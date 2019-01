Písek - /JIHOČESKÉ FILMOVÁNÍ/ - „Vlasy až pod límec tady netolerujeme," říká učitelka Petrovi, který se přistěhoval s otcem na maloměsto z Prahy. Petra hrál v Kachyňově Lásce Oldřich Kaiser, a když se o několik let později objevil v jednom z dílů Majora Zemana, který se také z části točil v Písku, už měl vlasy výrazně kratší.

„Pro Oldřicha Kaisera byla Láska společně s filmem Setkání v červenci startem filmové kariéry," podotýká Karel Čabrádek, který s Karlem Kachyňou spolupracoval jako scénárista na mnoha filmech.

V Písku a blízkém okolí natočili filmaři většinu exteriérových scén. Nejvíce jich vzniklo na zahradě a před vilou v Roháčově ulici. Dům tehdy patřil rodině Marků, která v něm už nebydlí. Současný majitel Karel Vovesný film Láska zná. „Jako vzpomínku tady máme pořád stejný železný plot. Sádrové koule, které jsou ve filmu vidět na sloupcích plotu, jsme ale už museli nechat odstranit, rozpadaly se," říká Karel Vovesný, který se do vily nastěhoval šest let po natáčení. „Manželka na Kachyňův film ráda kouká," dodává majitel filmové vily.



Kromě Roháčovy ulice natáčeli filmaři i v divadelní kavárně, v kavárně Olympie, v ulici Fráni Šrámka nebo na Drlíčově. „Jeden záběr byl na osvětlenou píseckou věž, která byla v tu dobu obestavěna lešením," vzpomíná Karel Čabrádek. Snové sekvence vznikaly na loukách poblíž Nového Dvora a filmaři točili i na chatě u jezu za Zátavím.

Ve filmu se objevila řada píseckých ochotníků tehdejší střední generace. „Problémem bylo najít hereckého partnera pro Milenu Dvorskou, která hrála matku Oldřicha Kaisera nakonec onoho hokejového brankáře hrál Fero Velecký, slovenský herec známý z Markéty Lazarové," doplnil Karel Čabrádek. Fera Veleckého stejně jako v Markétě Lazarové předaboval Petr Kostka.

Mladým produkčním filmu byl režisérův oblíbený spolupracovník Karel Vejřík, někdejší student čimelické filmové školy, pozdější ředitel Filmového studia Barrandov a pedagog píseckých filmových škol. „Karel se stal rovněž oblíbencem semických fotbalistů a karbaníků a zasloužil se o to, že protivínské pivo v tamější hospodě ochutnal a na zeď se podepsal například i držitel Oscara za Vojnu a mír Sergej Bondarčuk a jednu noc tam předvedl své helikonkářské umění herec a scénárista Zdeněk Podskalský," vzpomíná Karel Čabrádek. V té době už vedle v sousedství sbíral houby a renovoval chalupu, ve které točil Už zase skáču přes kaluže, Karel Kachyňa. „Pokud dobře počítám, našel v okolí motivy pro dalších pět svých filmů," podotýká Karel Čabrádek.

Dvakrát během sedmdesátých let přijeli filmaři do Roháčovy ulice v Písku. A použili stejný záběr úseku mezi Harantovou a Holečkovou ulicí. V roce 1973 nechal místem procházet hrdiny Lásky Karel Kachyňa. V devětadvacátém díle Mimikry přijel do Roháčovy ulice vyšetřovat major Zeman. Díl seriálu natáčel Jiří Sequens. Na snímku vpravo je současný pohled do Roháčovy ulice.









Dlouhovlasá kráska natáčela na jihu Čech třikrát

Jaroslava Schallerová, později provdaná Poradová, si zahrála už ve 13 letech v surrealistickém snímku režiséra Jaromila Jireše Valerie a týden divů vzniklém podle předlohy Vítězslava Nezvala. Deník se natáčení tohoto snímku z roku 1970 už dříve podrobně věnoval, protože filmová místa štáb našel v jihočeských Slavonicích a Kostelním Vydří na Dačicku. Konkurzu na Valerii se zúčastnilo více než 1500 dívek, přitom Jaroslava, která tehdy chodila do baletu a cvičila moderní gymnastiku, šla jen doprovodit svou kamarádku. Z natáčení jí nejvíce utkvěla scéna s jejím upálením na slavonickém náměstí.

Do jižních Čech se Jaroslava Schallerová kvůli filmování ještě dvakrát vrátila. V roce 1973 do Písku a okolí, kde vznikl snímek Karla Kachyni Láska (role Andrey), a pak na Táborsko a Písecko v roce 1977. Režisér Ludvík Ráža sem umístil televizní příběh z konce druhé světové války Proč nevěřit na zázraky. Tato role je popsána jako Vlasta, Pavlova dívka.

Půvabnou a dlouhovlasou Jaroslavu Schallerovou si diváci pamatují z filmů My, ztracený holky, Třicet panen a Pythagoras, Homolka a tobolka, Běž, ať ti neuteče, Píseň o stromu a růži, Kočičí princ, Útěky domů nebo Malá mořská víla. Natáčela v NDR, Polsku, Maďarsku u slavných režisérů (Zoltán Fábri, Miklós Janso, Janusz Majewski).

Jaroslava Schallerová se nedostala na konzervatoř ani na zdravotní školu. Vyučila se prodavačkou textilu v Domě módy. Pak se provdala za sportovce a akrobata Petra Poradu, s ním má syny Ondřeje a Pavla. Po listopadu 1989 se živila kosmetickým poradenstvím a prodejem nábytku. Občas se objeví v reklamě. Pětadvacátého dubna oslaví 58. narozeniny.