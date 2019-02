Linec - Nad tradičním televizním hudebním pořadem „Stodolní show", dříve proslulým „musikantenstadlem", tentokrát vysílaným o silvestru z Lince, visí nadále Damoklův meč (Deník informoval), a to přesto, že čtyřhodinový pořad byl podle tisku dobře koncipován jako „party šlágrů".

Stodolní show hrála o život. | Foto: Deník/repro

Jeho „umírání" podle OÖN začalo už předtím, než byli moderováním nové koncepce pověřeni Francine Jordiová (38) a Alexander Mazza (42). Připominá, že v roce 2006 odstartoval tuto přehlídku lidové hudby se šesti miliony diváků Andy Borg. Při jeho poslední show loni v březnu jich byly „jen" tři miliony. „Během těchto deseti let se obchod se zábavou díky internetu razantně změnil, a to nejen v televizi," píše list.

Linecká show byla z tohoto pohledu jen dobře koncipovaným náznakem žití, míní OÖN. Byla parádním příkladem podívané vyzývající publikum k „pohoupání se" v rytmu hudby, nabízející legraci. „Zavrženíhodné to není, to je znakem každé nabídky rozptýlení," uvádí list. Hvězdy šlágrů a lidové hudby, které pořad svedl dohromady - Heino, Marianne Rosenbergová, Nockalm Quintett a spol., to „stodolní" rodinu vždycky potěší… Pro ostatní měl scénář osvědčené, většinově akceptovatelné, vypůjčené hity.

Přes veškerou snahu ale sledovanost zůstala za očekáváním. V Německu si stanici Erste pustilo „jen" 2,81 milionu lidí (13 % podílu na trhu), ale pořád o 300 000 víc než při premiéře v září. „Za Borga" jich byly loni ovšem 3,91 milionu, v roce 2014 skoro 3,6 a rok předtím 3,3 milionu. Pasovský deník PNP srovnává, že ve stejný termín vysílaná „konzerva" nejoblíbenějších apres-ski-party hitů stanice RTL dosáhla 2,11 milionu diváků (9,7 %) a silvestrovská show „Dobrý skluz!" Johannese B. Kernera na ZDF 1,84 milionu (8,5 %), načež se sledovanost tohoto kanálu od 21.45 hodiny zdvojnásobila na 3,63 milionu (17 %) se show Vítej, 2016, v níž Andrea Kiewelová prezentovala největší německou silvestrovskou podívanou z Berlína. Nejsledovanějším vysíláním večera pak bylo extra vydání zpráv k teroristickému varování v Mnichově (5,2 milionu – 24,8 %). Novoroční řeč kancléřky Angely Merkelové si vyslechlo celkem 5,91 milionu posluchačů.

V Rakousku „stodolu" sledovalo v průměru 424 000 diváků (23 %) proti loňským 517 000 (26 %).

Jako kuriozitu na okraj zaznamenávají OÖN, že málem došlo k fauxpas. „Krátce před začátkem se zjistilo, že láhve červeného vína na stolech nesou logo minulých musikantenstadlů. Etikety tedy musely být přelepeny…"

Pětina sedláků skončí?

Podle analytika trhu a bioproducenta „na vedlejšák" Johannese Mayra poklesne do roku 2025 počet zemědělských podniků v Rakousku o dalších 21 procent na 132 000. Pokud prý vydrží nizké ceny za mléko a vepřové maso, může být podle něho strukturální změna ještě ostřejší, napsal linecký deník OÖN. Mayr upozorňuje, že objem produkce zůstává, ale je vytvářena stále méně zemědělci. Reálné ceny nestouply 20 let. Z producentů chce asi 14 % dál růst a zvyšovat svou konkurenceschopnost, dvě třetiny chtějí držet svůj standard, zbytek s výrobou skončí.

Auta na kolejích

Po „silnicích na kolejích" (Ro-La) bylo loni přes brennerský průsmyk přepraveno 154 860 nákladních automobilů, o 10 724 (7,4 %) víc než v roce 2014, sdělily Rakouské dráhy. Kapacita vytížení stoupla meziročně z 83,3 na 84,9 procenta. Přes Brenner jezdí denně 32 rola-vlaků Rail Cargo Austria, z nich čtyři jen mezi Wörglem a Trentem.

Víc mrtvých na silnicích

Při dopravních nehodách v Rakousku bylo loni usmrceno 475 lidí, o 10,5 % víc než v roce 2014 (430), kdy bylo obětí absolutně nejméně od začátku sledování v roce 1950. Minulý rok je v této tabulce třetí nejbezpečnější.

Ve Vorarlbersku (9) a ve Vídni (11) zaznamenali rekordní čísla za 45 let (loni 22, resp. 21). Třetí bezpečnější zemí bylo Štýrsko (77 – 86 mrtvých). V Horních Rakousích zahynulo 87 osob (předloni 75).

Nepozornost byla příčinou 31,7 % smrtelných nehod, nepřiměřená rychlost 26,3 %, nedání přednosti 10,5 %. Alkohol hrál roli u 15 tragických nehod (3,4 %). Mezi mrtvými bylo jedenáct dětí, z toho pět jako chodci.

475 loňských mrtvých je asi šestina počtu obětí z nejčernějšího roku statistik, 1972 (2948 obětí). Na druhé straně se za tu dobu počet motorových vozidel zvýšil ze 2,5 na 6,5 milionu, poznamenává Volksblatt.

„Odklidil" živého psa

Z kontejneru na odklizování mrtvých zvířat ve sběrném dvoře Steegen v hornorakouském Peuerbachu zaslechl zaměstnanec ve středu slabé kňourání. Když kontejner otevřel, našel v něm zašněrovaný plastový pytel, v němž byl živý, ale velice zanedbaný a vyzáblý kříženec ovčáka a labradora. Vzhledem k jeho stavu ho musel druhý den utratit veterinář.

„Byl to srdce rvoucí pohled," popsal zvěrolékař Hans Lackenberger listu Volksblatt. Podle něho měl být trpící podvyživený pes utracen už nejméně před týdnem. „Nezasloužil si hynout v kontejneru," dodal. Pes se ještě hýbal, ale jít už nemohl. Podle jeho čipu byl zjištěn 29letý majitel. Ten uvedl, že psa našel den předtím bez známek života a myslel, že je mrtvý. „Byl oznámen pro týrání zvířat," dodal Volksblatt.