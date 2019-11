O 4,32 procent nižší návštěvnost než loni zaznamenaly do konce října jihočeské památky, na něž přišlo více než milion turistů. Výnosy ze vstupného však podle ředitele NPÚ Petra Pavelce vzrostly. “Stejně jako v minulých letech počítáme s návratem těchto prostředků do obnovy památek a zlepšování návštěvnického zázemí,“ uvádí Petr Pavelec. Památkáři se chtějí zaměřit na technické aspekty a bezpečnostní protipožární a bezpečnostní opatření na hradech a zámcích.

Zatímco na většina objektů se uložila do zimního spánku, některé památky navštívíte také v zimě. Zámek Hluboká nad Vltavou nabízí Zimní prohlídkovou temperovanou trasu soukromých pokojů, kde se dozvíte, jak žil na zámku poslední obyvatel za první republiky. Kastelán Martin Slaba slibuje o adventních víkendech zpřístupněnou netradičně vyzdobenou vánoční kuchyni ve spolupráci s floristou a zahradníky. „Na zážitkovou instalaci bude volný přístup,“ říká kastelán.

Český Krumlov podle kastelána Pavla Slavka nevnímá rozdíl mezi letní a zimní sezonou. „Jak nabývá mráz a sníh, uzavíráme některé komunikace, hlavní expozices citlivým mobiliářem k zazimování,“ vysvětluje. V zimě se nabídka soustředí hlavně na hradní muzeum, zámecké sklepy a věž.

Třeboňský zámek podle kastelána Víta Pávka od 3. listopadu nabízí prohlídky od úterý do čtvrtka, zatímco Schwarzenberská hrobka od čtvrtka do neděle. O tomto víkendu v hrobce najdete výstavu historických cenností, liturgických předmětů a oděvů. O Vánocích zámek nabídne prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. „Připomenou návštěvníkům české vánoce v letech 1895 až 1922 ,“ láká kastelán. Od 27. do 29. prosince budou v nabídce kostýmované prohlídky, o Vánocích vás čekají i adventní koncerty a výstavy.

Speciální zimní prohlídkovou trasu o středách a pátcích nabízí i hrad Nové Hrady. Podle kastelána Jana Smolíka. prochází prohlídkovou trasou č. 2 s přidáním archivu a knihovny z hlavní prohlídkové trasy. „Ty jsme schopni ekonomicky temperovat,“ objasňuje a připomíná i tradiční akci Vánoce u pana správce.

Od úterý do pátku navštívíte soukromé pokoje Buquoyů na hradě Rožmberk.

Klášter Zlatá Koruna zve každou středu v 11 a 13 h na prohlídky sakrálních prostor s opatskou kaplí se Zlatokorunskou madonou, kaplí Andělů strážných a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Otevřeno bude i v sobotu 9. listopadu ve 13 h.