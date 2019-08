Startovní a cílové depo bylo opět na třetím nádvoří strakonického hradu, délka tratě byla stanovena na 130 km, byla rozdělená na dvě etapy, když cíl první a start do druhé etapy byl v obci Vrbice u Vacova. Na letošek bylo přidáno zase více terénních úseků, dokonce byly i tři brody, takže pravověrní soutěžáci si přišli opravdu na své. Mezi nim byl i Radek Novák z Berouna se strojem Jawa 350 z roku 1975. "Je to úžasný stroj na údržbu i jízdu. Jednoduchý, rychlý," svěřil se majitel 40 motocyklů a veteránů. Ve Strakonicích byl zatím na všech ročnících. "Vzpomínka na stroje ČZ k tomuto městu patří," dodal.

K letošnímu 100. výročí vzniku továrny ČZ ve Strakonicích vedla trať 1. etapy areálem ČZ v Tovární ulici, byla zda umístěna i Průjezdní kontrola a kdo chtěl, mohl se nechat vyfotit na rampě s logy ČZ 1919 až 2019. Letošní ročník pak měl podtitul O pohár ČZ 100.

Nově byla také otevřena kategorie jezdců nad 60 let, ale trať i časy byly pro tyto jezdce shodné, jen kategorie byla vyhodnocena zvlášť. "Přihlášeno bylo celkem 100 jezdců, což bylo k výročí 100 let ČZ Strakonice více jak symbolické, a samozřejmě se jedná o dosud nejvyšší číslo! Na přejímku se dostavilo celkem 92 jezdců, do cíle pak přijelo 86 startujících, platně klasifikováno pak bylo 74 závodníků. Bohužel, vlivem trvalého deště bylo mnoho karet špatně čitelných, i naprosto nečitelných, takže někdy musela bohužel proběhnout diskvalifikce," dodal Štěpán Kučera.

V hlavní kategorii se na 3. místě umístil Petr Žižka z Domažlic, na motocyklu Jawa 350 z roku 1974, druhý byl domácí jezdec František Mistr junior na motocyklu ČZ 175 Sport z roku 1969, zvítězil pak František Marek z Vimperka na nejstarším motocyklu startovního pole - ČZ 125t z roku 1949, když posbíral pouhých 13 trestných bodů! Vzhledem ke stáří motocyklu a jeho obsahu je toto vítězství hodně překvapivé, ale právě proto více než zasloužené!

V kategorii nad 60 let byl na třetím místě Vladislav Ptáček v Bezdědovic na mtc. ČZ Trail 175, druhý byl Tomáš Fuchs z Mníšku pod Brdy na Jawě 175, zvítězil pak Rudolf Mudra z Nové Role u K.Varů, na mtc. JAWA 553 "Libeňák" z roku 1962. Rudolf Mudra absolvoval opakovaně i původní Soutěž Šumavou v 60 letech, takže jeho vítězství bylo asi osudové!

Pár problémů na trati bylo, nicméně se je podařilo všechny vyřešit, a tak největším problémem závodu bylo velké množství promočených a tedy nečitelných jezdeckých karet - výkazů. Diváků i přes nepřízeň počasí dorazilo více než požehnaně, takže i v obecenstvu je vidět stoupající zájem o tyto specifické veteránské závody, a samozřejmě i o soutěžní motocykly v řadách veteránistů.

Na příští ročník chystají organizátoři opět nějaké změny a úpravy, ale ty zatím nechávají pod pokličkou.