Kuchyňským nožem mu v únoru způsobila četné bodné a řezné rány, naštěstí jen povrchové – za pět dní mohl opustit nemocnici. Obviněná tvrdí, že se bránila, a cítí se být vinnou jen částečně těžkým ublížením na zdraví, píší OÖN.

Motivem měl být spor o placení a nespokojenost pečovatelky s její pracovní situací. Manželce poškozeného zprostředkovala 24hodinovou péči agentura. Oba, a také jejich dcera žijící v druhé části dvojdomku, byli s první přidělenou Rumunkou velmi spokojeni. Tu pak obligatorně vystřídala její dcera, která se ukázala podle státního zástupce být lajdácká a nespolehlivá. Dohodli se s agenturou, že se 22. února k nim zase vrátí její matka, a že mladé zaplatí jen 50 místo 60 eur za den. Ve skutečnosti jí chtěli dát za sedm dnů celkem jen 70 eur, což ji rozzlobilo.

Ráno v den jejího odjezdu situace eskalovala. Senior bral ze skříně talíře na snídani, když ho Rumunka začala bodat nožem z domácnosti jeho dcery. Popadl ji za vlasy a padli na podlahu, kde ho pečovatelka dál bodala. Když se jí nůž zlomil, vzala prý na něho koště… Pak se mu podařilo utéct a zavřít ji v kuchyni. Dostal se ke dceři v druhé půlce dvojdomku a ta zavolala souseda. Šel k nim s hrablem na sníh, ale žena zatím utekla oknem. Na vnějším parapetu nechala zraňující nůž.

Její obhájce mínil, že mezi mladou pečovatelkou a starým pánem zkrátka „nefungovala chemie“, ale její vražedný úmysl vylučoval, rány, které poškozenému způsobila, byly jen povrchové. S jeho případnou smrtí rozhodně nepočítala. Přes věkový rozdíl byl muž fyzicky daleko zdatnější, jeho zkratkovitý výbuch hněvu prý způsobila jeho pokročilá demence.

Obžalovaná potvrdila, že s „dědou“ nevycházela, často se také hádal s manželkou a ona pak zakročovala. To ráno v kuchyni ji prý zcela nečekaně napadl a chytil ji za vlasy. Odstrčila ho a volala o pomoc, byl velmi, velmi rozezlený. Pak uviděla na stole nůž a vzala ho do ruky. Když ji znovu popadl za vlasy a pěstmi ji bil do zad, upadla. „Ve strachu mne napadlo, že se nějak musím bránit, zkoušela jsem vstát, hlasitě jsem křičela a jednou jsem ho reflexivně škrábla nožem na čele,“ líčila. Na dotaz soudkyně, jak si tedy vysvětluje jeho další zranění, mínila, že ho snad potom ještě nožem poškrabala nebo pořezala.

Rozsudek má být vynesen příští pátek, uzavírá list.

Kominík ho nechal svázat

Protože se nucenému vyčistění komína majitel tak masivně bránil, že došlo ke rvačce, musel být 51letý muž ze Saldenburgu v okrese Freyung ve čtvrtek svázán policií, napsala PNP. Kolem 14.30 hodiny ji k tomuto zákroku přivolal okresní úřad z Grafenau. Majitel hlídce kladl značný odpor a jednoho z policistů zranil. Muž pak byl spoután a komín konečně vyčistěn. S vlastníkem je vedeno řízení pro odpor výkonné moci, pro ublížení na zdraví a urážku, sdělil inspektorát v Grafenau.

Kdo má vysílat fotbal?

Od minulého ročníku má placený kanál Sky exkluzivní práva na fotbalové přenosy rakouské bundesligy a platí za to dvanácti klubům ročně celkem 34 milionů eur. „Obě strany jsou velmi spokojeny, naposledy stanice zveřejnila, že má za odehrané kolo 1,74 milionu ,kontaktů´ s fanoušky,“ píší OÖN. Těmi jsou abonenti kanálu Sky, kteří přenosy sledují za poplatek, v některém z 2500 sky-sportbarů nebo na sociálních sítích, a zahrnuje také platby ORF za highlight vysílání.

„Co se týče ,tvrdé televizní měny´, tedy dosahu vysílání a podílu na trhu, ,kope´ placený kanál v neznámých kvótách,“ pokračuje list. V průměru má jít o 35 000 diváků na kolo, podíl na trhu se pohybuje kolem 2,5 procenta (starších 12 let, nejatraktivnější šlágr LASK-Salcburk 22. září vidělo 67 000 diváků, podíl na trhu 4,1 %). Sky to odbývá tvrzením, že jde o kritérium starého televizního světa. Oni jsou prý se svými 1,7 milionu kontaktů relativně „za vodou“. Předplatné za sportovní přenosy – 37,49 eura za měsíc – jim prý meziročně vzrostlo o 80 procent. Absolutní čísla Sky neuvádí, sport jim údajně ale pokrývá asi polovinu ze 400 000 předplatilů.

Holandsko-rakouská záhada

Jak i náš web uvedl, na statku v holandském Ruinerwoldu držel 58letý Rakušan Josef B. asi devět let v naprosté izolaci šest osob, nyní již vesměs dospělých. Byl obviněn z omezování osobní svobody, týrání a praní špinavých peněz, oznámila policie v provincii Drenthe. Vychází z toho, že tito lidé na usedlosti nežili z vlastní vůle, řekla mluvčí Nathalie Schubartová v Assenu. Motivy jejich pobytu nejsou jasné, v pozadí by prý mohla být nějaká sekta. Policie také zkoumá, zda se nejedná o zvláštní náboženské nebo společenské uskupení. Skupina sama uvedla, že je rodina. Jiné tři osoby měly holandské agentuře ANP říci mimo jiné, že jsou dětmi zmíněného muže. Rodinu opustily před osmi lety a o ostatních od té doby neslyšely.

Televizní stanice "RTV Drehnte" a deník "De Telegraaf" shodně informovaly, že rodina má mít spojení s náboženským hnutím. S Rakušanem Josefem B. se měla seznámit právě přes tuto společnost. Dotčená církev jeho členství dementovala. Přinejmenším ale otec dětí měl být nějaký čas členem takzvané církve sjednocení korejského zakladatele Moona (Son-mjong Mun), jak potvrdil její mluvčí.

Vánoce, Vánoce přicházejí…

Zhruba dva měsíce před Vánocemi ohlásila britská superhvězda Robbie Williams (45) nové dvojalbum vánočních písní, sdělují OÖN. Na "The Christmas Present", který má vyjít 22. listopadu, zpívá také duet s německou ikony šlágrů Helene Fischerovou ("Atemlos"). K nahrávce klasiky Earthy Kittové "Santa Baby" letěla speciálně do Londýna, potvrdil její mluvčí.

Williams a Fischerová se znají léta, ovšem jen ze showbyznysu, jak řekl agentuře. „Byla zkrátka pořád milá lady v Německu, která je neuvěřitelně talentovaná a neuvěřitelně hezká, a má velkolepý hlas,“ prohlásil. „V její společnosti jsem se vždycky dobře cítil.“

Kromě Fischerové pozval Williams k nahrávce také další mezinárodní hvězdy. S Rodem Stewartem zpívá "Fairytales", s Bryanem Adamsem "Christmas (Baby Please Come Home)" a s Jamie Cullumovou "Merry Xmas Everybody"."It's A Wonderful Life" natočil se svým otcem Peterem Conwayem. Podle OÖN zazpíval vánoční duet s Williamsem také bývalý mistr světa v boxu Tyson Fury, který v roce 2015 porazil Vladimíra Klička.

Urážejí ho prý kvůli nehodě

Devět let po své těžké nehodě při vysílání živé televizní soutěže ZDF „Vsaď, že…“ je prý Samuel Koch (32) dodnes urážen, píše PNP. Připouští, že na události nese vinu. „Akci jsem dvakrát odřekl, napotřetí jsem řekl ano a došlo ke katastrofě,“ řekl listu "Mannheimer Morgen". Za to, co se tehdy stalo, je prý dodnes někdy až radikálně urážen. Vadí mu to často víc, než by mělo. Nemůže být ale s každým dobrým přítelem, řekl…

Samuel Koch měl koncem roku 2010 nehodu, když se pokusil na skákacích pérech přeskočit protijedoucí auto. Od té doby je ochrnutý. Pracuje jako herec Národního divadla v Manheimu, kde 19. října vystoupí v Čekání na Godota.