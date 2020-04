Jen kupa papírů od zahraničních zaměstnavatelů a k nim ještě nóta z příslušného velvyslanectví země, kde pracují, zajistí pendlerům možnost, aby mohli jezdit denně za prací. To smějí zdravotníci, pečovatelé a také zaměstnanci kritické infrastruktury. Hranice zůstaly otevřené také pro mezinárodní nákladní dopravu. I tam je ale nutné splnit podmínky stanovené Ministerstvem vnitra ČR.

Od úterka 14. dubna k tomu česká vláda změnila podmínky pro „obyčejné“ pendlery. Mohou vycestovat na dva týdny, poté zase musejí dodržet dvoutýdenní karanténu v Česku. Hygienici české pendlery označují za rizikovou skupinu a poukazují na to, že koronavirová nákaza se v příhraničí šíří jejich přičiněním. Přesná čísla ale nezveřejnili.

Mnozí z pendlerů se ale rozhodli v zemi svého zaměstnání zůstat delší časový úsek. Čtrnáctidenní karanténu jim totiž ve valné většině zaměstnavatel neproplatí.

„Můj přítel odjel do práce v Rakousku v době, kdy bylo rozhodnuto, že tam musí zůstat minimálně tři týdny. Dlouho jsme o tom přemýšleli, protože máme dvě školou povinné děti a já jsem tu na ně zůstala sama. Jenže on by tady zřejmě nedostal žádné náhrady a já budu mít jen ošetřovné, tak jsme se rozhodli, že odjede minimálně na měsíc a pak se uvidí,“ popsala situaci rodiny Monika Soukupová z Jindřichova Hradce.

Její přítel pracuje jako montážní dělník v jedné menší firmě, kde mu nabídli na nutnou dobu ubytování, zůstal tam i s kolegou, který s ním jezdí z Hradce. Moničin partner se domů vrátí nejspíš až na konci příštího týdne, protože pak musí nastoupit povinnou karanténu. Nyní se ale zřejmě vrátí domů a do povinné izolace jeho kamarád, kolega, se kterým se pak vystřídá.

„Není to jednoduché, ale myslím, že se na žádnou pomoc od státu spolehnout nemůžeme a z něčeho žít musíme. Kdo ví, jak se to ještě změní a také s čím přijdou v Rakousku,“ uzavřela Monika Soukupová.

Pravidla



- Vyjet denně do práce v zahraničí smí lidé zaměstnaní ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému a pracovníci subjektů kritické infrastruktury.

- Ostatní mohou pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 14 kalendářních dní a mohou vyjet i nad 100 km od státní hranice.