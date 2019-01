Jižní Čechy - Díky vám jsme letos mohli ocenit další mladé jihočeské talenty. Za čtyři ročníky Kabelkového veletrhu Deníku se vybralo 854 675 korun, které pomohly stovce dětí k rozvoji jejich nadání. Čtěte příběhy šikovných mladých Jihočechů.

Anna Kovárnová | Foto: Deník/ Miroslava Jindrová

Pro někoho možná nepochopitelné, ale právě matematika, fyzika a chemie patří mezi nejoblíbenějšími předměty Anny Kovárnové z Českých Budějovic.



„Mě na nich baví právě to, že se mohu dostat až na podstatu věci,“ říká sedmnáctiletá studentka českobudějovického Gymnázia Jírovcova. Ta se také v těchto předmětech umisťuje na prvních příčkách. „V loňském roce jsem byla první v krajském kole olympiády z matematiky, ve fyzikální a chemické olympiádě jsem skončila první a druhá,“ vyjmenovává českobudějovická studentka některé své úspěchy. Už teď také ví, že by do budoucna chtěla dát přednost chemii. Po maturitě by tak dle svých slov ráda studovala na VŠCHT v Praze.



I ona je jednou z dětí, mezi které jsme rozdělili výtěžek z letošního ročníku Kabelkového veletrhu Deníku. „Peníze použiju na koupi učebnic fyziky a chemie, ráda bych si také zaplatila jazykovou zkoušku FCI,“prozradila Anna Kovárnová. Ta svůj volný čas tráví hraním na saxofon a četbou.