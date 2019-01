Linec – Jak jsme informovali, v Rakousku pětkrát za sebou nikdo nevybral jackpot lotta a částka k mání vyrostla na více než devět milionů eur. Pro středeční tah bylo podáno 14 milionů tipů. Správnou kombinaci čísel 5, 11, 20, 29, 32 a 36 vyhráli čtyři sázející – po jednom ze Solnohradska, Horních Rakous, Dolních Rakous a z Vídně. Každý dostane 2.368.767,60 eura, píše deník OÖN. Byl to sedmý pětinásobný jackpot v dějinách rakouského lotta.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/repro

Šance na uhádnutí šesti čísel v lottu je 1:8 145 060, spočítal Gerhard Larcher, předseda institutu pro finanční matematiku na Keplerově univerzitě. Kdo by tedy chtěl mít výhru jistou, musel by vyplnit 8,1 milionu různých tipů. Šance je prý stejná jako pravděpodobnost uhádnout pětkrát za sebou správná čísla v ruletě. Pravděpodobnost pěti čísel plus dodatkové je 1:1,3 milionu, pěti správných 1:36 000.

7:1 nikdo netipoval

Přesný výsledek úterního semifinále mistrovství světa ve fotbalu Brazílie – Německo neuhádl žádný ze sázejících v Oddsetu Bayern, který jako provozovatel sportovních sázek patří ke státní loterijní správě. „Někteří lidé ale zřejmě něco takového tušili, protože 351 tipů z celého Německa přišlo na sázku „Pět plus 1", tedy na vstřelených pět a více německých branek. „Takhle tipovat, to už musí být člověk trochu bláznivý," komentuje bilanci pasovský deník PNP a cituje mluvčího Oddsetu: „To je jako se vsadit, že příští dovolenou strávím na Měsíci…"

Jmění ale nezískal žádný z tipujících 5+1. Při kurzu 250 na takový výsledek vsadili výherci v průměru necelá čtyři eura. Za svou projevenou důvěru by tedy mohli být odměněni každý zhruba tisícovkou eur…

Prázdninové školky

Od roku 2010 nabízí Linec ve školkách a v jeslích opatrování dětí i o prázdninách. Tehdy nabídky využilo asi tisíc rodičovských párů. Od té doby se poptávka více než zdvojnásobila, píše deník OÖN. Letos bude školky navštěvovat i v létě 2104 dětí. Otevřeno bude mít 48 z 52 školek a všech 27 jeslí. Do jeslí je předběžně přihlášeno na léto 553 dětí, což odpovídá 85procentnímu vytížení těchto zařízení. Ostatní školky v Horních Rakousích budou mít naopak průměrně sedm týdnů zavřeno. Menší zájem je o provoz družin – letos jich chce využívat 226 ze 3908 „školních" frekventantů.

Radní pro sociální věci Stefan Giegler rodičům připomíná, že nabídka neznamená, že by mohli děti „zaparkovat" ve školkách na celé léto. „I dítě ze školky má nárok na ,dovolenou´," říká. Minimálně pět týdnů v roce se rodiče musí starat o své potomky sami, bez pomoci města.

Ne zkoušení Turků

Německo nesmí podmiňovat přistěhování manželů z Turecka za partnerem do SRN znalostí němčiny. Rozhodl to Evropský soudní dvůr v Lucembursku. Dal zapravdu turecké žalobkyni u berlínského správního soudu. Jí německé velvyslanectví v Ankaře zamítlo žádost o vízum s odůvodněním nedostatečnými znalostmi němčiny. Její manžel žije v Německu od roku 1998. Úprava, která od roku 2007 umožňuje přezkušování partnerů jazykovým testem, podle soudu odporuje asociační dohodě Turecka s Evropskou unií ze sedmdesátých let a není slučitelná se směrnicí o spojování rodin. Zmíněná asociační dohoda zakazuje nová omezení svobody usídlení. Spojování manželů je pak nezastupitelným prostředkem k umožnění rodinného života tureckých zaměstnanců, kteří pracují v zemích Evropské unie – zlepšuje kvalitu jejich pobytu a podporuje jejich integraci, řekl soud.

Tácek proti smartu

„Kdo by to neznal – místo aby se bavili, sedí v kavárnách, barech a hospodách hosté proti sobě beze slova, civí do svých smartphonů a bloudí po nich," píše PNP. Facebook, WhatsApp a spol. & Co blokují kontakty mezi živými lidmi.

Pět mladých Maďarů, kteří studují na pasovské univerzitě, proti tomu vymyslelo v rámci soutěže „o pětieurový byznys" (www.5-euro-business.de) korkový pivní tácek, který nazvali "Freunzl". Má na jedné straně výklenek, výřez, takže na něj nelze postavit sklenici, protože by se převrátila. Pokud se ale freunzl podloží v místě „zásuvky" mobilem, srovná se do roviny, sklo stojí perfektně a lidé se zase mohou bavit. Příchozí hovory musejí chvíli počkat, popisuje list.

První karton freunzlů si objednal hostinec pivovaru v Bad Füssingu a po zpravodajství v médiích se ozvali další zájemci. Pasovští Maďaři teď s napětím čekají, zda se ohlas promítne i do hodnocení soutěže „Pětieurový byznys".

Moc divočáků

Bavorští myslivci nejsou schopni zastavit populační explozi divokých prasat a divokých hus, napsal deník PNP. Jak černá, tak tři druhy hus se v posledních letech dál silně přemnožily, ačkoliv je už dlouhá léta apelováno na jejich intenzivnější lov.

Bilance ročních odstřelů divočáků se od roku 1980 více než zdvacetinásobila, ze zhruba 3000 kusů na více než 65 000 v sezoně 2012/13. Přesto se tato zvěř rozšířila i do mnoha částí země, kde dosud nebyla. Přirozené nepřátele po vyhynutí medvědů a vlků nemá a má se vskutku příslovečně jako ona „prasata v žitě", jak řekl Niels Hahn, jeden z expertů na lov pověřený ministerstvem zemědělství. Podle něho by prý pro redukci stavu vůbec nebylo špatné, kdy se vlk vrátil. Přesto to prý nejsou prasata, kdo představuje problém. Tím jsou chybějícví znalosti a egoismus myslivců, vzájemné obviňování a nedostatečná komunikace mezi lovci, zemědělci, lesníky a úřady, rozebírá list. Dodává, že odborníci pozorují rozšiřování této zvěře s obavami. Obávají se, že by se africký prasečí mor, který se už vyskytl ve východní Evropě, mohl rozšířit na západ. Husy šedé, nilské a kanadské zase kromě zemědělských škod vyvolávají nevoli u rekreantů u vody, protože břehy znečisťují trusem.

Elektrošroťák

45letý muž z Bad Ischlu se v posledních třech letech přinejmenším stokrát vloupal do skladu sběrného dvora a vybíral elektrošrot, který pak ukládal doma – staré odložené mobily, počítače, laptopy, obrazovky a elektronářadí, píše linecký deník OÖN. Do zařízení vnikal pravidelně a věci pečlivě třídil, než je odtransportoval do svého obydlí. „Staré odcizené věci se mu tam nahromadily až ke stropu," uvedla mluvčí policie. Muž byl obviněn z krádeže, jeho příbytek vyklizen.

S vlastní tabačkou

800 milionů falšovaných cigaret Marlboro měl v letech 2002 až 2004 vyrobit 69letý Hornorakušan. V Salcburku a v Tyrolsku je pro něho zhotovovaly převážně ženy z Bulharska, které fabriky nesměly často celé týdny opouštět. Zpracovaly přes tunu tabáku na 5,5 milionu „tyčí" v prodejní ceně 265 milionů eur. Státu tak na spotřební dani uteklo kolem 73 milionů eur. Rozhodující impuls k odhalení velkopadělatele přišel v březnu 2005 z Německa. Vyšetřovatelé se dozvěděli, že „Tlouštík z Alp", jak byl znám v branži, byl aktivní i v sousední zemi. Na stopu mu přišli, když si chtěl zakoupit sportovní automobil a hodlal platit 20eurovými bankovkami. Obžalován byl už před pěti lety, ale řízení se protahovalo, protože obviněný trval na tom, že není schopen účasti v něm. Dva znalci ale potvrdili, že nemá žádné omezení. Letos v lednu byl proto vzat do vazby.

„Dílčí nepravomocný rozsudek v jeho věci už padl," píší OÖN. „Za sociální podvod – protiprávně pobíral pečovatelský příspěvek – dostal tři roky vězení. Projednávání hlavní části obžaloby, krácení daně, je rozplánováno zatím do 24. července."

Štěňata pryč z webu?

Vídeň chce učinit přítrž ilegálnímu obchodu se štěňaty, píše linecký deník OÖN. „Protože tyto kšefty jsou vedeny téměř výhradně po internetu, požaduje město totální zákaz online obchodování," uvedl. Návrh prosazuje radní pro ochranu zvířat Ulli Simová (SPÖ).

Poznamenává, že v zásadě už teď nesmějí privátní osoby po internetu nabízet žádná zvířata – to je povoleno jen certifikovaným chovatelům a organizacím na ochranu zvířat, rozvíjí list. Dohlížení nad touto úpravou je ale obtížné. Na jedné straně kupec sotva může zjistit, kdo stojí za inzerátem – prodejci jsou totiž stále mazanější a nabízejí například údajné odprodeje v tísni kvůli úmrtí majitele nebo náhle se vyskytnuvší alergie. Často apelují na emoce milovníků zvířat, když tvrdí, že alternativou k prodeji je jen utracení štěňat.

Také pro úřady je těžké ilegální obchodníky dopadnout, protože data Město Vídeň chce přezkoumat možnosti právních kroků proti online platformám, které problematické inzeráty umožňují. Naráží to ovšem na to, že tyto servery jsou často mimo Rakousko, a tedy mimo dosah zdejšího práva. Úřad ombudsmana pro zvířata analyzoval půl roku sedm platforem, kterých se tato problematika dotýká, a zjistil, že největší, „rejdištěm" je adresa willhaben.at s průměrně kolem 8800 inzeráty prodeje zvířat denně. Více než 94 procent nabídek bylo privátních, a tedy nelegálních, sdělují OÖN. Jen ve Vídni je přes internet prodáváno denně až sto psů. „Tato mláďata jsou matkám odebírána příliš brzy, často nepřijdou na denní světlo a před předáním zájemci jsou nadopována," tvrdí Simová. Podle ní sedm z deseti těchto zvířátek nepřežije první rok. Iniciátoři zásahu proti tomuto obchodu usilují o přijetí celospolkového zákona, který by obchod se zvířaty po internetu bez výjimky zakázal.

Bílá Zugspitze

Během 24 hodin do středečního rána napadlo na nejvyšší horu Německa Zugspitze 15 centimetrů nového sněhu. „Není to nic neobvyklého," tvrdí Volker Wünsche z německé meteorologické služby. Také v létě vede chladnější vzduch od moře k tomu, že hranice sněžení klesá i pod 3000 metrů. „Celkově leží na hoře vysoké 2962 metry aktuálně celkem 145 centimetrů sněhu," říká Wünsche.

SRN láká běžence

V jižní části německo-rakouské hranice zadržela spolková policie jen v červnu asi 820 ilegálních migrantů. Z nich asi 90 cestovalo s padělanými doklady. „Ve více než 40 případech jsou si pátrači jisti, že za přechodem asi 200 lidí, jsou kriminální převaděči a jejich pomocníci. Poslední etapa cest začíná opakovaně v Itálii," uvádí PNP.

Celkově registruje letos kriminální inspekce v Rosenheimu už 3170 ilegálně přepravených běženců. Za celý minulý rok to bylo „jen" asi 4000 lidí. Většinou jsou ze Sýrie, Eritrey, Somálska, Afghánistánu nebo Nigérie.