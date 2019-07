Český Krumlov – Zpěvačka Petra Janů si užívá letního odpočinku a během něho si udělala výlet do Českého Krumlova. Na představení do zámecké zahrady jezdí pravidelně každé léto.

Zpěvačka Petra Janů v Českém Krumlově. | Foto: archiv Petry Janů

„Jezdím s kamarádkou Verunkou. Zajdeme na dobrý oběd, kávičku, mrkneme, co je v Krumlově nového a večer se usadíme na otáčku a sledujeme představení,“ říká Petra Janů. „Považuji otáčko za naprostý unikát a přeji si jediné, aby byl další desítky let zachován.“ Letošní léto tráví také na své chalupě v lesích na Jindřichohradecku, kterou mají nyní v práci řemeslníci. „Rozhodla jsem se zvelebit chalupu, takže mám o zábavu postaráno,“ říká zpěvačka. „Ale zase to bude stát zato.“ Čekají ji tedy střídavě chalupa, Praha, nějaká ta vystoupení a koncem srpna odlétá do Řecka. „Moře prostě miluju a alespoň jednou dvakrát za rok si ten luxus dopřávám,“ svěřila se trojnásobná Zlatá slavice, kterou proslavily hity jako Říkej mi, Jedeme dál nebo S láskou má svět naději a mnoha dalšími. „Vracím se vždy jako znovuzrozená.“