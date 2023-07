Soudní znalec psychiatr na obviněném neshledával patologickou závislost na hazardních hrách ani schizofrenii, o nichž Z. opakovaně mluvitl. Našel u něho narcistickou poruchu osobnosti a nebezpečí, že by se mohl dopustit opět podobných činů. Zařadil ho šesté ze sedmi skupin rizikových kategorií.

Koupá se v sebelítosti

K činu samotnému prohlásil, že jej chtěl dovést do konce, protože měl strach, že ho dívka udá, že ji zmlátil. Při výslechu dokonce naznačil, zda její zabití nebylo jeho obranou, když se silně bránila. "Koupá se v sebelítosti, To je typické jednání narcisty," řekl znalec.

Připomněl problematické dětství obžalovaného s psychicky těžce nemocnou matkou. Vzhledem k tomu a nepříliš velké inteligenci ztroskotal na více učebních místech a začal přejímat roli oběti. Loni šel k psychiatričce a řekl jí, že slyší hlasy. Lékařka sice měla podezření na schizofrenii, ale nevystavila podle soudního znalce odpovídající diagnózu. Obžalovaný už k ní nešel, ale okolí vyprávěl, že má schizofrenii. To nebyla pravda, ale stavěl se tak do polohy, že nemusí pracovat. Finanční problémy u něho vyvinuly fixní ideu rozbít jackpot v kasínu.

Silný tabák

Na začátku jednání navrhl jeho obhájce neúčast veřejnosti, protože jde o "vysoce osobní oblast života a psýchu obžalovaného," ale soud to zamítl. Diváci tedy mohli v sále zůstat, a soudní znalec varoval, že je čeká "silný tabák". Je tu tolik zranění, že nevím, kde začít, řekl. Na videostěně představoval četná zranění poškozené na hlavě, krku a na hrudi způsobené masivnímu kopanci a hluboké rány přivoděné cylindrickým tupým nástrojem, nejspíš vymezující sněhovou tyčí. Dodal, že on ještě neviděl takový soubor zranění tupým násilím, která tak hluboko vnikala do těla… Obžalovaný se při prezentaci důkazu díval jinam.

Vztek na prohru v kasínu

Státní zástupce přečetl z obžaloby, že byly čtyři hodiny, když Samuel a Stefanie přijeli do lesa poblíž lyžařského centra Sternstein. Po intimnostech vystoupili z BMW. Chlapec vzal jednu tyč ze sněhu a začal si s ní pohrávat. Došlo k hádce, mladík rozhněvaný tím, že v kasínu prohrál peníze, nakonec ve vzteku udeřil tyčí přítelkyni do zad a do hlavy. Došlo zřejmě k vážnému souboji, při kterém se školačka pokoušela s autem ujet, ale to uvízlo v závěji. Kluk ji poté druhou tyčí ubil.

Na cestě domů se stavěl na benzince, kde krev na oděvu vysvětloval nehodou se zvěří. Druhý den řekl doma, že jede na policii kvůli pokusu o vloupání do venkovské prodejny, ze kterého byl také obviněn. Místo toho jel do lesa, kde se zbavil věcí po mrtvé a svého zkrvaveného ošacení. Policii tehdy uvedl, že chce auto co nejrychleji prodat a odjet do Kanady, už se prý rozhlížel po letových řádech. Že se posléze přiznal k činu, to bylo na nátlak bratra, kterému vraždu popsal.

Večer padl v Linci rozsudek: 18 let vězení a umístění do speciálního zařízení pro "zabijáky žen". Doživotí nemohl dostat vzhledem k mladému věku.