Jižní Čechy - Díky vám jsme letos mohli ocenit další mladé jihočeské talenty. Za čtyři ročníky Kabelkového veletrhu Deníku se vybralo 854 675 korun, které pomohly stovce dětí k rozvoji jejich nadání. Čtěte příběhy šikovných mladých Jihočechů.

Tomáš Mašek | Foto: Deník / Miroslava Jindrová

Tomáši Maškovi je sice teprve patnáct let, ale na svém kontě už nepřeberné množství úspěchů. Daří se mu nejen, v matematice, umisťuje se v podstatě napříč všemi možnými obory – biologii, chemii, logice, fyzice či geologii. O svém budoucím směřování ale zatím dle svých slov ještě úplně jasno nemá. „Asi půjdu do nějaké chemie,“ prozrazuje student Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích.



Právě chemie je to, co jej baví možná co nejvíce. „Máme skvělou paní učitelku, která vždycky vymyslí něco nového, takže jsou laborky sranda,“ říká Tomáš Mašek z Lišova. Ten ve volném čase relaxuje koukáním na televizi nebo posloucháním písniček. Získané peníze by rád použil k nákupu odborné literatury, ke studiu jazykových i přírodovědně zaměřených kurzů, případně ke koupi mikroskopu či základní výbavy pro chemické pokusy.