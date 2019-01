Borek - Netradiční dopravní kontrola čekala v úterý dopoledne šoféry na Borku. Ti, kteří měli vše v pořádku, tentokrát neodcházeli s prázdnou.

Promotér Jakub Dolina (vlevo) dává pivo jednomu ze vzorných řidičů, které v úterý stavěla policie na Borku. | Foto: Deník/ Pavel Kroupa

Více nehod i stoupající počet řidičů, kteří se před jízdou posilnili alkoholem. Dopravní situace na Budějovicku je letos horší než ve stejném období loňského roku. Policisté proto o prázdninách posilují dohled nad nejfrekventovanějšími úseky silnic a zaměřují se hlavně na opilce za volantem. Ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven teď navíc spustili projekt Řídím, piju nealko pivo. Koná se už podruhé a smyslem je odměnit při kontrolách vzorné šoféry. Ti, kteří mají vše v pořádku, dostanou nealkoholické pivo a alkohol tester. Ten mohou ocenit třeba při cestě do zahraničí, protože některé evropské země ho zavádějí jako povinnou součást výbavy auta.

Jedna z kontrol se uskutečnila včera dopoledne na Borku. Policisté během hodiny zastavili na dvě desítky vozidel. Nikdo z řidičů nenadýchal. Jako první si přebíral pěnivý nápoj profesionální šofér Jaroslav Grossman, kterého hlídka zastavila ve firemní dodávce. Během ověřování totožnosti řekl, že průměrně denně najezdí kolem 150 až 200 kilometrů a problémy na silnicích tak vídá pravidelně. Uvítal by proto, kdyby policisté dohlíželi na bezpečnost provozu ještě bedlivěji. „Na cestách se setkám s lecčím a někdy je to fakt hrůza. Ale mně samotného moc často nestaví, tak jednou za půl roku," poznamenal starší muž.

Podobně hovořil i řidič Petr Ambler, kterého policisté zastavili o chvilku později. Přestože i on se s kontrolami setkává spíše výjimečně, nic proti nim nenamítá. Za volantem totiž tráví hodně času a nezřídka se tak stane svědkem nějaké nehody. Poslední viděl minulý týden. „Alkohol za volantem? To je naprostá arogance a vrchol zhovadilosti. Osobně to vůbec nechápu. Bohužel je ale dost běžné, že se z frajeřiny jezdí do hospody autem. Je to ještě takový přežitek z dob komunismu," poznamenal statný čtyřicátník.

Podle budějovické policejní mluvčí Reginy Tupé letos policisté odhalili už přes dvě stovky opilých řidičů. Skoro sedmdesát z nich přitom způsobilo nehodu. „V tomto ohledu jsme bohužel zaznamenali značný nárůst. Ve srovnání s loňským rokem je takových případů o třetinu víc," zdůraznila mluvčí Tupá.

Čerstvým rekordmanem mezi nezodpovědnými šoféry je 32letý motorkář na Yamaze, který v sobotu před půlnocí kličkoval po Rudolfově. Když ho chtěli zastavit policisté, ujížděl a pak ještě utíkal asi půl kilometru po svých. Zřejmě k tomu měl dobrý důvod, v současné době totiž nevlastní řidičské oprávnění. Při zatčení nadýchal skoro čtyři promile a zbytek noci strávil na záchytce. Mezi ženami pak vede 26letá cizinka ve vozidle Mercedes Benz, kterou v neděli odpoledne zastavili policisté v Boršově nad Vltavou. Měla v krvi bezmála tři promile. Dopustila se tím trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě uznání viny a odsouzení jí hrozí roční nepodmíněný trest odnětí svobody, pokuta nebo zákaz činnosti.