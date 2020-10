Ve chvíli, kdy se totiž ve středu 21. října po obědě dozvěděl, že od šesti hodin ráno ve čtvrtek může na nůžky, hřebeny a další kadeřnické náčiní zapomenout, rozhodl se, že minimálně klienti, kteří byli objednáni na čtvrtek a pátek o svoji úpravu nepřijdou. „Máš vstupenku?“ ptal se ve čtvrtek nad ránem se smíchem zákazníků. Ti mu totiž nosili energy drinky, aby kadeřnický maraton vydržel. Někteří přišli po odpolední, jiní si třeba nařídili budík. „Nechtěl jsem o svůj termín přijít, a navíc jsem chtěl Jakuba i podpořit, tak jedu rovnou z práce,“ vysvětlil ve středu v jedenáct hodin v noci Jakub Lysák. Jak uvedl, má za sebou už několik testů na Covid-19. „Všechny byly negativní,“ upřesnil.

Už druhé uzavření provozovny v letošním roce rozhodně Jakub Bouda nepřivítal. „Musím platit nájem, a to nejen v Prachaticích, ale i v Praze, kam dojíždím. Musím jíst, platit složenky a další. Ale vydělat si na to už podruhé v podstatě nemůžu. Věřím, že pro řadu podnikatelů tohle může být likvidační,“ poznamenal k novému nařízení vlády, podle kterého jsou mimo jiné uzavřené od včerejšího rána i služby.

Klienti, kteří se včera k Jakubovi Boudovi vydali, a to nejen kvůli střihu, ale i proto, aby jej podpořili, nešetřili dobrou náladou. „Takhle pozdě jsem ještě u kadeřníka nebyl. Přemýšlím, jestli nemám jít rovnou do práce,“ smál se David Kiš. Ten se navíc postaral ještě o jedno velké překvapení. Před třetí hodinou ráno přišel do salonu Jakuba Boudy jako poslední klient. A nepřišel s prázdnýma ruka. Pro Jakuba Boudu totiž prachatický barman připravil přímo na místě jako poděkování drink.

„Necítím nohy, ruce, ale jsem spokojený. Primárně jsem chtěl ostříhat ty, kteří byli objednáni na konec týdne, ale nakonec vlastně odcházím s pocitem vděčnosti za podporu mých klientů a kamarádů, kteří tu dneska usedli do kadeřnického křesla. Kdy se tu znovu potkáme, nevím. Termín, jak už z praxe víme, může zase změnit,“ uzavřel s klíči v ruce Jakub v půl čtvrté ráno.