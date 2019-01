Pasov - Před úředním soudem v Mnichově stanul 58letý speciální recidivista.

Od března do června kradl v obchodech v Mnichově a v regionu dárcovské boxy, krabičky či prasátka na zpropitné a podobně, píše PNP. Získal z nich odhadem 510 eur.

Před soudem uvedl, že jeho životem se táhne rudá niť – je prý fixován na pokladničky a sbírkové dózy, a ujišťoval, že by se rád podrobil terapii, nechce prý zahynout ve vězení. Soudce ale o chorobné příčině těchto poklesků nepřesvědčil. Z jeho předchozích 37 odsouzení jen dvě nebyly pro krádež, a obviněný se hájil, že vždycky šlo jen o tyhle prasátka. Cítí se se svým problémem sám. „Nemohu si přece svázat ruce nebo užívat manželku jako hlídacího psa,“ pravil. Ví, že to nesmí dělat, ale nedělá to přece profesionálně – vždycky je u toho nejistý, rozhlíží se… Když se mu podařilo prasátko odnést, pociťoval takové náhradní ukojení… „Když mě zatkli, byl jsem z toho šťastný,“ přesvědčoval.

Soud nedospěl k závěru, že by žalovaný, který po posledním propuštění z výkonu trestu žil ze sociálních dávek, kradl jen z nouze. „Pokračující páchání trestné činnosti přes četná uvěznění a přes zcela mimořádně vysoké riziko odhalení, se šancí na získání vždy jen zanedbatelně velké kořisti se jeví veskrze tragicky,“ řekl předseda senátu a uzavřel, že ovládací schopnost obviněného ale nebyla významněji zmenšena a nic nesvědčí ani na nějakou jeho těžkou duševní poruchu. Ženatému technikovi zahradní architektury uložil rok a osm měsíců. Obviněný i státní zástupce se odvolali.

Zpoplatní prázdné byty?

Interní šetření magistrátu Welsu odhalilo, že jen v tomto městě není 1750 bytů obydlených, napsaly OÖN. Jejich majitele čeká v příštím roce nový odvod – za tato tzv. obydlí pro volný čas budou platit podle velikosti 60 až 216 eur. Výjimky jsou u bytů obecně prospěšných družstev nebo u těch, které museli majitelé uvolnit při přestěhování do domovů seniorů. Zpoplatněno má být asi 1000 zbývajících obydlí. Mnoho z nich je „prázných“ spekulativně, za černý nájem – průměrné nájemné ve městě je 5,40 eura za metr čtvereční. Město očekává přínos do obecní pokladny ve výši odhadem 179 000 eur ročně. Pokud by se vlastníci dávce „uhnuli“ prohlášením místa za svou hlavní adresu, Wels by vydělal ještě víc – spolkový rozpočet „dotuje“ městu přihlášeného občana ročně více než tisícovkou eur.

Senior si „vyšlápl“

Ewald Lenz (60) z Wildenranna u Wegscheidu jel 66 dnů na kole na Nordkap, nejsevernější bod evropské pevniny, napsala PNP. Projel šest zemí a zdolal téměř 6000 kilometrů s výškovým rozdílem 41 369 metrů. Cestu plánoval tři měsíce s dcerou Anitou, rešeršoval v internetu vhodný oděv, nádobí, lékárničku první pomoci, boty, náhradní díly, doklady či fotovýzbroj. A dbal na váhu – nakonec bagáž srazil na 35 kilogramů, včetně stanu pro jednoho a skládacího vařiče…

To byla svatba!

Tohle si svatební pár nepředstavoval, píše PNP. Policie ve Schweinfurtu zastavila svatební kolonu, protože řidič novomanžele porušil více dopravních předpisů. Mimo jiné jel po pěší zóně a nerespektoval červenou na semaforu, sdělil mluvčí policie v neděli. Když ho hlídka chtěla poučit, zjistila, že páchne alkoholem, a odvedla ho pod zbraní ke zkoušce krve. Ostatní svatebčané v dalších asi deseti autech mohli pokračovat v cestě.