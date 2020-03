„Ještě před několika lety platila hrstka spoluobčanů-evangelíků za jinověrce. A teď ještě dokonce jeden muslim dostal jednu z ceněných hlavních rolí světové proslulých pašijových her, které v městečku uvádějí jen každých deset let – 20letý Cengiz Görür bude hrát Jidáše,“ napsaly.

Pokračují, že v minulých desetiletích prožívaly pašije jednu revoluci za druhou. „Vinen“ je tím všemocný režisér hry Christian Stückl, který udělal – jaká drzost! - dokonce z provdaných žen matku Boží Marii, uvádí list. Stückl tahá v Oberammergau za nitky od roku 1990 a herce, kteří musejí být v tomto městě rodáky, nebo tady alespoň dvacet let žijí, osobně vybírá, obzvlášť do 21 hlavních rolí. To si prosadil hned na začátku své funkce. „30 let poté musí řešit jiné těžkosti – s množstvím žen,“ uvedly OÖN.

Sbor amatérů bude hrát od 16. května do 4. října poslední dny a hodiny Ježíše. Stokrát ho přibijí na kříž. V místě k tomu očekávají přes půl milionů hostů převážně ze křesťanských zemí. Hry jsou největší na světě a odvozují se od let 1632-33, kdy ve vesnici byl mor. Aby jej obyvatelé zahnali, přísahali Bohu, že budou uvádět pašije.

Teď jsou hry už dávno přenášeny v Bavorské televizi a jsou i významným turistickým a hospodářským faktorem. Musejí vynést přinejmenším 20 milionů eur, protože tolik gáže je naplánováno pro herce, rozebírá linecký list. Účinkuje půlka vesnice, na 2500 dospělých a dětí. Ježíš vydělá měsíčně asi 2000 eur, ale je třeba taky vidět, že musí zanechat svého zaměstnání – měsíce trvají zkoušky, půl roku se pětkrát týdně hraje, jedno představení trvá asi pět hodin přerušených tříhodinovou pauzou, aby si diváci mohli odpočinout. Mnozí jsou ubytováni v okolních obcích a vracejí se do hotelů, kde na ně čekají večeře. Na tříhodinovou pauzu jsou zaměřeny i oberammergauské restaurace. Turistický svaz prodává lístky v aranžmá s jedním nebo dvěma přenocováními, aby host přišel na chuť i zdejším Alpám, nejraději tak, aby se do nich vrátil, i když nebudou pašije, pokračují linecké noviny.

Ke zdejší tradici ovšem tyto hry patří stejně jako hory. „Pašijové hry nebyly v Evropě sužované v 17. století morem žádnou vzácností, dnes společenství Europassion registruje ve více než 80 místech šestnácti zemí, kde Ježíš v pravidelných intervalech umírá. Nikde jinde ale hry netrvají skoro nepřetržitě 400 let. To zavazuje, tradice se nesmí měnit, a odpor proti novinkám pocítil i Stückl, když svěřil hlavní role protestantům a ženám. Odpůrci psali výhrůžky na zdi jeho domu, katolický farář odstartoval podpisovou akci za jeho vyhození. A teď má další problém. Jak říká, momentálně se o důležité role hlásí mnohem víc žen než mužů, on ale z nich přece nemůže udělat římské vojáky, nebo je nechat přibíjet Ježíše na kříž…“

Taková revoluce by prý byla i na Christiana Stückla přespříliš, končí list a přidává pár faktů: vstupenky s jedním noclehem jsou v ceně od 234 eur, se dvěma od 309 eur. Zájemci se mohou hlásit online na passionsspiele-oberammergau.de. Pro mládež jsou připravovány předpremiéry na 7.-10. května za vstupné od osmi eur. Všeobecné informace o regionu jsou na www.ammergauer-alpen.de.

Podvádějí s dávkami

Magistrát Welsu sankcionoval loni 33 občanů, kteří inkasovali dávky sociální podpory neprávem, píší OÖN. 48 procent z nich byli Rakušané. Letos by jich mohlo být daleko víc, protože město bude pobírání příspěvků poprvé pravidelně kontrolovat. Počet lidí, kteří podporu, příslušnou místostarostkou Christou Raggl-Mühlbergerovou (FPÖ) nazývanou „překlenovací pomocí“, berou, ve městě klesá – loni tu vyplatili 1150 osobám celkem 2,13 milionu eur, předloni 1382 žadatelům 2,27 milionu.

Benefiční polévka

Katolické ženské hnutí v Rakousku zve opět na fary na „benefiční polévku“, píší OÖN. Akce navazuje na tzv. rodinný postní den, který letos připadá na 6. březen, při kterém organizace získává nejvíc prostředků z darů. Podporuje z nich stovku projektů v Asii, Latinské Americe a v Africe, jejichž cílem je trvalé vylepšení života žen. Letos se soustředila na podporu Bindrai-institutu pro výzkum, vzdělávání a akce (Birsa) v Indii. „Učíme je nejen, jak si ženy mohou vybudovat malé hospodářství, ale objasňujeme jim i jejich práva,“ říká generální sekretářka Birsy Ajitha Georgeová, která je nyní na návštěvě Rakouska (na snímku vpravo). Ve čtvrtek 5. března budou benefiční polévku podávat od 19 hodin ve farním centru St. Valentin, v sobotu 7. března od 10 do 13 hodin na faře Sv. Ducha v Linci a v neděli od 7.30 do 9.30 rámci bohoslužeb ve Vorderweissenbachu. (www.kfb-ooe.at/familienfasttag nebo www.teilen.at) Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Vyrábějí budky

Deset dětí a mladistvých a čtrnáct dospělých ze skupiny Vodní stráže v Plattlingu vyrobilo 35 ptačích budek. Materiál a nástroje poskytlo zdarma truhlářství Max Jahrstorfer, jeho zaměstnanci nařezali prkénka, v dílně připravili několik pracovišť a nadšenci se pustili do práce pro ochranu přírody. Strážce Jürgen Tauer byl z jejich elánu a výsledku nadšený a na www.wasserwacht-plattling.de připravil následovníkům šest návodů k pracovním postupům. „Ještě na jaře je možné budky stavět, pověsit je na zahradě a významně tak přispět k aktivní ochraně přírody,“ říká v PNP. Foto: Deník/PNP/Tauer

Azylant obžalován z vraždy

Státní zastupitelství v Linci obžalovalo z vraždy 33letého Afghánce, který loni v říjnu zabil v ubytovně běženců ve Wullowitzu opatrovníka Červeného kříže ve sporu o pracovní místo a na útěku usmrtil 63letého zemědělce, aby mohl odjet jeho autem, napsaly OÖN. Náš list o události exkluzívně informoval. „Podle psychiatrického posudku znalkyně Adelheid Kastnerové byl muž při obou činech trestně odpovědný,“ uvádí list.

Skutky v podstatě doznal, ale tvrdí, že chtěl poškozené jen vystrašit. Senior své vozidlo bránil a křičel, proto ho prý bodl. Opatrovník mu prý pořád přikazoval a on se jím cítil znevýhodňován.

Druhý nejteplejší únor

Letošní únor byl o 4,1 stupně Celsia teplejší než rakouský průměr, a byl tak druhým nejteplejším únorem v historii měření za 253 let, napsaly OÖN z vyjádření klimatologa Alexandera Orlika. Rekordem zůstává únor 1966, který byl 4,5 stupně nad průměrem. Vichřice "Petra", "Sabine", "Yulia" a "Bianca" způsobily především v Horních a Dolních Rakousích a ve Vídni milionové škody. Nejvyšší teplota měsíce byla naměřena v Horních Rakousích 24. února ve Weyeru (426 m) – 19,7 stupně, nejnižší do tisíce metrů výšky 7. února ve Windischgarstenu (600 m) -11,9 stupně.

Město stoletých

V Linci žije momentálně 48 více než stoletých. Nikdy jich tu nebylo víc – před deseti lety se takového věku dožilo jen devatenáct lidí, píší OÖN. Jen čtyři ze současných stoletých jsou muži. Nejstaršímu je 102, nejstarší ženě 108. Obdobný poměr byl i před deseti lety – 17:2 pro ženy. Věk seniorů v Linci neustále roste, starších 90 let je nyní 2321, starších 80 let 11 472, přes 70 let má 29 216 lidí. Linecký list poznamenává, že více než 40 jubilantům blahopřála ke sto a více letům místostarostka Karin Hörzingová, na snímku se 102letou Marií Danklmaierovou. Foto: Deník/OÖN/Stadt Linz

Příjem televize dražší

Koncesionářský poplatek za užívání televize a rozhlasu v Německu se má od příštího roku po více než deseti letech zvýšit, a to o 86 centů na 18,36 eura, Návrh ještě musejí probrat předsedové zemských vlád na konferenci 12. března. Ta bavorská má zvýšení ceny za přiměřené, za přijatelný kompromis mezi snahou o úspory a programovým posláním médií, píše PNP.

„Zalili“ Bavorsko kerosinem

V uplynulých dvou letech vypustila letadla nad Bavorskem 182 tun kerosinu, informuje PNP z interpelace SPD na místopředsedu zemského sněmu Markuse Rinderspachera. Šest případů padá vesměs na konto civilních letů. Jen 26. července 2019 vypustilo jedno letadlo nad východním Bavorskem kvůli technickým problémům 52 tun pohonných hmot. Snížení váhy má pilotům pomoci při obtížných přistáních. Rinderspacher požaduje, aby obyvatelstvo bylo o těchto případech podrobněji informováno.

Lešení v dómu

V nitru pasovského dómu Sv. Štěpána vyrůstá na delší dobu lešení, uvádí PNP. Důvodem je kromě jiného také široce založená sanace varhan, řekl probošt chrámu Michael Bär. Naléhavě nutné jsou také opravy elektrických rozvodů, které začaly už loni. Většina zařízení má být ještě letos vyměněna.

Práce probíhají tak, aby pokud možno nerušily mše, jiné liturgické obřady a koncerty. Stavba lešení změnila i tradiční zasedací pořádek v chrámu… Foto: Deník/PNP/Hintermayr