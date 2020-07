Jak uvedla Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS), zájem o letní dětské rekreace neklesl.

„Ba naopak, zotavovacích akcí je dokonce více než vloni, kdy se v kraji rekreovalo téměř třicet sedm tisíc dětí," řekla s tím, že ty si po měsících strávených doma potřebují užít v přírodě a na čerstvém vzduchu, ale to samozřejmě letos přináší i větší zdravotní rizika. "Proto od začátku prázdnin provedly kolegyně z jednotlivých oddělení hygieny dětí a mladistvých na letních dětských táborech už jedenašedesát kontrol v podstatě s uspokojivými výsledky, přičemž se letos samozřejmě zaměřujeme na dodržování doporučení ministerstva zdravotnictví v souvislosti s minimalizací rizik přenosu COVID-19," zmínila.

Dodala, že na rozdíl od minulých let neobdrželi jihočeští hygienici dosud ani jeden podnět na konání letní dětské rekreace, situace na táborech je zatím klidná, bez epidemického výskytu infekčních onemocnění, táboroví zdravotníky trápí jen větší výskyt klíšťat.

Co se týče blokových pokut, ty museli hygienici dle slov Marie Noskové, ředitelky Odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje uložit dvě, a to ve výši čtyři tisíce korun. „Jednalo se o nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí, která je letos opravdu důležitá. V jednom případě jsme nedoporučili pořádající osobě konání zotavovací akce, protože organizátoři nemohli při nejlepší vůli vzhledem k zázemí tábora v rámci veřejného tábořiště dodržet doporučená hygienicko – protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví. Na dvou zotavovacích akcích museli organizátoři zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Mohu konstatovat, že na všech kontrolovaných akcích se organizátoři snaží dodržovat doporučení, mají dostatek dezinfekce na ruce a při větším počtu účastníků jsou děti rozděleny do oddílů s odděleným ubytováním, stravováním, režimem osobní hygieny a při dalších aktivitách. V letošním roce nepořádají tábory na rozdíl od minulých let výlety například na hrady a zámky, děti tak tráví většinu času v přírodě v okolí tábora,“ dodala.

Jihočeští hygienici zřídili na konci května pohotovostní linku pro letní dětské tábory, která je v provozu denně od 8 do 16 hodin včetně víkendů. Na telefonním čísle 731 428 577 mohou organizátoři i rodiče získat potřebné informace, týkající se současných podmínek provozu zotavovacích akcí či doporučení MZ, a tuto možnost také často využívají.

K dalším sledovaným oblastem patří v letní sezóně kontroly zařízení, poskytujících stravovací služby především rekreačních oblastech.