53letý Torsten W. a 33letá žena leželi na posteli a drželi se za ruce. Oba byli usmrceni střelou z kuše do srdce. Další rány jim byly způsobeny až poté. Podle Bild.de byli příslušníky mezinárodního rytířského spolku a v pokoji byly nalezeny jejich závěti. Torsten W. s dlouhým bílým vousem vykazoval pět střelných poranění, dva šípy mu ještě vězely v hlavě, další jeho tělem prošel. V těle ženy byly dva šípy, třetí oběť, žena ležící na podlaze, byla zasažena jedním do krku. Rána byla okamžitě smrtící. Všichni byli oblečeni. Policie našla na místě dvě kuše, později ještě jednu další, uloženou v pouzdře.

Vyšetřovatelé nenašli nic, co by naznačovalo účast další osoby na dramatu, ani žádné stopy po zápase. Předběžně se tedy přiklání k tomu, že šlo o usmrcení na vyžádání. Předběžné výsledky vylučují vliv alkoholu nebo drog, ale nemusí to být definitivní závěr.

Při vyšetřování pak byly v bytě 30leté oběti v dolnosaském Wittingenu objeveny další dvě mrtvé ženy ve věku 35 a 19 let! Policie na místo jela údajně proto, aby informovala pozůstalé jedné z žen zabitých v Pasově. Když nikdo neotevíral, ptali se sousedů. Ti řekli, že už dlouho nikoho neviděli, a vyprávěli o divném pachu. Poštovní schránky byly přeplněné. Podle vrchního státního zástupce Waltera Feilera oba případy spolu souvisejí. Starší mrtvá měla být životní partnerkou 30leté, která zemřela v Pasově. Obě měly být učitelkami. V dolnosaské věci prý nešlo o přirozená úmrtí, rozhodně ale při nich nehrála roli kuše a také prý nešlo o sebevraždy, řekl mluvčí policie Thomas Reuter

Minuta volání 22,8 centu

Od středy 15. května budou telefonáty z Rakouska z pevné linky i z mobilu do ostatních zemí EU stát maximálně 22,8 centu za minutu včetně DPH, informují OÖN. SMS bude za 7,2 centu.

První, který je jiný

První pas v Rakousku, v němž je pohlaví držitele vyznačeno písmenem X, a první rodný list se záznamem o pohlaví „divers“, dostal ve Vídni Alex Jürgen, informují OÖN. Vysvětlují, že jeho případ vedl loni k závěru ústavního soudu, že lidé, jejichž pohlaví nepociťují jako mužské ani ženské, mají právo na odpovídající vyjádření tohoto stavu.

Tisící lottomilionář

Sázející lotta z Horního Bavorska je tisícím výhercem milionu v Bavorsku, započítají-li se do toho výhry v markách nebo v eurech, informuje PNP. Šťastlivec uhádl v sobotním tahu šest správných čísel 10 – 15 – 25 – 31 – 42 - 47. Stejný kousek se povedl i sázkaři z Dolního Saska. Každý se může těšit na 1 987 265,50 eura.

Lotto Bayern vyplatilo v dobách německých marek od roku 1946 celkem 746 milionových výher, od zavedení eura přibylo dalších 253.

Odhalili kapsli času

Jak náš list zaznamenal, v Linci v úterý 14. května otevřel tyrolský specialista na věže Andreas Mayerl ve výšce 130 metrů vrcholovou kouli věže Mariánského dómu. Jak se očekávalo, byla v ní „kapsle času“ s věcmi, které pak snesl k prozkoumání biskup Manfred Scheuer.

Mayerl se pilkou na železo „dobýval“ do oblé schránky z masivní mosazi z roku 1901 dlouhé minuty. „Normálně to dělám rozbrusem,“ vtipkoval muž, který už těchto schránek v Rakousku otvíral stovky. Lineckou „kapsli“ mu přidržoval zemský hejtman ve výslužbě Josef Pühringer.

Pro „vnitřnosti“ pak do schránky sáhl biskup Scheuer. Nejprve vytáhl staré noviny, mezi nimi také linecké Volksblatt, Katolické listy a výtisk Ave Maria. „Aha, tehdy ještě bylo Wilheringské pivo,“ řekl Scheuer, když obdivoval historický časopis z doby výstavy dómu. Byla v něm také reklama na krmný prášek pro dobytek z Korneuburgu a na „levné české peří“, popisují OÖN.

Pokračují, že historikové umění Judith Wimmerová a Klaus Birngruber, vedoucí diecézního archivu, v bílých rukavicích vykládali další předměty na stůl – osm drobných relikvií, mezi nimi částečky údajně z originálu Ježíšova kříže, s důvěru budícími potvrzeními pravosti. Nejstarší má pocházet z roku 1774 a bylo vystaveno pro ostatky apoštola Pavla. Další relikvie mají patřit Františkovi z Assisi, Klaře von Assisi, Theresii Lisieux a dalším svatým.

V kapsli byla dále fotografie špice věže z roku 1901, přívěšek Agnus Dei z vosku, do kterého měl být přimíchán popel některého světce, biřmovací medaile s obrázkem biskupa Rudigiera, který stavbu lineckého dómu inicioval, a sedm poutních medailí, mezi nimi jeruzalemský kříž, symbolizující pět ran Kristových.

„Věžný dopis“ v latině mimo jiné sděluje, že „léta Páně 1901 na 26. září, ve 24. roce slavného pontifikátu papeže Lea XIII., v 53. roce vlády slavného císaře Františka Josefa I. v císařství rakousko-maďarském (…), za zemského hejtmana doktora Alfreda Ebenhocha a starosty města Lince Gustava Edera byl tato věž k uctění Neposkvrněného početí Panny Marie vybudována až do výšky 130 metrů“.