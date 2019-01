Vimperk - /JIHOČESKÉ FILMOVÁNÍ/ Vojenský povídkový film Pavla Juráčka Každý mladý muž se natáčel minimálně na třech jihočeských místech. V epizodní roli se na plátně objevil budoucí prezident Václav Havel.

Povídkový snímek Každý mladý muž, který se natáčel částečně v jižních Čechách už téměř před půl stoletím, se skládá ze dvou příběhů mladých mužů ve vojenských uniformách. Na svou dobu šlo o odvážné pojetí armádního prostředí, do něhož se originálně pustil režisér a pozdější signatář Charty 77 Pavel Juráček.

Štáb se pohyboval ve třech jihočeských lokacích: v kasárnách U sloupů ve Vimperku, ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice a na poetickém šumavském nádraží v Kubově Huti. Nejvýše položenou českou stanici režisér Pavel Juráček prý dobře znal a patřila mezi jeho oblíbené.



U natáčení nepřímo figurovala obyvatelka Vimperku Máša Kotlíková, která v polovině 60. let pracovala v propagačním oddělení tehdejšího národního podniku Šumavan. „Jednoho dne k nám přijeli filmaři, konkrétně si pamatuji vedoucího výpravy Miloslava Dvořáka, s žádostí, zda bychom jim mohli zapůjčit nějaké materiály do povídky Každý mladý muž. Byla tam scéna, ve které vojáci upravují společenskou místnost k zábavě pro vojáky a místní děvčata," vypráví Máša Kotlíková.



V propagaci se našlo poměrně dost nejrůznějších předmětů – různé panely, hesla – i budovatelská a politická, a také obrazy.

„Filmařům jsme tehdy vyhověli. Pamatuji si, že si to odváželi na nákladním autě. Byl mezi tím vším i poměrně velký obraz na rámu asi o rozměrech dva na jeden a půl metru, který jsem malovala já k nějaké jiné příležitosti. Byla na něm zachycena tančící krojovaná dvojice vytvořená podle obrázku malíře, myslím Karla Svolinského," vzpomíná bývalá zaměstnankyně Šumavanu.



Tu posléze potěšilo, když svůj obraz ve filmu viděla. Vojáci ho při přípravě tancovačky v jednom záběru přenášejí přes jeviště. „Takže, když jsem se nestala herečkou já, tak alespoň moje práce. Ještě dlouho jsem si schovávala scénář k filmu," usmívá se Máša Kotlíková.

Taneční zábava vznikla ve společenské místnosti, tzv. „PDÁčka". Jednalo se posádkový dům armád v kasárnách U Sloupů ve Vimperku.



Natáčení v domě armády si pamatuje dnes devětasedmdesátiletý Lubomír Dokulil, který tam tehdy pracoval. V letech 1954–65 totiž vedl Vojenský posádkový sbor Vimperk. „Vše bylo domluveno s velitelem kasáren. My jsme do natáčení pak vůbec nezasahovali, filmaři si všechno zařídili sami," uvedl Lubomír Dokulil, který dodnes vede mj. sbor Mír ve Čkyni.



Lubomír Dokulil si ještě vybavil historku, že velení kasáren chtělo tenkrát v posádkovém domě pro vojáky zřídit kavárnu. Ve filmu štáb myšlenku využil jako dobrý nápad, ale v reálu kavárna nakonec nikdy nevznikla.



Vznik filmu podle filmových historiků souvisí se základní vojenskou službou režiséra Pavla Juráčka (žil v letech 1935 až 1989). Ten nejprve pomáhal psát úplně jiný scénář pro jistého generálmajora Jana Šejnu. V říjnu 1963 Juráček narukoval a k realizaci scénáře nikdy nedošlo. Na jaře 1964 byl bohémsky založený tvůrce převelen natrvalo do Prahy a někdy v té době se zavázal, že natočí vlastní autorský film z vojenského prostředí. Možná si tím ulehčil vlastní dvouletou vojnu. Do filmového terénu se totiž vyrazilo v létě 1965.



Dvojjediný film Každý mladý muž je pro mnohé kritiky působivým a netradičním svědectvím o střetání emocionality sotva dospělých mladých mužů s realitou socialistické armády. Ač byl natočen hodně kontroverzní, přesto film dostal od ministra národní obrany Výroční cenu Víta Nejedlého za rok 1966. Proslýchá se, že citlivý a morálně neústupný Pavel Juráček tento snímek příliš nemiloval. Asi čtyři roky nato vytvořil groteskně-symbolistní dílo Případ pro začínajícího kata, které má filmové kořeny mj. v Českém Krumlově.

Kameraman hned dvakrát onemocněl

Kameraman Ivan Šlapeta, který žije v Dobřichovicích u Berouna, má k diptychu Každý mladý muž silný vztah. V polovině 60. let to byl totiž jeden z jeho prvních filmů. A navíc při jeho vzniku dvakrát onemocněl.

„Byl a nebyl to můj kameramanský debut. Krátce předtím jsem dodělal s režisérem Janem Čuříkem Bloudění. Štáb filmu Každý mladý muž měl za sebou dva měsíce poměrně neúspěšného natáčení. Byl tam původně jiný kameraman Jiří Vojta, který si moc nerozuměl s režisérem Pavlem Juráčkem. Proč tomu tak bylo, to jsem nikdy nepochopil," vypráví Ivan Šlapeta.



Natáčení prý bylo velmi zdlouhavé. Proto se na něho obrátilo vedení studia, aby přijel štábu pomoci jako tzv. švenkr. Nejprve se zúčastnil dvou natáčecích dnů, ale nakonec natočil jako hlavní kameraman osmdesát procent záběrů.

V jeho paměti utkvěla nejen vimperská kasárna v kopci za městem, ale hlavně vojenský výcvikový prostor Boletice, který si filmaři zamluvili na konkrétní den, s datem už nešlo hýbat. Natáčely se tu vojenské manévry. „Museli jsme požádat o odklad, protože kameraman Vojta onemocněl a já také. Vznikla složitá situace a týden úplného bezvládí," pamatuji si Ivan Šlapeta.



Jiří Vojta se k filmu nevrátil, a tak byl do Boletic povolán na pomoc kameraman Emil Sirotek. Vojenské manévry málem ve filmu nebyly. „Nějaký důstojník předčasně odstartoval veškerou připravenou vojenskou techniku. Odpálil raketu a pohyb tanků nešlo zastavit. My jsme neměli ani vyndanou kameru. Emil rychle postavil naši techniku, během několika minut jsme byli v pohotovosti. Stihli jsme něco z celkových záběrů, detaily jsme pak dodělávali," svěřil se Ivan Šlapeta.



Dodnes si vybavuje, že štáb nocoval v hotelu ve Vimperku. Část filmu vznikla v Plzni, odkud je třeba nemocniční scéna s pacientem na chodbě. Tuto epizodní roli si zahrál Václav Havel. „Působil na mě příjemně, ale přišel jsem s ním do styku jen na place. Předtím jsem ho neznal, takže jsme se při filmování seznámili. Pamatuji si, že scéna s Havlem byla posledním natáčecím dnem," vypráví Ivan Šlapeta.



V té době už byl podruhé při práci na tomto filmu nemocen. „Nevyléčil jsem první nachlazení a slezlo mi to na plíce. Bylo to se mnou tak vážné, že už v plzeňské nemocnici si mě chtěli hned nechat. Říkal jsem si, že když točím teprve svůj druhý film, tak bych u toho neměl umřít," usmívá se Ivan Šlapeta.



Toho pak vedoucí produkce František Milič odvezl rovnou do nemocnice v Praze-Motole. Tam mu našli nález na plicích. „Vím přesně, kde jsem se nastydl. Jednou jsme se vraceli ze Šumavy s asistentem režie Janem Kratochvílem do Prahy v otevřeném autě. Byla to stará fordka, pršelo, cesta byla dlouhá a já se nadýchal studeného vzduchu," míní Ivan Šlapeta.