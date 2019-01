Přední Výtoň – Prohledat sutiny po vybuchlém obchodě, najít člověka v lese a jít po stopě. Na soutěž na jih Čech se sjeli kynologovéz celého světa.

Nadšený černý velký knírač se s radostí vrhá mezi trosky a pouští se do hledání lidí. Když najde figuranta, začíná štěkat, tj. značit. K tomu z reproduktoru zní bouřka a další zvuky. Pořadatelé Intercupu Humanity 2018 se snaží soutěžícím místo co nejvíce přiblížit reálnému zásahu.



Rekordních sedmdesát pět záchranářů-kynologů z jedenácti zemí celého světa se sjelo na Spáleniště na mezinárodní soutěž ve vyhledávání lidí.



„Přijeli až z Japonska, Finska nebo z Ruska,“ pochlubila se Kateřina Koubová z Jihočeské záchranné brigády kynologů. Soutěží se ve třech disciplínách: sutiny, což je simulace rozbořeného domu, plocha, tedy prohledávání lesních prostor, a stopy, kdy pes s psovodem musí ujít stopu v délce dvou tisíc kroků, což je asi 1,5 kilometru.



Psi i kynologové se takto připravují na ostré akce typu zemětřesení, železniční neštěstí, zatoulané děti či teroristický útok, tam všude je psí čenich neocenitelný.



„Čeští psi umí hledat i neživé osoby, což je v rámci světa poměrně rarita,“ pochlubila se kynoložka z Vimperka, která v civilu pracuje v tamní škole. „Byli proto povoláni i do Ameriky k teroristickým útokům v roce 2001, kdy spadla Dvojčata.“



Kromě sutin, ploch a stop psi (a můžou to být klidně i voříšci, hlavně musí mít chuť do práce a poslouchat pána) se svými psovody soutěží také v poslušnosti. Letošní Intercup Humanity vyhrála Jana Munková se psem Hasso Zlatý most.