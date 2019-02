Sedm sezonpo sobě jim totiž nepřálo počasí a nenapadl sníh s výjimkou jednoho ročníku.V roce 2015 totiž sníh byl, ale kvůli velkému větru a nebezpečí pádu stromů se nesmělo do lesa.



Ročník 2019 se zapíše do mašérské historie jako růže, které přinesla trpělivost. Na trať kategorie MID na střední vzdálenost se po drobných úpravách tratě mohlo vydat všech 20 týmů. Část etapy závodu s mezinárodní účastí vedla přímo po česko-rakouské hranici. „Letos jsme se rozhodovali na poslední chvíli, jestli závod uděláme. Zkomplikovala to i chřipková epidemie a lidé se museli odhlašovat,“ řekl jeden z organizátorů Martin Řehout mladší z Besednice.



V sobotu se běželo v hlavním závodě 39 a v neděli 37 kilometrů. Diváci mohli v akci sledovat aljašské malamuty, sibiřské husky, ale i evropská tažná plemena, například české horské psy. V tzv. otevřené kategorii závodili kříženci, u nichž se nehledí na čistotu rodokmene, ale pouze na výkonnost a vlastnosti vhodné pro závody psích spřežení. Nejlepší závodníci proběhli trať průměrnou rychlostí 15 kilometrů za hodinu.



V sobotu zvítězil se šesti sibiřskými huskyi Zdeněk Brůna z Litomyšle. Roman Bobitz z Rakouska byl nejlepší v kategorii sedmi a více čistokrevných psů. Přestožev neděli dominoval Zdeněk Gregor, absolutní vítězstvísi podržel Zdeněk Brůna.