Linec - Dva týdny před Vánocemi se čtyřčlenné rodině z okresu Steyr vrátil francouzský buldoček, který zmizel koncem července, píší OÖN.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Pášová

Jeho panička prý byla pevně přesvědčena, že ho někdo odcizil, a hledala po sociálních médiích a letáky s fotografií psíka upozornění, že ho někdo viděl. Minulý týden dostala zprávu od paní bydlící přes tisíc kilometrů daleko, že buldočka hodně podobného tomu jejímu našla, jak volně běhá po ulici. Její manžel se vydal na dlouhou cestu, a když ho buldoček pozdravil mohutným šťastným vytím, věděl, že nejel nadarmo, popisuje list. „Je krásné, že náš malý miláček je zase doma, sice silně vyhublý a lekavý, ale to srovnáme,“ říká panička. Co se s ním dělo, to už se rodina nejspíš nedozví. Má podezření, že ho zloděj použil ke krytí. „Zřejmě byl pes ale natolik chytrý, že utekl, jinak bychom ho nejspíš už nikdy neviděli,“ vypráví paní. Z obav, aby se krádež neopakovala, nechce uvést své jméno ani zemi, do které pro psa jeli…