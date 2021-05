Cvičení se uskutečnilo minulý týden ve výcvikovém prostoru Boletice. Na jeho průběh dohlíželi hodnotitelé z nadřízeného stupně a dalších útvarů a složek Armády ČR. „Strakoničtí vojáci jsou velmi motivovaní. Je vidět, že tvrdě pracovali a chtějí ukázat, jak jsou dobří. Je to pro ně otázka cti, aby úspěšně prošli certifikací,“ ocenil přístup vojáků plukovník Jan Farlík z Univerzity obrany, který na cvičení působil jako vedoucí hodnotitelského týmu.

Vojáci se účastnili certifikačního cvičení, protože se připravují na zahraniční misi do Litvy. Poprvé v historii útvaru i vojska jako takového budou vyčleňovat samostatné úkolové uskupení do zahraniční operace. Že se jedná o významnou událost, potvrdil i jeden z vojáků. „Někteří kolegové již v zahraničí byli, pro mě to bude první mise. Myslím si, že každý voják by měl minimálně jednou za svou kariéru vyjet do zahraniční operace. Jsou to cenné zkušenosti, které jinde nezískáte,“ míní strakonický desátník, jenž slouží jako operátor protiletadlového kompletu.

Nad Boleticemi létaly rakety a hřměly bojové letouny

Cvičení v Boleticích bylo rozdělené na dvě části. V té první vojáci absolvovali bojové střelby z protiletadlových kompletů RBS-70. Následně se rozmístili ve výcvikovém prostoru a podle taktického námětu plnili úkoly, jež byly zaměřené na řízení protivzdušných operací v mezinárodním prostředí. Ze vzduchu na ně ve dne i v noci útočily podzvukové i nadzvukové bojové letouny a vrtulníky. Na zemi zase museli odrážet útoky místních ozbrojenců.

Řešili i další incidenty jako například ztrátu spojení, konflikt s místním obyvatelstvem, opravy techniky nebo ošetření zraněného vojáka a jeho transport vrtulníkem. Čelili útoku, při kterém byly použity zbraně hromadného ničení. Simulovány jim byly i incidenty z oblasti kybernetické bezpečnosti, jež představují v současnosti velmi aktuální hrozbu.

Je nutné dodat, že střelby z protiletadlových kompletů a navazující taktické cvičení byly jen částí celého procesu certifikace. Ještě před odjezdem do Boletic museli vojáci projít náročnými zkouškami. Jejich součástí byly střelby z ručních zbraní a přezkoušení ze základních bojových dovedností jednotlivce. Svoje schopnosti museli vojáci prokázat při ovládání protiletadlových kompletů RBS-70 i systémů velení a řízení palby.

Vojáci se vydali na náročnou cestu

Ambicí strakonických vojáků je, projít v nejbližších letech hodnocením podle metodiky NATO. Proto i certifikační cvičení bylo hodnoceno podle těchto pravidel. „Cením si toho, že strakoničtí vojáci měli odvahu a kuráž absolvovat certifikaci podle této metodiky, která je velmi přísná, striktní a v mnoha věcech nedovoluje uhnout ani o kousek,“ dodal plukovník Jan Farlík.

Strakonický útvar je první jednotkou v armádě, jež si před výjezdem do zahraniční operace zvolila těžší variantu a rozhodla se absolvovat certifikaci podle alianční metodiky.

