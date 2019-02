České Budějovice – Soukromý kapitál měl vyřešit chátrající stav budovy kulturního domu Slávie. Všechno je ale jinak.

Budova kulturního domu Slávie se zatím opravovat nebude. Z plánovaného koncesního řízení sešlo. To počítalo s tím, že do obnovy kulturáku investuje 150 milionů korun soukromník. Město mu to vrátí tím, že investor bude moci 15 let Slavii provozovat.



Podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy se přípravné práce dokončily, koncese však vyhlášena na konci minulého volebního období nebyla. „Nakonec nebyla vůle ani shoda,“ zdůvodňuje Juraj Thoma.



Pokračovat s koncesním řízením podle Juraje Thomy, který se prvním náměstkem primátora stal po volbách, není správná cesta. „Město by si mělo budovu ponechat a poskytnout ve vlastní režii zázemí českobudějovické klubové scéně,“ říká s tím, že v krajském městě chybí klubový prostor.



Část prostor, bývalý Klub Slávie, byl opět poskytnut k pronájmu. V sobotu 1. prosince zde otevřela reklamní firma Verba Plus, která se zabývá i osvětlováním a zvučením koncertů, klub Slávie Music Club. Její jednatel Jan Friš, který se na hudební scéně pohybuje 30 let, má smlouvu do 30. června. Pokud mu to bude umožněno, hodlá v prostoru zůstat. Jaké koncerty plánují? „Všehochuť,“ slibuje nový provozní.



S aparaturou a technikou, kterou používal pět let při spolupořádání venkovních bluesrockových večerů v krajském městě, otevřel v sobotu provizorní klub Music Club Slavia. „Šlo by to ale i na tři roky, pokud by město souhlasilo. Kapely máme, můžeme přivést extraligu, třeba Dusilovou, Pavlíčka,“ nastiňuje Jan Friš spokojený s „otevíračkou“, který má zatím smlouvu na dobu určitou do 30. června 2019. Jednatel společnosti, která zvučila např. Hornické slavnosti v Rudolfově, přiznává, že se na půl roku provoz hudebního klubu finančně nevyplatí. Rád by v budově tedy zůstal dál a pořádal koncerty.



Otázku, co s budovou dál, bude třeba podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy brzy řešit. „Není ideální, aby byl dům zavřený a skomíral na úbytě. Rád bych, aby z něj bylo pěkné místo, kam budou lidi rádi chodit,“ přeje si náměstek. „Město by si mělo Slávii v majetku ponechat,“ myslí si Juraj Thoma s tím, že si město už zkusilo, že koncesní řízení nikam nevede. Uzavírá: „Nebude to však jen na radě města, ale na větší diskuzi.“



