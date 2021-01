Na jeho svérázný humor a osobnost zavzpomínal kamarád, kameraman a emeritní ředitel Filmové akademie Miroslava Ondříčka Miloň Terč. „My jsme byli s Františkem přátelé, kdysi jsme s Jiřím Bednářem a Toníkem Daňhelem natočili i takový dokument, kde chodil po těch starých místech Písku a vzpomínal. Nazvali jsme ho Přelet nad píseckým hnízdem,“ přiblížil.

SKROMNÝ ČLOVĚK SE SMYSLEM PRO LEGRACI

Jako rodák v Písku totiž prožíval studentská léta i první lásky. „František po natočení filmu tvrdil, že tam neřekl vše, co měl. Přitom se ten snímek lidem moc líbil a měl pěknou vypovídací hodnotu o tom, jaký byl skromný člověk. Jak se na věci uměl dívat s nadhledem, a jak si ze sebe dokázal udělat srandu,“ vysvětlil Miloň Terč.

František Filip měl dle jeho slov naprosto nakažlivý humor a osobitý. „Člověk musel vždycky dávat velký pozor, jestli to, co říká, myslí vážně, nebo jestli je to legrace,“ zavzpomínal. „Byl to prostě geniální člověk a režisér,“ míní.

K filmovému zpracování se posléze vrátil Václav Kinský a vznikla stejnojmenná vzpomínková kniha. „Publikaci jsme mu chtěli věnovat ku příležitosti jeho narozenin. Nakonec ta kniha vyšla později a předávali jsme mu jí na jaře roku 2018,“ doplnil Miloň Terč.

PŘEKVAPENÍ A OCENĚNÍ

Na 72 stránkách Filip vzpomíná nejen na dětství a studia, ale i na to, jak se dostal k televizi a filmu vůbec. „František přijel na křest knihy do Písku do síně muzea. Posléze v červnu téhož roku jsme ho pozvali znovu na prohlídku školy. Tenkrát jsme ho překvapili a jmenovali čestným členem umělecké rady filmové akademie a obdržel i cenu rektora. Toho všeho si moc považoval,“ podotkl.

Po této poslední návštěvě 26. června 2018 zaslal příteli i děkovnou SMS zprávu, kterou si uložil na památku, protože ho potěšila: „Milý Miloni, děkuji za všechno, nečekal jsem tak milé přijetí. Patrioti udělali patriotovi radost. Nevím, jak se odvděčit. Nechť krásný Písek i Tvá překrásná škola stále vzkvétá!!! Tvůj FFF.“

Rodák z Písku filmovou školu podporoval a vždy jí fandil. „Je to velká škoda. Ještě nedávno jsem s ním mluvil telefonicky, protože mi pan rektor volal, že jeho vnučky si oblíbily Cirkus Humberto,“ prozradil téma posledního rozhovoru. Toto ho velmi potěšilo. „Byl rád, že tento seriál stále žije a že zaujal i takovou mladou generacI,“ tlumočil jeho reakci.

POSLEDNÍ SETKÁNÍ NEVYŠLO

Do poslední chvíle byl plný života a těšili jsme se, že se znovu setkáme. „Chtěli jsme mu uspořádat ke kulatým narozeninám takovou oslavu jako píseckému patriotovi, to nám bohužel koronavirus a opatření kolem něj neumožnily,“ politoval Miloň Terč, že setkání nerealizovali.

Naposledy spolu hovořili před měsícem. „Byl to moc příjemný hovor, byl stále plný elánu a síly,“ zhodnotil. Jeho tatínek byl listonoš, maminka zůstávala v domácnosti a on se vypracoval vlastní pílí. „Je to škoda, když odchází takoví velcí lidé, bohužel je to zákon života a jednou tam všichni půjdeme. Zanechal za sebou mnoho filmů jako trvalou hodnotu či odkaz, který ho bude připomínat, díky tomu bude žít dál a těšit diváky i v budoucnosti,“ zhodnotil, že prožil život, který za to stál. Dosud žil v pražském bytě nedaleko milovaného Barrandova.

Poslední návštěvu má v živé paměti i rektor FAMO Gabriel Švejda. „Poznal jsem ho jako rektor, spolupracovník a byl jsem jeho velký obdivovatel. Byl to obrovský srdcař a velmi skromný člověk. Když jsem mu předával cenu rektora, tak se bránil, že si to nezaslouží,“ uvedl.

Jak zmiňoval i pan Terč, naposledy komunikovali v prosinci loňského roku. „To jsme ho informovali o tom, že moje dvě vnučky u vytržení sedí u seriálu Cirkus Humberto. Volal nám zpátky, že je velmi potěšen, protože u šestileté a osmileté dívky by to opravdu nečekal,“ objasnil Gabriel Švejda. „Jeho humor byl opravdu nevšední, byl takový anglicko-sarkastický. Na to nikdy nezapomenu,“ uzavřel.

Režisér František Filip se narodil 26. prosince 1930 v Písku, zemřel v sobotu 9. ledna v Praze. K filmu se dostal přes dětské divadlo, obor režii na FAMU začal studovat až ve 20 letech. Po studiu mu učarovala televize, s kterou spolupracoval od studia. Potom přišla éra divácky oblíbených seriálů (Tři chlapy v chalupě, F. L. Věk, Chalupáři, Cirkus Humberto, Sňatky z rozumu), které se staly kultovními a nadčasovými. Veřejnost ho vnímá hlavně jako televizního režiséra, ale díky jeho spolupráci s Barrandovem vznikly i filmy (Utrpení mladého Boháčka, Hrdina má strach, Odvážná slečna). K vrcholným skvostům jeho bohaté tvorby lze řadit i Nezralé maliny, Ikarův pád, Tažní ptáci, Kočár nejsvětější svátosti. Režisér Filip byl také tvůrcem adaptací domácí i světové klasiky (Prodaná nevěsta, Netopýr). Na FAMU se vrátil později také jako profesor.