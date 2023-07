Devátý ročník projektu Run and Help Konta Bariéry vynesl přes 800 tisíc korun na pomoc lidem s handicapem. Zapojily se do něj a dobrovolným startovným přispěly tisíce dospělých a dětí z celého Česka. Konto Bariéry z výtěžku pomůže získat hned několika mladým lidem sportovní protézu ruky. Někde si vlastního příjemce vybrali i samotní účastníci charitativního sportování, podpořili tak třeba handicapovaného spolužáka, nebo kolegu.

Run and Help v Open Gate, kde myšlenka charitativního běhání pro Konto Bariéry vznikla. | Foto: Konto Bariéry

Projekt Run and Help je pro všechny, kteří se rádi hýbou a pomáhají druhým. Každý si ho navíc může upravit na míru - vybrat si místo, čas, sportovní aktivitu i výši startovného, která se rovná výši příspěvku na pomoc konkrétnímu člověku s handicapem. „Konto Bariéry se letos rozhodlo pomoci hned několika mladým lidem, kteří se narodili bez ruky, nebo o ni nešťastnou náhodou přišli. Z výtěžku Run and Help jim pomůžeme získat protézy, díky kterým se budou moct navzdory svému handicapu věnovat sportům, které je baví,“ říká ředitelka Konta Bariéry Jolana Voldánová.

Domča s maminkou.Zdroj: Konto BariéryTváří letošního ročníku se stal jedenáctiletý Dominik, který se narodil bez části levé ruky a přál si sportovní protézu na kolo. Bez ruky nemůže pořádně chytit řídítka a bolí ho při jízdě záda. „Chtěl bych vám poděkovat za to, že jsme pro mě letos běhali a pomohli nejen mně, ale i dalším, k získání protézy, kterou potřebujeme. Já už se těším na svůj první cyklovýlet,“ vzkazuje všem účastníkům Run and Help Domča. Kde to bylo možné, přišel osobně běžce podpořit, a v Open Gate, kde před lety charitativní běhy Konta Bariéry vznikly, se dokonce spolu s maminkou vydali na trať. „Byla radost sledovat, jak se školáci z Open Gate na Domču vrhli a zajímali se, jak mu protéza pomůže. A když pak všichni společně vyběhli, krásně se propojila nejen chuť někomu pomoci, ale i nadšení z pohybu, a o to nám jde,“ dodává Jolana Voldánová.

Výtěžek projektu pomůže více lidem

Charitativně sportovních akcí pod hlavičkou Konta Bariéry se kromě Domči zúčastnili i další klienti nadace, mezi nimi 27letá paraatletka Tereza nebo 17letý student David, oběma výtěžek projektu pomůže získat protézu ruky do posilovny. Patronát nad Run and Help už druhý rok v řadě převzala tenistka a moderátorka Andrea Sestini Hlaváčková. „Jsem moc ráda, že jsem mohla být zase u smysluplného projektu. Společně jsme pomohli, aby se další děti mohly hýbat a sportovat, a to je za mě to, co dává smysl. Díky, že jsem mohla být součástí,“ říká Andrea Sestini Hlaváčková.

Projekt Run and Help probíhal od dubna do června a zapojily se do něj desítky škol a školek po celé republice, běhali ale třeba i zaměstnanci advokátní kanceláře nebo úředníci Magistrátu hlavního města Prahy a také stovky jednotlivců. Sportovalo se v parku, v lese, na fotbalových hřištích i v ulicích měst. Účastníci projektu si také jako už tradičně mohli vybrat i příjemce ze svého okolí, handicapovaného kamaráda, spolužáka, nebo kolegu, a podpořit dobrovolným startovným právě jeho. Třeba školáci v Kadani tak běhali pro 12letého Martina s dětskou mozkovou obrnou. V Bílině zase už podruhé za sebou spojili charitu s výstupem na městskou vyhlídkovou věž a z vybraných peněz podpořili onkologicky nemocnou maminku s handicapovanou dcerkou.

Konto Bariéry - Od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se už 30 let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Díky nim Konto Bariéry rozdělilo stovky miliónů korun a podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Více najdete na www.kontobariery.cz

Pro všechny sportovní nadšence připravilo Konto Bariéry ve spolupráci s českou značkou BJEŽ sportovní čelenku navrženou speciálně pro projekt Run and Help. Už tradičním partnerem projektu byla Československá obchodní banka. Záštitu charitativnímu běhání Konta Bariéry udělila náměstkyně primátora hlavního města Prahy Alexandra Udženija.

Run and Help neboli Běhání, které pomáhá, je projekt Konta Bariéry. Jedná se o šňůru charitativních běhů, do níž se mohou zapojit jednotlivci i skupiny, například školy, školky, firmy, úřady, spolky ale i parta kamarádů nebo sportovní oddíl. Peníze, které běžci věnují, pomohou konkrétním lidem se zdravotním postižením. Další informace a pravidla najdete na www.runandhelp.cz.