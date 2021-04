Panák má připomínat učitelku, která dohlíží, jak si děti štětičkou šťourají v nose, aby si odebraly vzorek pro antigenní test a mohly zůstat ve škole. S testováním dětí prostě nesouhlasí.

Majitel auta, který už druhý den protestuje proti testování dětí, aby vůbec mohly zase chodit do školy, je sedlák z Netolicka, který nechtěl zveřejnit své jméno. Svůj počin bere jako vtip, kterým chce tak trochu vyprovokovat lidi, aby se nepodřizovali nařízením o testování, která jsou podle něj nesmyslná. "Učitelé přeci nejsou zdravotníci," říká a uvažuje nahlas o tom, co by se asi stalo, kdyby učitelé děti neotestovali. Kvituje postup několika málo škol, kde testování odmítli nebo koupili jiné než Lepu testy, jimiž všechny školy na Prachaticku své žáky prvních stupňů testují. Navíc ví od jedné kamarádky učitelky, že testy, které mají ve školách k dispozici, nejsou kvalitní. Dodává, že při zkoušce byl u prokazatelně pozitivního člověka po PCR testu, u něhož ale testy používané ve školách vyšly třikrát za sebou negativní. "Chci říct a podpořit učitele v tom, že testování není jejich práce. Co kdyby odmítli, tak stát povolá armádu a budou děti testovat vojáci?" pokládá řečnickou otázku s dovětkem, že lidem chybí jen ten poslední krok, aby řekli, že takové věci prostě dělat nebudou.

"Dnes jsem na auto doplnil hesla, aby bylo jasné, že můj výtvor podporuje učitele. Rozhodně nejde o jejich lynč," vysvětluje. Nechce někoho přesvědčovat, aby protestoval. "Všichni víme, jaké ty testy jsou, že jsou k ničemu," dodává. Vlastní děti nechal samostatně rozhodnout, zda chtějí jít do školy a otestovat se. Šly, protože se do školy těšily. Zároveň ujišťuje, že není radikálním odpůrcem nošení roušek či respirátorů a podle nařízení vlády je také on sám používá. "Mnohdy i ve stodole, když lisuju seno," dodává. Nošení respirátorů chápe a podporuje, určitě například u lidí nemocných.

Šibenici stavěl v noci na pondělí. Nemohl prý spát, tak se stavbou začal ve dvě hodiny ráno. S ohledem na sousedy spustil motorovku až kolem šesté a dílo dokončil před nástupem dětí do školy. Hned pak vyrazil do Prachatic a auto postavil poblíž Základní školy v Národní ulici. Odtud ho ale policisté vykázali. "Jménem zákona jsem místo opustil, nechci mít potíže," říká. Policisté i tak našli problém a dorazili za ním na parkoviště u prachatické pošty. Počítá s tím, že pokuta za nadměrný náklad ho s největší pravděpodobností nemine. Včera neměl totiž náklad přesahující auto označený červeným praporkem, jak říkají platné předpisy. "Když jsem odtud včera odjížděl, už jsem praporek měl," dodává s úsměvem a vysvětluje, že sundal také oprátku, aby zbytečně nepoutala pozornost, zároveň šibenici zkrátil, aby nepřesahovala přes korbu auta. "Nechci policisty dráždit, vím, že jsou to jen lidé a dělají svou práci," říká.

Na vysvětlenou ještě dodává, že šibenici zvolil proto, aby upoutal pozornost. Učitelka pod ní pak symbolizuje, že se spolupodílí na stavění vatičkové šibenice (při podrobnějším zkoumání si každý všimne, že horní tyč šibenice je zakončena vatičkou). Učitelka má v ruce tesařskou palici, to si může každý vyložit po svém - dohled nebo v nadneseném slova smyslu i tak, že zase tesař je ten, kdo šibenici staví. Podle sedláka z Netolicka byli učitelé k testování donucení. Oprátka, která byla na šibenici ještě v pondělí, podle něho zbytečně poutala pozornost od vatičkové šibenice. "Já chtěl vyjádřit, že učitelka může stavět nebo může bourat. Každý si to může vyložit, jak chce, to je úhel pohledu každého z nás," popisuje své dílo.

Jak dlouho bude auto parkovat u prachatické pošty, zatím neví. Každopádně poutá pozornost lidí. Ti si nejen přečtou nová hesla jako Vážím si učitelů ze Semil či Čínské testy Lepu Medical a Singclean považuji za nebezpečný omyl, nebo si jeho dílo fotí. Najdou se i tací, kteří si po přečtení hesel vytvoří selfie a jdou zase dál. "Potřeboval jsem ventilovat, co mám v sobě. Zřejmě tady nezůstanu ani do doby, kdy mám zaplacené parkovné. Za chvíli si v nedaleké pekárně koupím snídani a jedu pracovat na statek. Mám spoustu práce," loučí se v úterý před půl devátou.