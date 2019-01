Jižní Čechy - Hráli jste v nějakém snímku, který se natáčel na jihu Čech? Vzpomínáte na natáčení právě u vás? Stále hledáme další pamětníky, kteří by mohli přispět do našeho seriálu

Záběr z filmu Muka obraznosti. Přímo u Samsona stála ve filmu auta. Herec Pavel Pípal, který má v ději potíže s alkoholem, se omývá v kašně | Foto: printscreen

V minulých dnech jsme vás požádali, zda si pamatujete na nějaké filmové natáčení u vás v obci, městě, zkrátka kdekoliv v jižních Čechách. Případně nás zajímalo, zda jste nehráli přímo v komparzu nebo jakkoliv nepomáhali filmovému štábu, hercům a herečkám s natáčením. Sešla se nám řada podnětů a reakcí, za něž děkujeme a určitě mnohé z nich využijeme.



Znamená to, že náš pravidelný páteční seriál Jihočeské filmování bude ještě několik týdnů a měsíců pokračovat.

Bohužel ale v seriálu nepoužijeme všechny vaše nové podněty, protože jsme o těchto filmech už dříve napsali. Vraceli jste se k snímkům jako Drahé tety a já, Pan Tau, Markéta Lazarová, Dým bramborové natě, Bílá paní atd. Moc rádi však dnes zveřejníme osobní příběh jednoho Jihočecha alespoň dodatečně.

Za kalhoty 180 Kčs, za píseň 400 Kčs

Jiří Dvořák, České Budějovice

Využívám vaší nabídky ke vzpomínkám na účinkování v komparzu jednoho dodnes reprízovaného českého filmu Bílá paní, který byl natočen v jižních Čechách. Bylo léto 1964 a spolu se dvěma kamarády, Jiřím Mošovským a Jiřím Šimečkem jsme vyrazili z rodných Strakonic na velký vandr před vojnou. Původní cíl byl buď Varnsdorf, nebo Zruč nad Sázavou z jasných důvodů. Podle neověřených informací tam byla spousta mladých děvčat. Ne že by doma nebyla, ale možnost většího výběru asi víc lákala.



Protože jsme chtěli cestovat autostopem, naše cesta vedla na výpadovku směr Písek. Ještě ve Strakonicích jsme potkali kamarádku, tehdy slečnu Helenu (ještě se jednou ve vzpomínce objeví) a ta se nás ptala, kam míříme. My, že na velkej vandr! Řekla nám, že u Slaníku (ves asi 3 kilometry od Strakonic) se natáčí film a filmaři platí komparzu dobré peníze. Poslechli jsme ji. Měla pravdu. Při registraci jsme dostali informaci, že za den, kdy se netočí, je 70 Kčs, za natáčecí den 120 Kčs a další placení podle situace.

Podotýkám, že v té době byl průměrný měsíční výdělek 800 až 1200 Kčs. Postavili jsme stan jehlan a čekali na věci příští. Hned druhý den se točila scéna jásajícího davu v řece. Když ten, kdo v řece byl, ukázal u pokladny mokré kalhoty, dostal 180 Kčs. Půjčil jsem si je od jednoho místního za dvacku a dostal 180 Kčs. To už je snad promlčené. Dobrý obchod.



Další den jsme s otevřenými ústy koukali, jak si slavní herci, pánové Kopecký, Hrušínský a další dávají u stánků párky bez rohlíku či chleba. Něco pro nás v té době neskutečného, zrovna jako vidět zblízka paní Kačírkovou či paní Bohdalovou. Po poledni přišel mezi komparz, bylo nás tam asi dvacet, režisér Podskalský a zeptal se, jestli neznáme nějakou písničku, kde se vyskytuje Bílá paní. Někdo se ptal, co za to. On odpověděl, že když bude dobrá, tak 400 Kčs.Začali jsme přemýšlet a skromně se přiznám, že jsem byl první a ozval jsem se: „Já vím."



Na jeho otázku jakou, jsem vyhrkl: „Na hradě Okoři." Pan Podkalský si ji přebroukal a řekl : „Tu já znám taky." Tak jsem odvětil: „ Ale já na to přišel." Byl opravdu fér a se slovy – máš pravdu, napsal na poukázku: „Vyplaťte 400 Kčs, Podskalský". Vyplatili mi je.



Těsně před koncem filmu je záběr na partu mladých kolem ohně. Po dohodě se štábem jsme začali zpívat „…na hradě Okoři…" a po slovech Bílá paní šla už dávno spát mezi nás vběhl pan řídící, máváním rukou nás zastavil a my zpíváme pod jeho dirigováním „Pionýři, pionýři, malované děti…"



Ten tmavovlasý mladík nad kytaristou (jeden ze zmíněných Jirků) držící kolem ramen světlovlasou dívku (zmiňovanou Helenu), jsem já. Pointa příběhu: na vandr jsme jeli na řeku Vydru, kterou jsme prošli od pramene, a pak Otavu do Sušice – za nejsnadněji vydělané peníze v životě.



