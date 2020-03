„Je to po celé republice, jižní Čechy nevyjímaje. Začalo to ode dne, kdy se nařízením státu zavřely všechny školy. Zatím nestoupá počet skutečně dojednaných hlídání, ale lidé se informují o tom, jaké mají možnosti. Myslím, že zatím využívají volno, které jim nabízí stát a pak budou teprve jednat,“ říká zakladatel společnosti Petr Šigut.

Sehnat chůvy prý není zatím problém. Nabídka je silná, protože zůstávají zavřené také střední a vysoké školy. Zájem o práci mají hlavně studentky pedagogických a zdravotnických škol či studentky psychologie. „Podle předběžného zájmu vidíme, že lidé mají zájem hlavně o to, aby s jejich dětmi zůstal někdo doma a oni mohli do práce. Jestli chůva naučí jejich potomky hrát na hudební nástroj nebo je zdokonalí v nějakém cizím jazyce, pro rodiče není v tuto chvíli důležité, i když běžně to řeší,“ zmínil Petr Šigut.

O hlídání dětí se zajímají i větší firmy, které nechávají své zaměstnance pracovat z domova. „I tady může být chůva nápomocná, dokáže zabavit děti ve vedlejší místnosti a rodiče si mohou v klidu vyřídit pracovní povinnosti,“ dodává Petr Šigut s tím, že podobnou poptávku už řešil i s jednou českobudějovickou společností.

Hlídání dětí chce o pondělí 16. března nabídnout Rodinné centrum Beruška Strakonice. „Jsme připraveni postarat se o deset až patnáct dětí. Máme zkušenosti s příměstskými tábory, tak by program vypadal podobně. Chodili bychom ven, připravíme dětem program v herně, došli bychom s nimi na oběd,“ uvedla za Berušku Petra Staňková.

Hlídaní by probíhalo v rámci projektu Zaměstnaní rodiče, spokojené děti, do kterého se mohou zájemci hlásit. Původně bylo jeho smyslem postarat se o děti, než se rodiče vrátí z práce. Vyzvednout je ze školy, odvézt na kroužky nebo je zabavit jinými aktivitami. Kvůli zavřeným školám s ohledem na bezpečnostní opatření související s koronavirem se ale situace mění a Beruška chce zajistit hlídání od 6.30 do 16 hodin tak, aby mohli rodiče chodit do práce. Hlídání vychází na 70 korun na hodinu, pro členy RC Beruška 60 korun za hodinu.

„Zda bude mezi rodiči zájem, vůbec nevíme. Je vidět, že se bojí. Na prográmky, kam běžně chodí kolem patnácti maminek, přišly v pátek jen dvě,“ říká za Berušku Petra Staňková.

Město Písek zavírá od pondělí kromě základních a středních škol také mateřinky. Fungovat dál ale budou dětské skupiny provozované Asociací jihočeských rodin. "Nemůžeme jen tak zavřít, jsme vázaní programem, který nás podporuje. Pokud to nenařídí hygiena nebo vláda, omezovat provoz nebudeme," poznamenala asistentka Asociace jihočeských rodin Monika Maryšková. V Písku jsou dvě dětské skupiny s kapacitou dvanácti dětí. Další pobočky jsou v Heřmani či Strakonicích. "Ozvali se první rodiče, kteří by měli zájem umístit u nás své dítě, které k nám dřív chodilo, ale nyní navštěvovalo státní školku," uvedla Monika Maryšková s tím, že kapacita dětských skupin umožní pár dětí přijmout. "Máme hodně dětí z ciziny, například Vietnamců či Ukrajinců. Někteří v těchto dnech přestali chodit, protože se jejich rodiče třeba bojí je kamkoli pouštět, a tím se nám uvolnilo místo," vysvětlila asistentka asociace. Doplnila, že některé děti chodí jen dva nebo tři dny v týdnu.

Podmínkou přijetí dítěte do skupiny je vyplnění všech potřebných dokumentů včetně lékařské zprávy dítěte a potvrzení o zaměstnání rodičů. Organizace smí přijímat pouze děti pracujících rodičů, resp. do jedné skupiny děti, jejichž rodiče oba pracují, do druhé skupiny děti, jejichž aspoň jeden rodič pracuje. Dětské skupiny totiž podporuje operační program Zaměstnanost.

"Školkovné" stojí na měsíc 1700 korun. Pokud by chtěl někdo využít jen několika dnů, cena na den je 170 korun plus v případě zájmu 80 korun na jídlo. Jaký bude případně o dětskou skupinu zájem, se ukáže hlavně od pondělí, až bude po jarních prázdninách.

Hlídání dětí na svých stránkách nabízí také Centrum zdraví Revita, které sídlí v Písku. Podle majitelky Jaroslavy Valové ale nemohou nyní v tomto směru vyhovět. "Na příležitostné hlídání máme pár žen v důchodu, pro které to v tomto období není vhodné. Žádné studentky v současné době nemáme, a tak bohužel nemůžeme vyhovět," uvedla Jaroslava Valová s tím, že zatím se na ni nikdo s požadavkem na hlídání dětí ani neobrátil.

Rodiče se snaží zavření škol řešit zatím svými silami. „Syn chodí do školy do Písku, kde byly tento týden prázdniny, a s hlídáním během nich počítala babička. Co bude dál, budeme řešit ze dne na den. Je mu už dvanáct, tak žádné volno nedostaneme. Bude muset zůstat doma sám. Některé dny s babičkou, která pracuje na směny,“ říká Lenka Rybová. Jak to bude s učením, zatím přesně neví. „Měli bychom dostávat zadání emailem a slyšela jsem, že učitelé prý zřejmě budou požadovat, abychom jim vypracované úlohy posílali zpět, aby je mohli ohodnotit a viděli, že děti doma opravdu pracují. Ale nevím, kdy budeme stíhat učení, když se vracím domů v pět, a pochybuji, že se syn bude poctivě učit dopoledne, když je sám doma," poznamenala Lenka Rybová.

Její kamarádka prý to má ještě horší, jelikož má děti menší. „Budou se s manželem doma střídat, protože jim zaměstnavatel umožňuje částečně práci z domova,“ dodala, jak lidé problémy s hlídáním dětí řeší.