Jeho šestiletý vnuk Elias Saiko byl se svým anglickým modro-bílým strakáčem vyhlášen německým mistrem v kategorii mládeže a absolutním vítězem „strakaté“ kategorie 2019, píše PNP. Přehlídka byla podle pořadatelů největší svého druhu na světě, do veletržních hal chovatelé svezli na 28 000 chlupatých čtvernožců! Foto: Deník/repro PNP/Niedermeier

Volají „do zbraně“

Rakouská ministryně obrany Klaudia Tannerová (ÖVP) chce co nejdřív prosadit nové posuzování „schopnosti“ služby v bundesheeru, napsal Volksblatt. Zdůraznila, že momentálně je přes 30 procent mladých mužů neschopno vojny a nemohou tedy poskytovat službu společnosti. Se zavedením nové stupnice by mohli také tito lidé využít své zvláštní schopnosti v jiných oborech. V době základní služby by se mohli naučit něčemu smysluplnému, třeba jazykům nebo IT či řemeslu. Ze základní vojenské služby by měli být vyňati jen mladí s fyzickým nebo duševním postižením, řekla.

Rychlé prosazení nové normy podporuje ministryně zemědělství příslušná i k civilní službě Elisabeth Köstingerová, protože přestavba schopnosti branců je důležitá i z pohledu civilního nasazení. V roce 2010 bylo v Rakousku 48 000 branců, v roce 2017 už jen 38 700 a z nich přes 7000 služby neschopných. V uplynulých letech v průměru zhruba polovina odvedených vykonávala civilní službu. Dnes je těchto „dobrovolníků“ už příliš málo…

Oslaví 800 let i pivem

V jubilejním roce 2020 slaví ve Freistadtu kulatiny nejen město (800 let), ale i hasiči, občanská garda, sociální spolek pomoci Lebenshilfe a služba dovážení jídel, píše Volksblatt. 250 let oslaví třídenní slavností 4.-6. září také místní pivovarské družstvo a výroční rok už odstartovalo naražením nového silného jubilejního piva jménem „Imperator“. Freistadt chce letos vydat speciální knihu a vyzývá všechny občany, aby popsali svůj vztah k městu.Jejich e-maily očekává na freistadt2020@freistadt.ooe.gv.at.

Zábava s riziky

Pro asi 3600 Hornorakušanů končí zimní lyžařská zábava v nemocnicích, píše Volksblatt. 94 procent zranění ze sjezdovek si přitom přivodí sami, bez cizího zavinění. Zhruba polovina úrazů jsou zlomeniny. Každý desátá nehoda končí zraněním hlavy.