Linec - Proměny krajiny se stavbou rychlostní silnice S10 Mühlviertlem k české hranici zdokumentoval fotograf Kurt Hörbst a prezentuje je na výstavě „prožitá krajina" v Architekturforu v Linci, kde bude do 29. července. Autor žijící v malé obci Apfoltern na konci S10 zachycoval tuto stavbu po čtyři roky. „Záměrně jsem k tomu použil analogovou velkoformátovou kameru," vysvětluje.

Z výstavy o proměně krajiny dálnicí. | Foto: Deník/repro

Netají se tím, že ho dílo za obrovskou sumu 700 milionů eur fascinovalo technikou a logistikou. „Přesuny půdy byly šokující a fascinující," říká. Linecké OÖN pak dodávají, že jeho 80 snímků této proměny krajiny nemá být zdviženým prstem – autor zve k pozorování, a to i mnoha detailů, které lze ve velkoformátových obrazech najít. Jeho dokumentace má vyjít i jako publikace. Informace na s10-buch.hoerbst.com.

Rekordně málo za mléko

Nákupní cena mléka v Německu poprvé spadla pod 20 centů za litr, tedy během několika týdnů o dalších 30 procent. Zemědělcům, kteří tak produkují s velkou ztrátou, chce pomoci spolková vláda. Koncem měsíce má detaily projednat „summit" politiků, mlékáren, zástupců zemědělců a obchodníků, pozvaných ministrem zemědělství Christianem Schmidtem, píše PNP. Podle informací se aktuálně uvažuje o okamžitém transferu 60-100 milionů eur jako přímé pomoci výrobcům mléka. Vázána by prý ale mohla být například na modernizaci stájí ve prospěch chovaných zvířat.

Nákupní ceny mléka snížily i rakouské velké mlékárny, a to na 27-28 centů. Podle výrobců by ke krytí nákladů bylo třeba 40 centů.

Klidné letnice

O letnicích zahynulo na rakouských silnicích „jen" pět lidí, druhé nejnižší číslo po rekordu čtyř mrtvých z roku 2013. Loni při haváriích zemřelo devět osob. V minulosti bývaly tyto svátky „krvavé" – v roce 1979 zemřelo 45 lidí, 1984 pak 44. V roce 2007 jich bylo 21, předloni 14.

Letos celkově zaznamenala policie 274 nehod se zraněnými, o 5,5 procenta méně než loni. Lehce zraněno bylo 336 osob (-6,4 %). Pokutováno za nepřiměřenou rychlost bylo 57.946 řidičů, což je meziročně o 6,6 % méně. 267 řidičů řídilo pod vlivem alkoholu (loni 342).

Bavoři se ozbrojují

Uprchlická krize zvýšila zájem obyvatelstva Bavorska o tzv. varovné střelné zbraně. Loni k nim bylo vydáno dvakrát víc malých zbrojních průkazů než v roce 2014 a v prvních třech letošních měsících se jejich počet opět zdvojnásobil, píše PNP. Vyplývá to z odpovědi ministerstva vnitra na interpelaci Zelených. V roce 2014 bylo těchto průkazů vydáno 2379, loni 5748, letos jen v únoru 7435, v březnu 4677. „Explozivní nárůst je velmi znepokojující," míní vnitropolitická mluvčí klubu Zelených v zemském sněmu Katharina Schulzeová. „V Bavorsku nepotřebujeme žádné vyzbrojování obyvatelstva. To, ani ,výkon spravedlnosti´ vlastní rukou, nejsou naším vzorem." Pro bezpečnost veřejného prostoru je podle ní příslušná pouze policie. Schulzeová vidí nebezpečí v přibývání konfliktů se sebeozbrojováním stále více lidí. Proti tomu je prý třeba něco dělat.

Podle ministerstva mělo malý zbrojní průkaz v Bavorsku koncem března 66 245 lidí. Přitom tzv. varovné (poplašné) střelné zbraně nejsou v žádném případě neškodné, opakovaně dochází k nehodám s těžkými zraněními nebo dokonce k zabitím. Zákon o střelných zbraních je podle Schulzeové v tomto ohledu příliš laxní. „Tyto zbraně patří do rukou veřejnosti stejně málo jako obušky, boxery či vyskakovací nože," říká.

PNP pokračují, že u „opravdových" střelných zbraní, jejichž držení je povolováno jen za daleko přísnějších podmínek, se o boomu hovořit nedá, ale během desetiletí si jich občané pořídili legálně více než milion. Koncem minulého roku bylo v Bavorsku 218 508 držitelů zbrojních průkazů, kteří vlastnili 1.131.499 pušek a pistolí.

Rorýsi ubývají

Rorýsů v Bavorsku během roku ubylo kolem 20 procent, sdělil zemský svaz ochrany ptactva. Při akci Hodina zahradních ptáků zaznamenal nový mínusový rekord. Ubývání stavů je podle expertů způsobeno především užíváním přípravku ochrany rostlin Glyphosat, protože bere opeřencům živícím se hmyzem potravinovou základnu. Starost ochranářů dělá i energetická sanace budov – rorýsům stejně jako jiřičkám tak ubývá míst narušení zdiva ke hnízdění. „Jen zhruba na čtyřech procentech domů v Bavorsku jsou ještě vlaštovčí hnízda, ačkoliv jsou zákonem chráněná," říká v PNP biolog Alf Pille.

Naučí malovat na sklo

Aktivní týden starého uměleckého řemesla malování na sklo, nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, je v těchto dnech na programu v hornorakouském Sandlu. Ve čtvrtek a v pátek budou mít návštěvníci možnost namalovat si vlastní obraz, v sobotu bude zahájena zvláštní výstava. Týden zakončí nedělní nepomucké posvícení na téma sklo, při němž budou mimo jiné každou hodinu nabízeny zdarma prohlídky zdejšího muzea s průvodcem. Lidé také uvidí tradiční tvůrce při práci. Podrobnosti na www.sandl.at