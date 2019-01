Jižní Čechy - Dělá pomocného vedoucího, vést oddíl sám by ale nechtěl. „Já jsem nikdy neřešil skauting příliš ideologicky, pro mě je hlavní to kamarádství," říká jedenadvacetiletý student informatiky Ondřej Hlavatý.

Ondřej Hlavatý (vlevo). | Foto: Skautský oddíl Desítka

Do skautu vstoupil před dvanácti lety, když ho, jak sám říká, „naverbovali" kamarádi ze třídy. V chlapeckém oddíle pojmenovaném Desítka je spolu s ním skoro třicet dalších skautů. Každotýdenní středeční schůzky už ale kvůli škole v Praze nestíhá. „Ale snažím se jezdit alespoň na víkendové výpravy a pak samozřejmě na tábory." Tyto akce jako pomocný vedoucí pomáhá zařizovat. „Dělám to samé co normální vedoucí, jenom nemám takovou zodpovědnost," vysvětluje.

Na skautingu má nejradši pohodovou atmosféru, kdy nemusí řešit běžné povinnosti. Jako informatik oceňuje zejména občasný únik před civilizací. „Skauting mě toho také hodně naučil. Hlavně jak se o sebe postarat a jak přežít bez rodičů," říká Ondřej Hlavatý.

AUTOR: TOMÁŠ FIŠER