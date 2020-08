Linec – Slovenský horolezec (64) přežil pád do ledovcové štěrbiny na Dachsteinu (2995 m), napsaly OÖN.

Pole ledovcových pastí. | Foto: Deník/OÖN

Patřil do dobře vybavené desetičlenné skupiny, která ve středu dopoledne zdolala vrchol. K sestupu vytvořila dvě lanové skupiny. Ty ve strmém úseku ledovce narazily na řadu trhlin. Tříčlenná skupina se rozhodla dva až tři metry širokou propast neobcházet, ale přeskočit ji. Prvnímu se to podařilo, horolezkyně za ním ale uklouzla a vyvedla posledního účastníka z rovnováhy. Ten spadl do trhliny, naštěstí ne příliš hluboké, uvedl list. Obě lezecké skupiny ho rychle vyprostily, ale protože měl těžké zraněné nohy, povolaly záchranáře. Silný vítr znemožnil jeho vyzdvižení na laně do nouzového vrtulníku. Horská služba z Hallstattu, Ramsau, Mürzzuschlagu, Kufsteinu a St. Johannu ho uložila do nosítek a slanila s ním o 230 metrů níž k místu, kde vrtulník nalezl místo k přistání. Odtud byl přepraven do nemocnice ve Schladmingu. Jeho kolegy doprovodila služba ke stanici lanovky. Jak linecký list dodává, byl to první pád tohoto léta do ledovcové trhliny na Dachsteinu. Foto: Deník/OÖN/Bergrettung Hallstatt