Jeho součástí byla aukce pro "Schwarzenegger Climate Initiative", která kromě jiného každoročně v květnu pořádá Austrian World Summit ve Vídni a podporuje ochranné projekty na podporu klimatu ve světě, například Zelené plíce Ugandy pořádané Institutem Jane Goodallové. Hollywoodská hvězda přijela v doprovodu dcery Christiny, přítelkyně Heather Milliganové a synovce Patricka Knapp-Schwarzeneggera. „Terminátora“ přivítaly lyžařské legendy Franz Klammer a Hansi Hinterseer.

Co se při obědě dražilo? Například jeho socha za vyvolávací cenu 20 000 eur, obraz od přítele a amatérského malíře Sylvestera Stalloneho, kožená bunda Arnie, hodinky od nabídky 35 000 eur, také jeden den přítomnosti při natáčení jeho dalšího filmu včetně role v komparsu, a tak dál. Dražba v Country Clubu v Reithu vynesla 900 000 eur. Na snímku GEPA pictures je „Arnie“ s Franzem Klammerem.

Ušetřili sůl

V Rakousku letos spotřebovali na zimní údržbu komunikací nejméně posypu za posledních šest let, píší OÖN. „Oproti loňsku jsme zatím potřebovali o 58 procent méně materiálu,“ řekl zemský rada odpovědný i za infrastrukturu Günther Steinkellner (FP). Na asi 6000 kilometrů vysypali zatím 16 112 tun, loni 38 717. Ve 107 vlastních skladech, pěti halách a externí zásobárně v přístavu Enns má nyní správa naskladněno 32 000 tun soli, která může být použita i za rok. Stav je automaticky sledován a úbytek zásob je do 72 hodin doplněn.

Dostanou cenu?

„Kašli na to, co říkají ostatní. My to zkrátka uděláme“ - tahle myšlenka prý stála na začátku youtubové kariéry sester Julie a Natalie Keßlerových (21 a 23) z Riedelsbachu v okrese Freyung. Zhruba před rokem stvořily vlastní Kanal "Make me up , za který jsou teď nominovány jako jediné "tubérky" z Dolního Bavorska na Youlius-Award, píše PNP. Rozhodnutí padne v sobotu v Bochumi, kde cenu uděluje obecně prospěšný spolek k podpoře webvideové kultury. Vytkl si za cíl podporovat „youtubeové kanály s malým dosahem a velkolepým obsahem“.

Pasovský list pokračuje, že sestry mají momentálně 252 abonentek, počet kolísá od videa k videu. Někdy je to 47, jindy 588. Vedle klasických „šminkových“ scén zařazují i zcela osobité příspěvky. Julia Keßlerová tu kouzlí speciální trojrozměrné efekty makeupů (SFX) – na sádrovém otisku tváře formuje například dračí masky pro halloween nebo masopust z latexu. Na snímku jednu z těchto masek Julia předvádí. Foto: Deník/repro PNP/Screenshot: Youtube

Klučík našel poklad

Letos čtyřletý chlapec našel loni při fotbálku v Burglengenfeldu v Horní Falci lesklou minci těžkou asi osm gramů a odnesl si ji domů. Rodiče ji předali správě města a experti zjistili, že je asi tisíc let stará. Byla vyražena v 11. století v Byzanci, dnešním Istanbulu, píše PNP. Na přední straně je bysta Krista s vousy a korunovačním pláštěm, zadní strana nese kříž s nápisy "IS-XS" a "bAS-IL / bAS-IL", což znamená Kristus, král králů a váže se k velké křesťanské tradici tehdejší východořímské říše. “Odborníci vycházejí z toho, že jde o jednotlivý nález a ne o uložený poklad,“ pokračuje list. Minci podle nich mohl ztratit například některý z někdejších obléhatelů hradu Lengenfeld. „Chlapec si smí minci nechat. Hrdý nálezce chce nyní svůj poklad ukázat kamarádům a příbuzným. Slíbil, že minci později zapůjčí místnímu muzeu pro výstavu,“ končí PNP.

Foto: Deník/repro PNP/Museum/Dr. Margit Berwing-Wittlová

Školní busy s pásy?

Bavorské svazy rodičů požadují generální výbavu školních autobusů bezpečnostními sedadly a pásy, píše PNP. Je to reakce na dvě nehody busů s dětmi ve čtvrtek, které si vyžádaly dva životy a 29 zraněných. „Rodiče už víc než deset let usilují o změnu zákona o silniční dopravě – aktuálně totiž děti v linkových autobusech na rozdíl od dálkové dopravy mohou být přepravovány i vstoje a bez zabezpečení,“ uvedl list. „To je právě pro menší děti, které nosí objemné rance a často se jen těžko mohou něčeho držet, enormně nebezpečné,“ dodává Susanne Arndtová, předsedkyně svazu rodičů žáků bavorských gymnázií. K odpovědnosti volá spolkového ministra dopravy Andrease Scheuera. Řidičům busů nic nevytýká, ti prý často nemohou pro vypjatý harmonogram na bezpečnost cestujících dbát…

Sedm dětí a dost?

Rakouský profesní svaz pedagogů školek a jeslí chce omezit maximální počet dětí ve skupině pro jednoho pracovníka ve všeobecných zařízeních na sedm, píší OÖN a dodává: Problémem je, že tolik pedagogů je toho času jen na papíře… Podle předsedkyně svazu Raphaely Kellerové by školky potřebovaly zhruba o dvě třetiny víc personálu. Přichází do nich ale jen 20-30 procent absolventů základní pedagogiky… Počet dětí na skupinu je v kompetenci jednotlivých zemí. Ve Vídni je jich povoleno až 25 na jednu pedagogickou sílu a jednu pomocnou s částečným úvazkem.

Vzpomněli holocaustu

Bavorsko, Česko a Rakousko poprvé po 75 letech od války vzpomněly společně obětí nacismu, napsala PNP. Slavnostní akt se konal v pátek v Pasově. Hlavní projev přednesla předsedkyně zemského sněmu Ilse Aignerová. Mimo jiné zmínila, že společná vzpomínka není vzhledem k německým zločinům samozřejmá, neboť „převzít odpovědnost je výlučnou povinností Němců“. Vyzvala všechny demokraty k bránění svobody: „Projevy nepřátelství a vytěsňování nejsou jen problémy jedné skupiny. Nenávist je digitálně už bez hranic a řádí také ,analogově´ stále častěji a silněji…“

„Lidstvo nikdy nekleslo hlouběji než při masové likvidaci Židů,“ řekl ředitel Nadace bavorských pamětních míst Karl Freller. „Kdo se z toho nechce poučit, je nebezpečím budoucnosti.“ Protože svědků času bezmezného vraždění ubývá, o to víc roste význam uchování historických událostí ve vědomí lidí.

Před aktem položily delegace tří zemí společně s přeživšími holocaust a zástupci skupin věnec k pasovskému památníku oběcí nacismu. K pódiové diskusi byly pozvány také dvě svědkyně z Česka a z Rakouska, dodává list.

Na snímku je prezidentka bavorského sněmu Ilse Aignerová. Foto: Deník/repro PNP/Schlegel