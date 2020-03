Po působení v tisku začal podnikat v prodeji automobilů, a rovněž velmi úspěšně.

Jeho bývalé domovské médium, PNP, publikovalo rozhněvaný příspěvek, který náš někdejší šéf napsal na své facebookové stránce. Vyzývá v něm k solidaritě a odsuzuje takzvané „korona-párty“ skupin, které se přes zákaz scházejí k nezřídka bujarým oslavám čehokoliv. Text s titulkem Nejsmutnější den oslovil zakrátko přes 10 000 čtenářů.

„Včerejšek byl nejsmutnějším dnem v mém životě coby podnikatele,“ píše. „Podle nařízení vlády jsme museli zavřít našich šestnáct autosalonů a poslat 85 prodejců na zkrácený úvazek. V životě jsem nikdy nemusel takové rozhodnutí učinit ani jako ředitel Passauer Neuen Presse, ani teď už 22 let jako podnikatel obchodní skupiny značek Audi, Volkswagen a Porsche ve Východním Bavorsku, protože jsem za všech krizí vždycky našel řešení. Tentokrát ale ne, protože neleželo v našich rukou.

Naše první reakce byla typická pro lidi této doby: Proč bych se měl nakazit u holiče méně pravděpodobně, než při koupi auta, kdy sedím za psacím stolem v oddělené kabince proti prodejci?! Pak jsme ale rychle pochopili, že teď musíme všichni dělat všechno pro to, abychom zachránili životy lidí. Také tehdy, kdy politici udělají chybná překotná rozhodnutí – i oni jsou přece také jen lidé! Přinejmenším přísliby kreditů a zavedení zkrácené práce byly od nich absolutně správné a s těmito nástroji přežijeme.

Hluboce na mne zapůsobila reakce mých spolupracovníků. Od smrti své matky jsem neplakal. Když jsem ale četl ty souhlasné a povzbuzující maily našich lidí, kteří budou mít nyní s příjmy ve výši 60-67 procent jen základní zajištění, to mi hnalo slzy do očí…

A pak přišel chladný vztek, když jsem viděl záběry z ,korona-párt´ v berlínských parcích nebo v Mnichově, když se na sociálních sítích začaly objevovat informace, kde policisté právě zákazy vycházení kontrolují, a kde se jim navzdory lze setkat ke slavení… Nemáte, vy idioti, babičky a dědy?! Pomyslíte až při pohřbech na to, že jste k šíření smrticí nákazy přispěli?! Dosáhnete toho, co chcete, teprve, až budeme mít armádou kontrolovaný zákaz vycházení a žádný podnik už nebude moci vyrábět, protože bude infikováno dvacet milionů lidí?! V Itálii rozhodují lékaři ráno, koho dnes nechají zemřít – 4500 nově nakažených, ze kterých musí pět procent na kliniky, ale volná lůžka jsou jen pro desetinu procenta z nich… Chcete stejnou situaci?! - Apeluji mnohem drastičtěji než kancléřka na všechny, kteří mne znají: Vezměte to smrtelně vážně! Chraňte se odstupem od ostatních a mytím rukou! Zůstaňte doma, kdykoliv to půjde. A, prosím, zůstaňte zdraví!“

Nad jeho facebookem se ho redakce PNP zeptala, kdy se naposledy takto rozzlobil, a FXH říká: „Dosáhli jsme dimenze, která se zlobením už nemá co dělat. Jde o život a smrt! Ano, vaří se ve mně samozřejmě na maximum i hněv a strach, jako v každém člověku. Kdo ale ještě teď pořádá koronapárty nebo se sejde k oslavě se dvaceti spolužáky, je bezohledný blázen. To se netýká jen mladých, také důchodci se takto setkávali. To teď, zdá se, končí…“