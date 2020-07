Nález zkoumá Bernhard Prokisch ze Zámeckého muzea v Linci. Podle něho byly mince uloženy do země v hliněné nádobě. „To víme z toho, že jedna chemicky reagovala s rovněž nalezeným střepem,“ říká.

Nejmladší kus, který expert měl z nálezu zatím v rukou, pochází z roku 1462; v té době tedy mohl být poklad zakopán. Nejstarší mince jsou ze druhé čtvrtiny 14. století. „Mince byly ve středověku v oběhu často desítky let,“ podotýká Prokisch. Mnoho nalezených mincí jsou feniky, ale také cenné krejcary z Míšně a groše z Tyrol. Z jejich původu lze odvozovat toky zboží v Evropě ve středověku.

List pokračuje, že datování mincí z Unterweißenbachu sahá tedy skoro až k „rodnému listu“ Horních Rakous. „V roce 1264 je označení ,austria superior´ poprvé doloženo písemně, když Konrad von Summerau vykonával úřad zemského soudce provincie Horní Rakousy. Od roku 1329 mělo území nad Ennsem vlastního zemského hejtmana. V polovině 14. století bylo v zemi sedm knížecích měst – Linec, Enns, Steyr, Wels, Freistadt, Gmunden a Vöcklabruck. Struktura, která v základu odpovídá dnešnímu stavu, byla vytvořena v roce 1478. Tehdy byla země rozdělena na čtyři čtvrtiny - Hausruck-, Traun-, Mühl- a Machlandviertel.“

Oběhl si Großglockner

Zdroj: Deník/OÖN

Také pro ultravytrvalce Dominika Böcksteinera (29) z Ebensee měl být letos vrcholem sezony Großglockner-Ultra-Trail, mezinárodní závod, který každoročně láká na tisícovku vytrvalců. Böcksteiner se na něj připravoval půl roku, a pak akci „škrtla“ koronavirová pandémie, píší OÖN. Rozhodl se tedy rakouskou nejvyšší horu oběhnout sám – 110 kilometrů, 6500 výškových metrů, start a cíl v Kaprunu… Vyběhl ve 21 hodin s čelovkou na trať v průměrné výšce 2500 metrů. V časných ranních hodinách u Glocknerhausu krátce posvačil, převlékl se a zamířil zpátky do Kaprunu, to už v doprovodu tréninkového kolegy Paula Prechtla. Ve 21 hodin, tedy přesně po jednom dnu horského běhu, byl v cíli. Poslední čtyři hodiny běželi v lijáku. „Jsem unavený jako pes, ale fyzicky fit,“ řekl. „Hlavně jsem ale šťastný, že jsem Großglockner přece jen ,dal´ i letos…“ Foto: Deník/OÖN/repro Hörm.

Jen průměrný červenec

„Letošní červenec je pořád mezi 45 nejteplejšími za 254 let měření teploty, ale v mnoha směrech byl průměrný,“ říká ve Volksblattu klimatolog Alexander Orlik z rakouského centrálního úřadu pro meteorologii a geodynamiku. Totéž platí pro celé léto 2020.

„Teplota byla s půl stupněm nad dlouholetý průměr jen těsně nad průměrem červenců 1981-1990 a přesně uprostřed hodnot posledních třiceti roků. Také doba slunečního svitu a množství srážek odpovídalo průměru posledního desetiletí: srážek bylo o tři procenta víc, slunce o sedm procent,“ uvedl expert. Ve srovnání s předchozími obdobími byl ovšem červenec výrazně teplejší, například o 1,6 stupně než v průměru let 1961-1990, kdy změna klimatu ještě nebyla tak výrazná.

27 pivních zahrad za týden

Zdroj: Deník/PNP

Není to bilance nějakého závodu pivařů, jak by se mohlo zdát. To se jen populární bavorská „plechová“ popkapela LaBrassBanda pustila do projektu zavánějícího světovým rekordem – podnikla túru 27 předzahrádkami od Reit im Winkl do Pasova a Landshutu za sedm dnů. Přišlo si ji poslechnout celkem 12 000 posluchačů, víc povolených rezervovaných míst jim pandémie „nepřidělila“, uvádí PNP. Všichni návštěvníci museli dodržet bezpečnostní odstupy, všichni se registrovat…

Pasovský list poznamenává, že nešlo o koncertní šňůru půlhodinových vystoupení zdarma, ale o akci podpory bavorských hostinských organizovanou svazem gastronomů Dehoga a automotoklubu ADAC. Šéf kapely Stefan Dettl také v pasovském Hacklbergu misi LaBrassBandy precizoval slovy: "Musíme teď hospodské propít k životu. Nejlepší by bylo, kdybyste dali každý pět, šest tupláků…“ ADAC poskytl kapele své oldtimery a další vozidla k přesunům dlouhým 1700 kilometrů. Patronát převzali premiér Markus Söder a prezidentka bavorské Dehoga Angela Inselkammerová. Foto: Deník/PNP