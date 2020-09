Letošní produkci medu označuje za katastrofu. Dělá se včelami přes 50 let, od doby, kdy přestal s povoláním zástupce francouzské likérky, ale tak špatný výnos prý nepamatuje. Všichni chovatelé hovoří o poklesu 70 až 80 procent. Ještě pár takových let, a podnikání v tomto oboru podle něho skončí. Dodává ale, že kdyby měl znovu začít od nuly, byl by zase včelařem…

On sám už předal svůj podnik synovi Fabianovi. Drží pevné stavy v Bad Leonfeldenu, Paschingu, pod hradem Clam a v pahorkatině Koberna v Podalpí, a kromě toho putují po výnosných oblastech, třeba za akáciemi do Dolních Rakous. Letos ale většinou marně. Dodávají prodejním řetězcům, roční výnos 25 tun medu prý býval normální, ale letos stáčeli zlomek. Kromě medu prodávají ročně na 300 mladých rojů, navíc také plástve. A kují další plány. Ve Wolfernu chtějí stavět „včelí dvůr“, statek zmiňovaný už před tisícovkou let přebudovat na včelí centrum s ukázkami, „mlsnou zahradou“, plnírnou, vytahováním svíček atd. Na projektu stavebně rozvrženém do konce desetiletí s nimi spolupracuje Umělecká univerzita v Linci. Na snímku jsou otec se synem. Foto: Deník/OÖN/man

Vinný košt bez kávy

V době vinných šenků, „koštů“ oblíbených také v Rakousku, lze ochutnávat víno, něco k tomu zakusovat, ale není možné si tam dát kávu nebo půllitr piva, píší OÖN.

Andreas Janko, profesor Keplerovy univerzity, vysvětluje, že je to dáno celostátním živnostenským řádem, který stanovuje pravidla „podávání jídel všeho druhu“ a „točení nápojů“. Je k tomu třeba ohlášení živnosti a dodržování zásad. Výjimky z této povinnosti má právě zmíněný „šenk“, německy Heurigen, který lze provozovat podle pravidel jednotlivých spolkových zemí, pokud nějaká vůbec mají. Nejsou zdaleka tak přísná jako živnostenský řád. Ten stanovuje i hranice. Majitelé vinných a moštových zahrádek například podle něj smějí v šenku podávat jen vlastní produkci, a káva do této normy nezapadá, píše list…

Rakousko vraždí ženy

Rakousko bylo v roce 2017 jedinou zemí Evropské unie, kde bylo zavražděno víc žen než mužů, napsal Volksblatt – z celkových 48 jich bylo 27. A „přesah“ ženských obětí vykazovali naši sousedé i v letech 2015 (30 z 50) a 2016 (26 ze 44)! Trend se nemění ani letos, za oběť vražd zatím padlo sedmnáct žen a sedm mužů.

V celé Evropské unii bylo v roce 2016 zavražděno 3124 lidí (0,7 na 100 000 obyvatel), o 312 méně než 2015 a o 901 méně než 2011. 65 procent obětí byli muži. V roce 2017 se nejvíc vraždilo v Pobaltí (Lotyšsko 3,8 na 100 000, Litevsko 2,8, Estonsko 2,3), za nimi pak jsou Malta (1,6) a Rumunsko (1,5). V evropském průměru bylo Rakousko (0,55). Nejnižší čísla patří Lucembursku (0,2), Irsku a Německu (0,4). Ve Švýcarsku to bylo 0,38 na sto tisíc obyvatel.

50 let od smrti Jochena Rindta

Zdroj: Deník/OÖN

Linecké OÖN vzpomněly, že 5. září 1970 zahynul v Monze při tréninku na GP Itálie v Lotusu 72 Jochen Rindt. Němec, který při náletu na Hamburk přišel o rodiče a jako sirotek vyrostl u prarodičů ve Štýrském Hradci.

„Při neštěstí se splnily obavy, které vyslovil několik dní předtím po svém vítězství v GP v Zandvoortu, při které zahynul jeho kamarád Piers Courage. Nejvíc starostí prý má, aby se na autě něco neulomilo. ,Cítím, že jsem dost dobrý, abych nedělal chyby, ale nejsem si jistý, že bych měl pod kontrolou auto, kdyby s ním bylo něco špatně,´“ řekl.

Ve své poslední závodní sekundě onoho 5. září 1970 předjel Denise Hulmeho, pak se jeho Lotusu zlomil pravý brzdový válec a Rindt narazil do svodidel. Z obav před případným uhořením ve vraku neměl nasazeny ochranné pásy. Mistrem světa se stal posmrtně, ve 28 letech, díky bodovému náskoku na Jackyho Ickxe.

V lineckém deníku vzpomíná na tradickou událost bývalý reportér motoristického sportu Helmut Zwickl (80).

Tehdy natáčeli v boxu závodiště televizní pořad, který Rindt moderoval. „V myšlenkách byl už asi na dráze, protože se párkrát přeřekl, navíc byl hluk v okolí už přílišný, a tak se dohodli, že rychle odjede pár tréninkových koleček a pak záběr zopakujeme. Než box opustil, rychle napsal rádiokomentátorovi Edimu Fingerovi pár autogramů pro jeho děti, nasedl a vyjel na trať,“ popisuje. Pak najednou nastalo v depu ticho, což bylo vždycky znamení, že se stala nějaká vážná nehoda, a od vracejících se svědků Hulmeho a Stewarta se dozvěděli o tragédii…

OÖN Zwicklovi předestřely, že v šedesátých letech a začátkem sedmdesátých platil Lotus za nejrychlejší, ale také nejnebezpečnější vůz, a ptaly se ho, jak reagoval, když se dozvěděl, že Rindt přešel do stáje Colina Chapmana. „Na vídeňském ,heurigen´ jsem se ho zeptal, jestli o statistice nebezpečnosti ví, a on řekl, že ano. ,Buď ale u nich budu mistrem světa, nebo nebudu vůbec..,´ odpověděl. Slyším ta slova stále.“

Rozebírá, že Chapman byl „extrémista a hazardér“. Po smrtelné nehodě tehdejší hvězdy Jima Clarka v roce 1968 na Hockenheimringu v Lotusu angažoval Rindta. „Tehdy jsem opakovaně psal, že Jochen má být novou pokusnou myší, která bude zkoušet jaho riskantní konstrukce,“ vzpomíná. Totéž, co se na stroji porouchalo, se už předtím stalo Johnu Milesovi a Emersonu Fittipaldimu, jejich nehody ale dopadly šťastně a proto byly zaretušovány, míní Zwickl.

Článek OÖN doprovodily portrétem Rindta, který pořídil šest dnů před jeho smrtí tehdy 16letý Peter Coeln z Lince. Jel s kamarádem na Salzburgring podívat se na závod F2, kde měl startovat i Rindt. Krátce předtím dostal od tatínka svůj první fotoaparát a černobílý film. O přestávce šel Coeln do boxů, a najednou před ním stáli Jochen a manželkou Ninou a dcerkou Nataschou! Udělal pár fotek a taky portrét zamyšleného Jochena. Film mu vyvolal kolega ze školy, jehož otec měl fotoobchod v Betlémské ulici. Snímek po nehodě vyvěsili ve výkladu prodejny s patetickým popiskem „Tušení smrti?“… Coeln s ním vyhrál mistrovství amatérských fotografů v Linci a později s ním zabodoval v přijímacím řízení na vyšší grafickou školu ve Vídni, uvádí list. Když pak v roce 2010 organizoval Rindtovu výstavu, přišla i Nina Rindtová a s fotografem se zkamarádili. Jeho obrázek také podepsala… Foto: Deník/OÖN/Peter Coeln

Prodloužená v parku

Národní park Bavorský les ve spolupráci s okresem Freyung se z podnětu turistických zařízení oblasti rozhodl prodloužit sezonu, píše PNP. Takzvané „ježčí autobusy“ k Luznému, Roklanu a do Finsterau budou jezdit až do 29. listopadu a škrtly jen některé večerní jízdy. Denně do tohoto termínu zůstane otevřen také Dům Hanse Eisenmanna u Neuschönau, muzeum dějin lesa v St. Oswaldu a zařízení národního parku budou v provozu od úterka do neděle až do 22. prosince. Kvůli naplánovaným renovacím musí zavřít jako obvykle 8. listopadu Dům divočiny u Ludwigsthalu.

Zahynul český motorkář

Ve čtvrtek dopoledne měl v Rainbachu v okrese Freistadt smrtelnou nehodu 62letý český motorkář, informují OÖN. Jel s dalšími čtyřmi motocyklisty ve skupině po summerauské okresní silnici, když kolem 9.30 hodiny vyjel z vozovky, upadl a horní částí těla narazil do tabule. Zemřel na místě. Policie vyloučila cizí zavinění, napsal list.

Kuřata zachutnala

Loni bylo v Rakousku poraženo o skoro šest procent kuřat víc než v roce 2018, uvedly OÖN. Domácí produkce pokryla 83 procent poptávky. A trend pokračuje – v červenci se drůbeže u sousedů prodalo o 61 procent víc než před rokem. Ceny kuřecích filet v červenci poklesly proti červnu o čtyři procenta na 6,87 eura za kilogram.