Linec - Kai Strobel (27) ze Stuttgartu přišel před sedmi lety studovat na privátní Brucknerovu univerzitu do Lince.

V plné práci. | Foto: Deník/repro

Teď vyhrál 68. hudební soutěž ARD v Mnichově dotovanou 10 000 eury, a navíc cenu publika – 1500 eur, píší OÖN. Přehlídka nejlepších bubeníků se koná každých pět let. Z adeptů pro soutěž bylo vybráno jen 22. „Samozřejmě je člověk během čtyř soutěžních kol pořád ve vypětí, ale taky mě to opravdu bavilo, protože jsem věděl, že je to pro mne poslední soutěž. Vítězství je grandiózní, lepší doporučení mít nelze,“ říká. Na Mnichov přitom neměl moc času se připravovat, paralelně koncertoval v Rusku a v USA.