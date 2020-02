„První den jsem desetipatrovou budovu AJC několikrát minul, protože z bezpečnostních důvodů na ní není žádná tabulka a není ani zanesena do map Googlu,“ říká. Pro splnění své branné povinnosti duchovní službou místo výkonu v bundesheeru nebo v civilní službě se rozhodl při návštěvě lágru v Osvětimi.

K jeho úkolům v AJC patří organizovat akce a například i analyzovat hlasování států při zasedáních OSN v New Yorku. Na 27. leden, 75. výročí osvobození Osvětimi, byl pozván do hlavního sídla OSN k vyprávění dvou lidí, kteří holocaust přežili. „Poznal jsem lidi, které bych jinak nikdy nepotkal, a jsem hrdý na to, že jsem před nimi mohl projevit svou spoluodpovědnost Rakušana,“ uvedl v listě.

Po měsíci střídá oddělení AJC, třeba Africký institut nebo muslimsko-židovské poradenské grémium. Bydlí v Brooklynu společně se dvěma dalšími v duchovní službě z Vídně, náklady hradí z úspor a s podporou rodičů a prarodičů. „Den po americkém národním svátku 4. července poletí zpátky do Rakouska. Pak plánuje studovat hospodářství ve Vídni nebo ve Štýrském Hradci,“ končí list.

Nechali zemřít dceru

Manželé s německým občanstvím, žijící v dolnorakouské Křemži – 39letý Uzbek a 35letá Kazaška –, byli odsouzeni každý k pěti letům odnětí svobody za to, že z náboženských důvodů nenechali ošetřovat 13letou dceru trpící chronickým zánětem slinivky, píše Volksblatt. Byli uznáni vinnými hrubým zanedbáním nezletilé osoby s následkem smrti. Pro navrhovanou kvalifikaci vraždy byli čtyři porotci, proti také čtyři, přijato proto bylo rozhodnutí pro obžalované výhodnější.

Hlásí se k náboženské společnosti Obec Boží. Svých sedm dětí nikdy nenechali lékařsky vyšetřit, nechodily do školek ani do školy, drželi je stranou a učili sami. V červenci 2017 byl zdravotní stav tehdy 10leté dívky velice vážný. Po intervenci okresního úřadu byla umístěna v nemocnici ve Vídni, ale po osmi dnech přes naléhavé varování lékařů podepsal její otec revers a vzal ji domů. Ani pak se jí žádné péče nedostalo a 16. září 2019 jí otec v přítomnosti matky vzhledem k všeobecné slabosti řekl, že zemře. Od druhého dne se už nemocná neprobrala z diabetického komatu, ale podle znalců mohla být zachráněna infúzemi a inzulinem. Její umírání rodiče sledovali – podle obhájce plni náklonnosti k ní. Do poslední chvíle prý věřili, že ji Bůh uzdraví. „Vždycky nám pomohl, nebyl důvod, proč by nepomohl i tentokrát,“ řekla. „Není absurdní věřit na zázraky,“ mínil obhájce. Jeho mandanti nejsou žádnými vrahy. Zavolat lékaře jim prý zakazovala jejich víra… Podle znalce vážila dívka při výšce 160 centimetrů jen třicet kilogramů.

K posledním hodinám dcery, která už nebyla schopna mluvit, matka vypověděla, že z dnešního pohledu by jí lékaře byla zavolala. Oba obžalovaní ujišťovali, že dcera jasně odmítala léčení. „Teď vidím, že bylo špatné nechat rozhodnutí na ní, ale my jsme její názor akceptovali,“ řekla matka. Nechat ji léčit prý bylo podle ní religiózně zcela v pořádku, i ona byla vícekrát v nemocnici a porodila tam téměř všecny své děti. Konfrontována se špatným stavem dcery ale na nemocnici nepomyslela, nýbrž se soustředila na modlení…

Rozsudek není v právní moci.

Probodl krajana nůžkami

Dvacetiletý Slovák dostal ve Vídni osm let vězení za pokus vraždy, informuje Volksblatt. 22. července bodl v parku ve Währingu nůžkami do krajiny srdce bezdomovce. Druhý obžalovaný, jeho 36letý krajan, byl potrestán dvěma roky za loupež, z toho osm měsíců nepodmíněně. Oba výroky jsou pravomocné.

Mladší muž, který do Rakouska přišel v roce 2018, žil z příležitostných prací a neměl trvalé sídlo, útok přiznal. „Myslel jsem, že je mrtev, ležel na zemi a vypadal tak,“ řekl. Čtyři nebo pět měsíců před činem se poznal se spoluobžalovaným a s poškozeným, kteří rovněž žili na ulici. 22. července se sešli v parku a popíjeli. Kolem půlnoci Slováci náhle začali vyžadovat po kumpánovi peníze, prohledali ho a začali ho bít.

Proč ho začal bodat nůžkami, nemohl obviněný vysvětlit. „Nevím, co bych k tomu řekl. Taky jsem bral drogu, byl jsem agresivní,“ vypověděl a tvrdil, že nejvíc bodnutí muži zasadil spoluobžalovaný. On ho prý jednou, snad dvakrát píchl do oblasti srdce. Druhý obžalovaný to popřel, on prý poškozeného držel a pak se o něho nestaral, ale sám ho nebodal. Z místa činu pak uprchli s kořistí deseti eur… Těžce zraněného našel náhodný chodec ve 2.40 hodiny a alarmoval záchranku. Podle soudního lékaře měl čtyřicet bodných radn, z toho 37 v horní části těla a v obličeji. Jedna pronikla do osrdečníku, zraněnu měl i levou plíci. Na stopu pachatelů policie přišla, když starší obžalovaný ráno po činu přišel na charitu ve zkrvavených šatech a poprosil o nové oblečení. Protože jeho tvrzení, že byl přepaden a oloupen nějakými Afghánci, znělo nevěrohodně, předložili jeho fotografii po operaci poškozenému, a ten ho identifikoval jako jednoho z dvojice, která ho napadla.

Žádný učeň pod tisícovku!

Ralf Müller, ředitel Johannesbad Hotels v Bad Füssingu v okrese Pasov, rozjel akci „spravedlivého placení učňů“, píše PNP. Má název „Žádný učeň pod tisíc eur“. Všichni praktikující ve všech sedmi hotelích skupiny budou od začátku nového školního roku v září dostávat přinejmenším 1000 eur hrubého měsíčně, což je o 30 procent víc než průměrná učňovská náhrada. Ta podle internetových rešerší činí 660 až 710 eur.

8,9 milionu sousedů

K 1. lednu 2020 žilo v Rakousku 8 902 600 lidí, píše Volksblatt. V Horních Rakousích jich je 1 490 392. V celém státě přibylo 0,5 procenta obyvatel, 43 825 lidí, Horní Rakousy se „nafoukly“ o 0,56 %, o 8297 mužů a žen. Ve Vídni je nyní 1 911 728 obyvatel (+0,8 %). Cizinců je v Rakousku o 3,3 % (48 097) víc, 1 487 020. Rumunů meziročně přibylo 10 777 a je jich v zemi 123 461, po 200 059 Němcích nejvíc. Následují 122 364 Srbů a 117 640 Turků. V Linci mělo hlavní pobyt 206 604 osob, z velkých měst ubylo jen Steyru – na 38 604.

Učitelé s přesčasy

Rakouští učitelé ve školním roce 2018/19 odpracovali 5,1 milionu hodin zdarma, řekl ministr školství Heinz Faßmann (ÖVP) na interpelaci Neos. 2,3 milionu připadlo na základní školy a učiliště, 2,8 milionu na školy vyššího typu. Nezahrnuty jsou hodiny suplování, které musejí být podle zákona odváděny v určitém množství zdarma.