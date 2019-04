V červenci bude její práce vystavena na mezinárodní konferenci v Tokiu, kde budou také oceněny nejlepší kresby světa. Pak bude Lorenina mapa uložena v archivu Univerzity v Ottawě a použita pro publikace organizace dětské pomoci UNICEF.

Pro OÖN autorka řekla, že kreslí ráno, před vyučováním, a většinou také odpoledne. „Zřídkakdy mám konkrétní plán, co chci zrovna udělat, a bývám pak docela často překvapena, na co jsem přišla,“ řekla. Tak tomu prý bylo i s vítěznou kresbou, kterou chtěla vyjádřit, že by svět měl být trošku pestřejší a spravedlivější. Jako symbol pro ostrovy na mapě vybrala delfíny, pro jižní Ameriku na radu spolužáků fotbalové míče a pro Afriku zcela vědomě dítě s knihou a brýlemi, popsala.

Z vítězství měla obrovskou radost, zejména pak z akvarelových pastelek v balíčku dárků, ty prý může obzvlášť potřebovat, uzavírají OÖN a dodávají, že Pechenikovu soutěž vyhlašuje Kartografické společenství od roku 1993 ve dvouletém rytmu s cílem podporovat grafické ztvárnění světa dětmi.

Na snímku je vítězka s kopií své práce – originál už míří do Japonska.

Tísňová linka v permanenci

U sousedů měli v neděli 14. dubna Den tísňového volání, tedy linky stejných číslic 144, informují OÖN. V Horních Rakousích operuje v této nepřetržité službě kolem 250 spolupracovníků Červeného kříže. Na pěti stanovištích v zemi monitorují aktuální pohyb záchranných vozidel a rozhodují o jejich nasazení podle momentální blízkosti k místu potřeby. "Pokud je to nutné, dáváme návody k poskytnutí první pomoci a čekáme s volajícími do příjezdu alarmované složky," popisuje Fabian Breit (34), disponent vedení Mühlviertlu v OÖN. Ročně tyto centrály přijmou a koordinují přes dva miliony volání. Statisticky opouští každou minutu stanoviště jeden sanitní vůz.

Výstavní vajíčka

Ve farním dvoře v hornorakouském Riedu v Riedmarku bude o Velikonocích výstava lidových zvyků a řemesel (pátek 15.30-17, sobota 15-17, neděle 9-11, pondělí 10-11 hodin). Připravilo ji kulturní společenství Reoda ze svých sbírek a ze zápůjček. Budou tu pštrosí vejce pomalovaná exotickými zvířaty, domácí zdobená vejce, vyřezávané domácí oltáře, bude možné tu ochutnat kávu připravenou ve sto let starých kávových konvicích apod. Nechybějí ani staré velikonoční pohlednice.

Klášter hospicu

V jubilejním 800. roce své existence věnoval klášter Schlägl v Mühlviertlu VW Polo mobilnímu hospicovému a paliativnímu týmu Caritas, napsaly OÖN. Šest jeho kmenových a osmnáct dobrovolných spolupracovníků loni pečovalo o 145 pacientů a o jejich rodinné příslušníky v okresu Rohrbach. Při předání auta v Kneidinger Centru řekla vděčná vedoucí mobilního týmu Martina Dumhardová: „Naši pacienti potřebují naši podporu u nich doma. Proto jsme hodně na cestách, a toto auto nám prokáže dobré služby.“ Opat Martin Felhofer pak dodal, že dárcovstvím vyjadřují svou sociální odpovědnost.

Starostka hasička

Hasičské řemeslo od píky se naučila starostka Freistadtu Elisabeth Paruta-Teuferová, které do „úřední činnosti“ ve funkci patří i hasičstvo, uvedly OÖN. V posledním základním školení jednotky ale z první ruky poznala také vnitřní život sboru. Absolvovala je spolu s 53 dalšími účastníky. Vyvrcholilo dvoudenním velitelským kurzem v Tillyho kasárnech. Starostka patřila ke 44 frekventantům, kteří absolvovali na výtečnou, dodává list.