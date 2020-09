Zaměstnavatelé jim dosud takové bene odmítají poskytnout. Předseda organizace Vida Roman Hebenstreit argumentuje tělesně namáhavými pracemi mnoha profesí, například kadeřnic, které celý den vstoje stříhají, barví a fénují. „Kdekoliv, v turistice, v řemeslu, v sociálních službách, čistírnách nebo při hlídání i jinde je ale taková přestávka věcí fairnessu,“ dodává.

Milovníci mašinek?

V Rakousku je ročně najeto hromadnými dopravními prostředky na osobu průměrně skoro 3500 kilometrů, napsaly OÖN. To je podle Dopravního klubu nejvíc v Evropské unii po Česku. Autem ale Rakušané najedou ročně daleko víc, průměrně 8900 kilometrů.

Data Eurostatu udávají na prvním místě Českou republiku hlavně díky využívání autobusové dopravy s celkovým průměrem 3670 km na osobu a rok. Následují Rakousko 3460 a Maďarsko 3000 kilometrů. Průměr EU je 2170 km. Německo je ještě pod ním – na 2150 kilometrech. Poslední je Litevsko se 1140 kilometry.

Rakousko vévodí Evropě v kolejové dopravě s asi 2300 kilometry na osobu ročně. V EU je průměr 1100 km. Autem občané unie najezdí osmapůlkrát víc, 9500 km na osobu za rok: nejméně na Slovensku – 5220 km v průměru, nejvíc na Slovinsku – 13 220 km.

Korona útočí na mladé

V Bavorsku je nyní každý druhý infikovaný na Covid-19 starý 15 až 34 let. Podle čísel zemského zdravotního úřadu jich mezi nakaženými bylo v posledních sedmi dnech 47 procent. Ve věku 20-30 let bylo mezi onemocnělými 29 procent ze skupiny 20-30 let.

V Rakousku bylo za posledních 24 hodin nahlášeno 645 nových případů. Od pondělka v zemi provedli 14 552 testů (v Horních Rakousích 1411); koncem minulého týdne jich bylo denně ještě kolem 18 000. Jako pozitivních bylo dosud odhaleno 39 303 osob. V pondělí muselo být v nemocnicích ošetřováno 364 lidí, v úterý 390. Na intenzivkách se jejich počet zvýšil ze 67 na 75. K zemřelým v úterý přibyli další čtyři na 771. Nově nakažených bylo nejvíc ve Vídni (205), v Horních Rakousích (86) a v Dolních Rakousích (85).