Po kritice opozice prohlásil ministr zdravotnictví Rudolf Anschober, že v soukromí za jeho působení k žádným takovým kontrolám nedojde a stejný názor má i ministr vnitra.

Zdrženlivě se vyjádřil k návratu pořádání velkých diváckých akcí, třeba koncertů ve vídeňské hale. „Byl by to sen, ale nevím, jestli to dokážeme,“ řekl. Rozhodující by podle něho bylo, zda se podaří virus opravdu kontrolovat. Vicekancléř pro kulturu a sport Werner Kogler připustil, že by to mohlo být až po objevení očkování proti viru. Aktuálně platí zákaz konání festivalů, slavností atd. do konce srpna. Kogler ale soudí, že se do té doby možná podaří najít řešení, jak při masových akcích obejít pravidlo o jednometrovém odstupu mezi lidmi. Pro divadla a koncertní síně chce připravit nová pravidla během května.

Návrat do hor

Od 1. května přestane platit výzva horské služby a alpských svazů k upuštění od výprav do hor, ale turistické chaty se probudí ze zimního spánku k provozu za přísných podmínek až 15. května a ubytování v nich bude možné až od 29. května, píší OÖN. „Vycházíme z toho, že na chatách bude platit všechno, co v celé gastronomii,“ říká Peter Kapelari, referent pro chaty Rakouského alpského svazu. Tedy povinnost roušek pro personál, nikoliv však pro hosty, a maximálně čtyři lidi u jednoho stolu. Poněkud mlhavě pak vyznívá podmínka jednometrového odstupu – mezi sedícími, nebo mezi stoly?!

Přeplněné kontejnery

V Bavorsku sbírá obnošené šatstvo pro potřebné také Maltézská pomoc. „Jarní úklid a snad i víc času k vyklizení šatníků při koronové krizi se postaraly o to, že speciální kontejnery této služby přetékají,“ píše PNP. „Organizace proto prosí lidi, aby vyřazené kalhoty, košile, bundy a boty předávali až za pár týdnů, schrány mají být plněny ,přiměřeně´. Když jsou plné, nestavte, prosím, žádné věci vedle nich, ale přijďte s nimi později, vyzývá.“ Kontejnery jsou prý sice vyprazdňovány pravidelně i na objednávky, ale prodej nasbíraných věcí teď skoro utnuly současné poruchy sekondhandového obchodu, dobročinných výdejen oděvů a podobně. Mezisklady se plní, ceny na trhu klesají. Maltézská pomoc nadále ale ujišťuje, že je za dary oděvů vděčná, protože jí pomáhají financovat její sociální služby a úkoly, končí prohlášení této organizace v pasovském deníku.

Autentické masky

Reklamní firma "The Bottle" ze Schwanenstadtu začala po propadu poptávky po inzertních produktech vyrábět ručně šité roušky se dvěma vrstvami, které mají poskytovat ještě lepší ochranu než obvyklé. Potiskují je logy dle požadavků zákazníků. Jako absolutní hit se u privátních objednavatelů ukázalo opatřování roušek jejich „selfíčky“, snad prý budící dojem, že dotyčný jde bez masky, píší OÖN. Firma je zhotovuje za 23,90 eura za kus. Podrobnosti na www.atemschutz.jetzt.

Rekord „tříkrálových“

Letošní tříkrálové koledování 85 000 malých zpěváčků od domu k domu v Rakousku vyneslo rekordních 18 437 833,92 eura, píší OÖN. „Zemský“ rekord vytvořili i hornorakouští koledníci, kteří vybrali 3,6 milionu eur. Výnos akce podporuje každý rok na 500 projektů v 19 rozvojových zemích.

První máj a korona

„Zrovna v jubilejním 130. roce prvomájových pochodů nemůže kvůli koronové pandémii sociální demokracie ve Steyru vyrazit s rudými prapory a transparenty po ulicích,“ píší OÖN. „Pochod s hesly aktuálních politických požadavků od okresního sídla strany k Muzeu světa práce a slavnostní mítink před ním s pečenými kuřaty a točeným pivem musely být odřeknuty.“

Steyrská SPÖ oslavy přenesla na virtuální jeviště, pokračuje list. Členové strany jako předseda podnikové rady BMW Andreas Brich, prezidentka zemského sněmu Gerda Weichsler-Hauerová nebo starosta Gerald Hackl si nafotili selfíčka a na ruční kameru navyprávěli epizody 130letých dějin Svátku práce. Sekvence budou spojeny do dvouminutového videoklipu a zveřejněny na facebooku a youtube. Přenos má doprovodit i záznam dalších akcí socdem, pravděpodobně i projevu okresního předsedy Markuse Vogla.

Další linecký list Volksblatt zaznamenal, že policejní direkci Vídně bylo na 1. května ohlášeno už patnáct shromáždění či pochodů na různá témata, také na Radničním náměstí nebo v Prátru. Některá oznámení byla podána už před lety. „Zda se uskuteční, závisí na rozhodnutí parlamentu,“ řekl mluvčí Paul Eidenberger. Ten má novelizovat zákon o epidemiích. Dojde-li ke změně předpisu, zahájí shromažďovací referát policie administrativní proces – s každým žadatelem o povolení musí být hovořeno a sepsán zápis, vysvětlil.

Země pomůže umělcům

Země Horní Rakousy chce podpořit od 5. května umělce na volné noze a zprostředkovatele kultury, kteří se kvůli koroně ocitli v tísni, ale nepřicházejí v úvahu pro získání pomoci v celostátním rámci, píší OÖN. Ti teď budou moci žádat ředitelství zemské kultury o příspěvek 917,35 eura za měsíc, tedy ve výši minimálního zabezpečení. Dotaci by měli pobírat maximálně tři měsíce. Podrobnosti na www.land-oberoesterreich.gv.at.

Invalidou s HIV?

V Salcburku se soudí 30letý muž nakažený HIV se sociálním zabezpečením, které mu odpírá přiznat invalidní důchod, píše Volksblatt. Uvádí, že žadatel se po letech utrpení necítí být schopen práce. V roce 2009 se také kvůli své homosexualitě přestěhoval z venkova do Vídně. Tam se krátce nato seznámil v hospodě s mužem o 15 let starším. Praktikovali nechráněný styk, mladší prý poprvé v životě. Partner mu při tom zamlčel, že je už leta HIV-pozitivní, a vědomě tehdy 20letého přítele nakazil. Odhalil to až měsíce poté test. V roce 2011 byl pachatel odsouzen ke třem letům nepodmíněně a zaplacení 5000 eur.

U prvního stání o důchod v Salcburku poškozený řekl, že mu partner po propuštění z výkonu trestu pohrozil mstou a dva roky ho „stalkoval“ po internetu. Raději se před ním schoval do Německa. Přes víceletou psychoterapii a návštěvy traumatické ambulance mu zůstaly deprese, panické návaly a strachy. Nakonec požádal o invalidní důchod v Rakousku, kde řadu let pracoval.

Už při prvním stání citoval soudce z posudku, že čistě z medicínsko-chirurgického hlediska nejsou očekávána žádná omezení v důsledku onemocnění HIV, rozvádí Volksblatt. Názory na dopady na jeho psychiku se rozcházejí – z četných nálezů z Německa, které muž soudu předložil, řada vyhlídky na zlepšení stavu prakticky vylučuje. Podle právního zástupce byl žalobce v posledních letech vždy průměrně víc než 20 týdnů ročně v pracovní neschopnosti. Dva posudky z psychiatrie a psychologie ale došly k jiným závěrům – při kombinaci stacionárních pobytů na psychiatrii, pravidelné psychoterapii a vhodnému nastavení antidepresiv není podle nich vyloučeno zlepšení zdravotního stavu a alespoň částečná pracovní schopnost. K oprávnění přenosu nároků přes hranice by ale bylo třeba vyjasnění Evropským soudem… „Tak dlouho ale 30letý mladík nechce čekat,“ uzavírá list a cituje ho: „Musím žít za 300 eur měsíčně, těmi bych mohl mé terapie zaplatit tak jednou…“ Rozsudek ze Salcburku má být stranám doručen písemně v příštích týdnech.

Pandemie v číslech

V Rakousku registrovali ve středu 29. dubna do 14 hodin 15 349 nakažených koronavirem, za den o 72 víc (+0,47 %). Aktivních případů bylo 2043 (za den -165), uzdravených 12 779 (+199), zemřelých 550 (+11), v nemocnicích leželo 517 lidí (-44). V Horních Rakousích bylo 145 pacientů a 55 zemřelých (v úterý 86letý muž z Freistadtu a 73letá žena z Gmundenu), v Dolních Rakousích 345 (92).

Národní park neuschne

Jak dopadá současné sucho na Národní park Bavorský les? K dotazům čtenářů PNP říká geoekolog Burkhard Beudert: „Díky vlastní klimatické stanici ve Waldhäuseru máme k dispozici dlouhodobé údaje. Vezmeme-li měsíce listopad až březen, pak průměrné srážky v letech 1973-2019 byly 591 litr na metr čtvereční. Dvě třetiny všech srážek vůbec činily mezi 433 a 749 litry na metr. Minulou zimu jsme v parku registrovali 511 litrů na metr, tedy množství spadající do ,normálu´. Až dosud tedy nejde o žádný problém pro les, letos mu voda stačí…“