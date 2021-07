V Gurku v Korutanech bojovalo 76 účastníků z celého Rakouska o právo startu na mistrovství Evropy v kosení, které bude letos ve Slovinsku.

Nejlepší mladý kosák Rakouska. | Foto: Deník/OÖN

"Tradičně na špici byla venkovská mládež z Aschachu/Steyru," chlubí se OÖN. Z Horních Rakous se měření zúčastnilo 23 zástupců, a týdenní trénink se vyplatil - do této spolkové země šlo pět ze šesti titulů. Johannes Großbichler vyhrál nejprestižnější třídu 1 (čepel přes 90 cm a věk do 29 let). Sto metrů čtverečních "složil" za 3:27 minuty. Stříbrný Peter Scheibenreiter z Dolních Rakous měl čas 3:37. U "sekaček" zvítězila také Hornorakušanka, Sandra Achleitnerová, která o pět sekund pokosila svůj řádek dřív než úřadující mistryně Evropy Karin Kronbergerová, rovněž Hornorakušanka. Vítěz mužů je na snímku.