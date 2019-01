Linec - Dvanáct divokých prasat, 45 lišek, 181 zajíců, 248 divokých kachen, 89 bažantů, 18 kun, jednoho tchoře, dvě lasice, 45 lišek a 342 kusů srnčí v uplynulé sezóně – od 1. dubna 2017 do 31. března 2018 - ulovilo 661 myslivců (z toho desetina žen) v Linci, zaznamenaly OÖN.

Pěkný kousek z města! | Foto: Deník/repro

Stříleli na Pöstlingbergu, v St. Magdaleně, Kleinmünchenu, Pleschingu a hlavně v Ebelsbergu. Ve městě je sedm revírů, přičemž v největším, v areálu oceláren VÖEST, se už lovit nesmí. Mysliveckým hospodářem je tu Alfred Düsing, do roku 2013 finanční ředitel firmy, a ten vysvětluje, že jde o průmyslové území, pro divokou zvěř příliš neklidné. Jen tu a tam sem nějaká přeplave přes Dunaj.

Šest divokých prasat složil Andreas Auinger, zemědělec z Ebelsbergu, kde je revír o 1300 hektarech. Myslivcem je také místostarosta Bernhard Baier (VP), ale své hobby neprovozuje v Linci, nýbrž v Solné komoře, odkud pochází. Míní, že linecké lesy, celkem 1724 hektarů, slouží nejen k rekreaci, ale i jako útočiště zvěře, a proto je třeba je chránit. Téhož názoru je i Auinger. „Abychom srnčí odlákali od silnic, které jsou pro ně nebezpečné, osíváme různými lákavými směsemi nepěstební pozemky,“ cituje ho list.

Že se zvěři ve městě daří, dokládá i snímek Andrease Auingera a jeho psa Barro nad pořádnou bachyní ulovenou v luzích Traunu.

Fotbalisté Rapidu u papeže

Delegace asi třiceti fotbalistů SK Rapid Vídeň, mezi nimi šéftrenér Goran Djuricin a řada hráčů, byla ve středu na audienci u papeže Františka ve Vatikánu, informuje linecký Volksblatt. „Pro nás jako klub, který je zásadně velmi otevřen všem náboženstvím, bylo pozvání velkým momentem,“ řekl jeden z ředitelů klubu Christoph Peschek. Obránce Lucase Galvaa, jeho brazilského kolegu Joelintona a hluboce věřícího Ljubicice papež pozdravil srdečným objetím. Farář Rapidu Christoph Pelczar a kardinál Christoph Schönborn poté provedli hosty Petrským dómem, přestože byl v tu dobu pro veřejnost uzavřen.

Jak uvádějí webové stránky klubu, jeho prezident Michael Krammer papeži předal dekret doživotního čestného členství a kapitán Stefan Schwab zelenobílý dres s tradičním číslem „špílmachra“ - desítkou – a se jménem Papa Francesco. Známý příznivec Juventusu za prokázanou čest poděkoval. Ředitel Peschek předal hlavě církve sachrdort, brankář Richard Strebinger si od papeže nechal požehnat růženec a obránce Mario Pavelic kamínek.

Klubový web se rozepisuje i o okolnostech návštěvy. K plánované privátní audienci se fotbalisté kvůli rannímu provozu v Římě opozdili. Ještě z autobusu z letiště prohovořil situaci kardinál Schönborn se švýcarskou gardou a výprava změnila plán. Zúčastnila se tradiční generální audience na Petrském náměstí, kde ji František jako jedinou skupinu z německy mluvícího prostoru zvlášť pozdravil. Pak při srdečném setkání papež ujistil v němčině, že se modlí za tým a žehná mu. Vídeňský arcibiskup Schönborn rezignoval na účast při vatikánské kongregaci a provedl tým Rapidu Římem. Klubový farář Pelczar nakonec v telefonátu pro agenturu Kathpress poznamenal: „Tři body zvenku z Říma, co by kdo mohl chtít víc?“ končí Volksblatt.

Pasov výborný k žití

V celoněmeckém srovnání, kde se žije nejlépe, skončil Pasov na 22. místě. Studii pro televizi ZDF vedl Peter Kaiser, který s desetičlenným týmem rok zkoumal životní poměry ve 401 okrese a statutárních městech republiky. Institut hospodářského výzkumu Prognos vytyčil tři oblasti posuzování – práci/bydlení, zdraví/bezpečnost a volný čas/příroda.

Pasov podle Kaisera vynesly tak vysoko nízká nezaměstnanost, přístupné ceny bydlení, dobrý vzduch a vysoká bezpečnost. Obzvlášť ale město bodovalo v kategorii volný čas/příroda, kde skončilo v SRN na 6. místě, rozepisuje PNP.

Okres Pasov zato v této položce skončil až na 201. mísrě, v celkovém pořadí jako 126. Z jihovýchodního Bavorska byly po Pasově nejlepší 36. Berchtesgaden-venkov, 44. Landshut, 49. okres Traunstein, 74. okres Kelheim. Nejhůř dopadly 227 Altötting. 238. Straubing-Bogen a 247. Mühldorf.

Poutníci omezí dopravu

Diecézní pěší pouť z Řezna do Altöttingu s více než 3500 účastníky od čtvrtka 17. května do soboty přinese omezení dopravy v Horní Falci, Dolním Bavorsku a pak v hornobavorském okrese Altötting, píše PNP. Pouť odstartovala v osm hodin od kostela sv. Alberta Magnuse a míří okresy Řezno a Straubing až do Mengkofenu (okr. Dingolfing). V pátek bude pochod pokračovat okresem Rottal-Inn do Massingu, v sobotu budou poutníci očekáváni v cíli kolem 9.20 hodiny.

Policie sdělila, že dojde postupně k různým uzavírkám a dopravním překážkám. Provoz bude odkláněn, jak jen to bude možné, ale policie prosí, aby se lidé trase vyhýbali.

Ilustrační snímek je z diecézní pouti v roce 2015.

Taťka trefil miliony

50letý dělník, otec tří dětí z Horního Bavorska, trefil jako jediný sázející z celého Německa 9. května v lottu šest správných a superčíslo k tomu (3 – 9 – 25 – 31 – 37 – 43, super 5). Vsadil jen 28 eur – a vyhrál celkově 8 341 004 eur. „Když v naprostém klidu předložil vyhrávající sázenku, řekl, že by byl spokojen už s mnohem nižší výhrou,“ řekl. Jako otec rodiny se prý ale dobře „vypořádá“ i s touto částkou. „Přesto nechce pro rodinu všechno, pár set tisíc eur daruje obecně prospěšnému zařízení pro potřebné děti jako velké poděkování osudu za jeho velké štěstí,“ píše PNP.

Kromě toho si splní sen po vlastním domě v zeleni s dostatkem místa pro celou rodinu. Žádným tématem pro něho ale není nové auto nebo ukončení zaměstnání. „Zaprvé pracuji příliš rád a za druhé už máme dobré auto, které určitě bude jezdit ještě mnoho let,“ řekl výherce.

Svědomití opraváři

Ochránci spotřebitele při Zaměstnanecké komoře Horních Rakous otestovali šestnáct opraven kol v Linci a třináct z nich ocenili jako velmi dobré, píší OÖN.

V dílnách si nechali opravit stejné nedostatky – seřídit přehazovačku, nafouknout duši, utáhnout uvolněné sedlo a volné přední kolo. Ve třinácti provozovnách odstranili všechny závady, v jedné přehlédli volné sedlo, v jedné optimálně neseřídili přehazovačku. V obou ale bodovali přívětivostí ke klientům, uvedl list. Jen jedna dílna propadla - přehazovačka nefungovala ani po reklamování, a pneumatika byla stále příliš měkká. Posuzovatelé hodnotili i profesionalitu při sjednávání termínu a jeho dodržení, konzultace se zákazníkem i o předběžné ceně apod. Cena žádaných služeb se pohybovala od 25 do 87 eur. Podrobnosti na www.ooe.konsumentenschutz.at.