„Jako šestiletý v Notre Dame byl a teď si vyhledal fotografie z této návštěvy. Jedna zachycuje jeho a dvojče Paula při klukovském výtržnickém podniku – ve výšce na věži důstojné katedrály. Vzpomíná, že s bráchou vždycky dělali různé odvážné kousky. V roce 1968 studovala jejich sestra Luise v Paříži a s rodiči Fritzem a Kathi ji tehdy v létě přijeli navštívit. Při prohlídce města zašli i do Notre Dame. Nahoře na vyhlídkovém ochozu ve výšce 70 metrů rodiče vychutnávali pohled na město, ale kluci si jim vykradli z dohledu – vylezli na lehce se svažující střechu věže, k bleskosvodu. Příslušný místní hlídač nemohl věřit svým očím, byl bez sebe a křičel jako smyslů zbavený. Naši rodiče, kteří při sedmi dětech už byli na leccos zvyklí, zůstali relativně klidní a otec si tento moment nenechal fotograficky ujít, vzpomíná Peter Prinz.“

Tak vznikl snímek dvojčat na Notre Dame, který posíláme i našim čtenářům.

…a Alpičky k tomu

Ve středu zajistilo počasí obyvatelům Bavorského lesa kouzelný výhled na Alpy. Horský řetězec se zdál být na dosah, i když je asi 200 kilometrů daleko … Na vrcholech je vidět sníh, uprostřed vévodí Dachstein. Snímek byl pořízen z Freyungu-Kreuzbergu 1/64 sekundy a přes clonu 9, uvádí PNP.

Vepřového je málo

Od Nového roku stoupla (prý kvůli zvýšené poptávce Číny v Evropě v důsledku prasečí chřipky na Dálném Východě) nákupní cena vepřového na jatkách v Rakousku ze 1,35 eura za kilogram na 1,69 eura, tedy o čtvrtinu, napsaly OÖN. To by podle nich mělo vést i ke zdražení cen masa v obchodech. Podle branže se zvýšení nákupní ceny promítá do ceny produktu dvojnásobně. Pokud budou muset rakouské jatky platit za kilo vepřového dvě eura, bude to stoletý rekord – dosud bylo maximem 1,99 eura z roku 2001, kdy v zemi prudce klesla poptávka po hovězím kvůli BSE.

Prodaná rumunská nevěsta…

Kvůli očekávání nucené svatby vyhledala o velikonočním víkendu pomoc linecké policie 13letá dívka, napsaly OÖN. Za 25 000 eur ji 42letý rumunský otec chtěl prodat rodině dvanáctiletého hocha do Německa, potvrdil linecký městský velitel Karl Pogutter.

Děvče už před svátky v obavách z manželství uteklo z domova ke spřátelené rodině a pak se obrátilo na policii s tím, že je vystaveno pokračujícímu násilí ze strany otce. Momentálně je v péči ochrany mládeže. Okolnosti „sňatku“ šetří policie. Podle dívčiny výpovědi otec slíbil za 12 500 eur už předání její starší sestry rovněž v dětském věku jinému nápadníkovi. V Rakousku není podle Poguttera hlášen, matka a dcera tu jsou od roku 2012.

Euroskeptici

Podle průzkumu unie má celkově 61 procent dotazovaných občanů členství svých zemí v EU za dobrou věc, ale v Rakousku je to jen 46 procent, napsaly OÖN. Vystoupení z unie chce 21 % Rakušanů, což je třetí nejvyšší díl po Británii (37 %) a Česku (24 %). Podle průzkumu z února a března se ale karta trochu obrací, pro setrvání v EU by hlasovalo i 45 % Britů. V Rakousku je pro to nyní 57 % občanů, 22 % není rozhodnuto. Nejvyšší souhlas má unie v Lucembursku – 86 %, Nizozemsku 84 % a Irsku 83 %, nejnižší v ČR 33 %, Itálii 36 %, Chorvatsku 40 %, Británii 43 %, v Rakousku a Řecku je to 46 %.

Průchozí Česko

Po mnohaměsíčním vyšetřování bylo zatčeno pět z devíti členů profesionální moldavské zločinné organizace zlodějů ve věku 23 až 35 let, píší OÖN. Po dvou se pátrá zatykačem. Skupina působila z Prahy a jen v Rakousku má na svědomí 41 vloupání do podniků, z toho 18 v hornorakouských okresech Urfahr-venkov, Rohrbach a Freistadt. Kradla ale také v Itálii, Švýcarsku a v Německu. Celková škoda je kolem 255 000 eur.

„Pachatelé si vypracovali vychytralou strategii,“ popisuje linecký list. „Aby nebyli nápadní při silničních a hraničních kontrolách, rozvážel je k útokům v různých formacích šofér. Na hranicích si vytypovali na googlu příhraniční objekty, ke kterým chodili pěšky, někdy i deset kilometrů. Specializovali se převážně na kanceláře, firmy a volnočasová zařízení,“ cituje deník Pilgerstorfera. Brali přednostně hotovost, laptopy, drahé kancelářské přístroje, ale také trezory. Do těch zazděných vnikali na místě. „V některých případech se jim podařilo pancéřované schrány odvézt, jako při svém prvním útoku před rokem. Převezli tehdy na Šumavu trezor s vysokou částkou peněz z firmy v Aigenu v Mühlviertlu. Když jej otevřeli a vybrali, trezor zahrabali.“

Závěrem Pilgerstorfer pochválil dobrou spolupráci zemské kriminálky, české a moldavské policie a mezinárodních policejních složek.

Na snímku je záběr jedné z bezpečnostních kamer.

Ratzenböckova devadesátka

Jak náš web už informoval, oslavil bývalý hornorakouský hejtman Josef Ratzenböck devadesátku. Slavnostního setkání v lineckém Landhausu se zúčastnilo na 200 hostů.

„Mé místo je nyní u vzpomínek, ale nejsem tam sám, jsou tam se mnou všichni, se kterými jsme se potkali,“ řekl. Své chápání politiky popsal slovy: „Cítili jsme se být dělníky na hornorakouské vinici a zjišťovali jsme, že společně to jde lépe…“ Současný zemský hejtman Thomas Stelzer zdůraznil, že Ratzenböck se nikdy nesoustřeďoval jen na Horní Rakousy, ale dělal politiku ve velkých souvislostech a vždycky do ní pojímal také malé starosti lidí.

K oslavě přispěla i zemská hudební škola, která exhejtmana vyznává jako otce zakladatele. Na setkání mu školní orchestr zahrál vlastní narozeninovou fanfáru s názvem Pater musicae nostrae. „Že se oslava bude moci uskutečnit, nebylo vzhledem ke zdravotnímu stavu jubilanta dlouho jasné, ale devadesátníkovi jejich fanfára vysloveně ,chutnala´. Věří prý, že ji bude moci slyšet i za deset let,“ uvádí deník. „Když prý bude zase pozván, rád přijde…“

Ratzenböckova manželka Anneliese byla jako první poctěna novým titulem „Čestná konzulentka zemské vlády“ za desítky let dobrovolné práce v kulturní oblasti, například s národopistnými ženskými skupinami.

Na snímku z oslavy jsou zleva zemský hejtmanThomas Stelzer s manželkou Bettinou, Josef Ratzenböck s manželkou Anneliese a jeho nástupce jako hejtman a zemský předseda svazu seniorů Josef Pühringer.

Sedmdesátka muzikanta

Houslista Josef Sabaini, bývalý profesor linecké Brucknerovy univerzity, oslaví v neděli 28. dubna kulatiny na dirigentském pultíku v Brucknerhausu, který nazývá svým druhým obývákem, píší OÖN. Povede svou „druhou rodinu“, Philharmonices Mundi, rozšířenou formaci komorního orchestru, který založil v roce 1986.

„Cestu k muzice uhladilo vídeňskému rodákovi ,mávnutí osudu´- jeho maminka byla chůvou v rodině profesora houslí a hrát na tento báječný instrument se měly naučit i její děti. U mladšího Josefa to přání padlo na úrodnou půdu. Po začátcích v zahradním domku v Simmeringu o 24 metrech čtverečních se čtyřčlenná rodina odstěhovala v roce 1955 do Lince a tehdy šestiletý synek se začal učit na Brucknerově konzervatoři. Finanční nouze ho jako 21letého ,zahnala´ na zkoušku k Brucknerově orchestru, jemuž pak v letech 1971 až 1981 byl koncertním mistrem. 23. března 1974 hrál při zahajovacím koncertu, jehož část dirigoval Herbert von Karajan. Těch dvacet minut, kdy se Maestro spontánně chopil taktovky, aby oddirigoval druhou větu Brucknerovy Sedmé, prý bylo nejkrásnějších v jeho hudebním životě,“ líčí linecký list.

Touha po poznání zavedla Sabainiho na půldruhého roku do Cincinnati, kromě jiného k Walteru Levinovi. Roku 1985 se vrátil na Brucknerovu konzervatoř a do loňska tam učil oficiálně jako profesor. Je tam hodně i teď, kdy má jediného žáka – sebe sama, jak říká. Při cvičení prý „tankuje“… Hrál už i na zapůjčené stradivárky a housle od Ferdinando Gagliana z roku 1782 mu jsou „penzijním pojištěním“, pro které obětoval mnoho dovolených s rodinou. Z nedělního jubilejního matiné se těší nejvíc na Haydnovu symfonii. Zazní také Mozartův houslový koncert s Yoon-Hee Kim, Čajkovského "Souvenir de Florence" a skladba Antona Arenského.

A co má oslavenec v plánu do budoucna? „Hodně cvičit,“ říká v OÖN.

A ještě jednou Brucknerhaus. V pátek 26. dubna ve 14 hodin tu otevřou servisní centrum slavnostním programem ke 45. výročí tohoto domu. „Narozeninové dostaveníčko“ připravil Cesár Sampson, zahraje Bookie Mountain Jazz Trio, speciální program budou mít děti. Vstup je zdarma, podrobnosti www.brucknerhaus.at.

Fešácký jarmark

V lineckém kulturním centru Tabačka bude od 26. do 28. dubna "Fesch’markt", jarmark letos prý docela „divoký“, jak píší OÖN. Vedle kreativních nováčků, show indie-triček a nabídek mladých gastronomů tu bude i všechno ostatní, co přitahuje hlavně mládež. Prezentovat se má kolem 120 vystavovatelů. V pátek bude otevřeno od 14 do 22 hodin, v sobotu a v neděli od 11 do 20 hodin.