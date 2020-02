Plánovali cestu už v roce 2013, kdy Karola jako asistentka v pedagogické oblasti začala střádat volno na sabbatical. Když šel v polovině 2018 do penze Wolfgang, sbalili třináctikilogramové ruksaky a sedli na Transmongolskou dráhu do Moskvy. Začali si plnit předsevzetí vydržet jeden rok s několika tričky a kalhotami.

Na vlastní pěst poznávali Peking, pak Japonsko, poté se rozjeli za přítelem na Filipíny. „Opravdovým vrcholem byl jistě náš pobyt v Papui – Nové Guineji, kde jsme žili týden s domorodci, bez proudu a tekoucí vody,“ vzpomíná Karola Dürhammerová. Po zastávce na Šalomounových ostrovech a na Fidži přišla na tři měsíce Austrálie. Stavěli se na Novém Zélandu a zamířili do jižní Ameriky. Z Chile je cesta vedla do Argentiny, Brazílie, Bolívie a do Peru. „Strávili jsme tam dvě noci pod stanem ve výšce 3700 metrů,“ vypráví cestovatelka, jejíž vášní je i fotografování. „Když ukazuje snímky z Kostariky, Belize, Miami a Islandu, je na ní vidět, že si splnila životní sen,“ píše linecký list a cituje ji: „Plavali jsme se žraloky a lovili pirani…“ Nejvíc se jim prý líbila Brazílie, karneval v Riu byl neuvěřitelně krásný, intenzivní zážitek. Časový plán běžel jako po másle, vrátili se právě k synovu získání magisterského titulu. A jejich touha po toulkách prý ještě zdaleka není u konce, uzavírají OÖN.

Karola und Wolfgang Dürhammer in Papua-Neuguinea.

„Ulovili“ přes milion řidičů

V Horních Rakousích přistihli loni poprvé více než milion řidičů porušujících povolenou rychlost. Bylo jich přesně 1 020 918, z toho ve statutárních městech Linec, Wels a Steyr 148 986, napsaly OÖN. Zaplatili na pokutách 38 334 339 eur. Procentuálně dvojmístné navýšení počtu přestupků způsobila hlavně redukce hranice tolerance v obcích a zónách 30 km/h v srpnu 2018 z deseti na pět kilometrů v hodině, a dva radary na staveništi A12 u Ansfeldenu, kde budují nejvyšší hlukovou zábranu v celém Rakousku, vysokou 7,5 metru. Šoféry tu mělo brzdit snížení rychlosti na 80 km/h. Předloni na tomto úseku zaznamenali 160 625 přestupků, loni o 47 % víc, 235 000. Zahraniční přestupce v Horních Rakousích má na starost okresní úřad v Rohrbachu. Téměř výlučně jde o radarově zjištěné delikty. Před dvěma roky obesílali do zahraničí 228 565 pachatelů, z nichž 59 procent zaplatilo, loni bylo výzev 318 798.

Zraněná lyžařka

V pátek kolem 15.30 došlo na sjezdu Hochwald v areálu Hochfichtu ke kolizi 78leté lyžařky z Čech s lyžujícím dítětem. Při pádu si žena zlomila pánev. Vrtulník ji přepravil do nemocnice v Rohrbachu. „Dítě, které mohlo být v doprovodu matky, jelo po srážce dál směrem na Hochfichtarenu. Mělo zelenou lyžařskou bundu a bílou helmu, jeho matka oranžovou bundu a černou helmu,“ napsaly OÖN. Policie hledá svědky události.