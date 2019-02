Pasov – Noc na středu byla v Rinchnachu v okese Regen pořádně hlučná – kolem 500 mladých lidí táhlo s obřími kravskými zvonci a dlouhými biči obcí a ohlušující rámus ustal až šestou hodinou. Atrakci „vpouštění vlků", jedinečné na světě, přihlížely čtyři tisíce návštěvníků.

Původ zvyku leží v 18. století, popisuje deník PNP. Když pastýři po létu na horských pastvinách sestupovali do vsí a vraceli krávy do domovských stájí, ověšovali se jejich zvonci a vyjadřovali tak radost z úspěšného roku," říká v listu šéf turistického centra Reinhold Ertl. Hluk měl vlkům a medvědům signalizovat, že se zase mohou vrátit z lesů na horské louky, a zároveň je odhánět z vesnice.

„Konec letní pastvy také znamená pro pasáky ,noc volnosti´, kdy jim nesmí být odepřeno žádné přání," pokračuje PNP. Zvonce, které dnes při „pouštění" nosí, váží až 50 kilogramů.

Mladí méně pijí

V Bavorsku bylo loni dovezeno do nemocnic na 4700 dětí s otravou alkoholem. Je to o 300 méně než předloni, píše PNP. Pokračoval tak pozitivní trend posledních let. Ve srovnání s minulostí je ale číslo pořád odstrašující – v roce 2001 bylo hospitalizováno „jen" 2313 lidí ve věku od 10 do 20 let, opilých do bezvědomí. Od té doby jich ale přibývalo až do rekordního roku 2011 s 5549 mladými „superopilci". Kluky „doháněly" dívky – v roce 2001 jich bylo 819, deset let poté 2120. Loni se „do němoty" opilo v Bavorsku 2814 chlapců a 1884 děvčat.

Smrk pro Vatikán

Vánoční strom pro náměstí sv. Petra ve Vatikánu letos dodává obec Hirschau se 6000 obyvateli v okrese Amberg-Sulzbach, uvedla PNP. „Je to vrcholný okamžik našich dějin," řekl starosta Hermann Falk. 25 metrů vysoký smrk starý 50 let z majetku zemědělce a bývalého poslance zemského sněmu Franze Kustnera byl poražen v úterý dopoledne– při řezání visel na jeřábu, aby se mu při pádu nepolámaly větve. „Tři dny ležel v hale, byl zkrácen o sedm metrů a upravován. V sobotu mu požehnal místní farář a v neděli vyrazil na návěsu do Itálie," píše PNP.

O možnost dodat strom pro Vatikán usiloval Hirschau dlouho – podle Falka už za papeže Jana Pavla II. Příslib pak získal od Benedikta XVI., ale ten prý neměl dobrý pocit z toho, že by jako Bavor měl upřednostnit bavorský strom, a tak se hornofalcká obec dočkala až teď za Františka.

Majitele vraku znají

Jak náš list informoval, u Oytalu u Oberstdorfu našel turista v těžko přístupném místě, ve výšce 1400 m v korytě vyschlého potoka, ohořelý vrak auta. Policistům se nejprve podařilo rekonstruovat spálenou poznávací značku, ale ta pocházela z jiného vozidla, odcizeného začátkem listopadu v Ulmu. Pak se vyšetřovatelům ozval svědek, který auto poznal na fotografii v novinách – měl je prý v říjnu prodat 30letému muži. „Vyšetřování ukázalo, že dotyčný měl v pátek nehodu na Höfatsu (2259 m) a horská služba ho dopravila na kliniku. Na úpatí hory pak byl nalezen vrak," píše PNP. Další podrobnosti nejsou známy, majitele dosud policie nekontaktovala.

Keltská ves je na prodej

„Šest domků v keltském stavebním stylu, restaurant, hrobový pahorek, hrnčířská pec a další objekty - celá tato malá ,vesnička´ v Bavorském lese je na prodej," píše PNP. Jedná se o známou keltskou vesnici Gabreta v obci Ringelai v okrese Freyung – Grafenau. „Za 299 000 eur je areál o 26 000 metrech čtverečních nabízen na internetu," uvedl list.

Zmiňuje, že oblíbený výletní cíl změnil majitele teprve před dvěma roky – od bývalého okresního hejtmana Ludwiga Lankla přešel k Rupertu Kraftovi z blízkého Eppenschlagu. „Ten ale musel zjistit, že je to pro soukromníka moc velká zátěž. Do udržování budov investoval více tisíc eur a došel k závěru, že bude smysluplnější předat keltskou vesničku veřejnému subjektu. I proto, že ten by snáze dosáhl na dotace," píše PNP.

Žádný zájemce o Gabretu se zatím neozval. Provoz skanzenu ale běží nedotčeně dál. Je dlouhodobě pronajat Stefanu Geisovi, který řekl, že „bere" každého vlastníka, který dostojí svým povinnostem, například k údržbě budov.

Národ čajomilců

Čaj je oblíbeným nápojem Rakušanů – každý ročně zalije horkou vodou průměrně 720 gramů černého, bylinného nebo ovocného čaje, píší OÖN. „Jedničkou" jsou u sousedů heřmánkový a mátový.

List připojuje i pár obecných informací. Víc než polovinu čaje prodaného v celém světě produkují dvě země – Čína hlavně zelený, Indie černý. K pětici největších producentů patří dále Keňa, Srí Lanka a Indonésie. V zemích pěstitelů se spotřebuje více než 60 procent produkce. Ta loni poprvé celosvětově přesáhla hranici pěti milionů tun.

Hodinář machr

Hornorakouskou Cenu za řemeslo v kategorii technika a design získal letos 64letý Gerhard Weigmann, hodinář z Gampernu v okrese Vöcklabruck, za své pendlovky. „Pracoval na nich rok, sám zhotovil všech jejich 480 součástek," píše deník OÖN. „Mají odchylku maximálně pět sekund za rok a natahovat se musí jen jednou za tři měsíce." „Šasí" pro stroj vyrobil truhlář Konrad Schmölzer z Frankenmarktu.

Svým vítězným hodinám Weigmann říká láskyplně „moje Venuše", ale miní také pragmaticky, že kdyby je opravdu někdo chtěl, prodal by je. „Má prý přece ještě pár dalších – u něho doma stojí 35 hodin, které odbíjejí každých patnáct minut," pokračuje list.

Na otázku OÖN, jaké vlastnosti potřebuje hodinář nejvíc, Weigmann říká, že přesnost a suché ruce. „Co člověk uchopí vlhkýma rukama, to rezne…"

Řemeslu se vyučil v Karlsteinu na Dyji. Je také vyučeným zlatníkem, rytcem a optikem. „Chtěl jsem bezpodmínečně do světa. Píchnul jsem prstem do mapy a byl tam Frankfurt. Uprostřed Německa, s letištěm – super!" vzpomíná se smíchem. Zůstal tam třicet let a poznal tam i manželku. V roce 1972 se vzali. Mají dva syny, ale hodinářem není žádný z nich. „Mají oba dvě levé ruce," usmívá se táta. V roce 1995 ho kamarád ze školy pozval na knedlíky do Gampernu. „Má paní byla okamžitě nadšená: prý člověče, tady se mi líbí…" V roce 2001 se přestěhovali do Horních Rakous.

Jeho profesní vášní jsou dnes hodiny starší sto let. Je prý jedním z posledních kvalifikovaných restauratérů. Chodí za ním i lidé, kteří už byli snad u dvaceti hodinářů, a všude slyšeli, že jejich strojky opravit nejdou. „Sebejistě říká, že tento pojem u něho neexistuje. Jde prý všechno," píší OÖN.

Útočí na azylanty

Podle německého ministra vnitra Thomase de Maiziere bylo letos v SRN oznámeno už 689 trestných činů, útoků na ubytovny azylantů. „Za 616 z nich jsou odpovědní pravicoví extrémisté," uvádí PNP. Ve 49 případech šlo o žhářství.

Den chlapců

Ve čtvrtek bude v celém Rakousku poosmé Den chlapců. Pořádá jej ministerstvo práce a sociálních věcí. Centrálními tématy jsou probuzení zájmu chlapců o typicky ženská povolání - vychovatelské a pečovatelské profese, odbourání stereotypů o roli pohlaví, rovné zacházení ve školách a rozšíření spektra zaměstnání mužů.

Chlapci od 12 let budou mít ve čtvrtek možnost navštívit pegagogické školy, nemocnice, domovy seniorů, školky atd. k poznání denního života a práce v těchto zařízeních. Kromě toho jsou pro ně připraveny tvůrčí dílny k plánování života, sociální kompetenci atd. Na akci se podílejí i zařízení města Lince.

„Profesní skupině ,sociální věci a výchova´ v Rakousku dominují ze 70,6 procenta ženy," připomínají OÖN. (www.boysday.at)