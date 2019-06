Na cestu potřeboval osm dnů, šest hodin a 51 minut. Linecký list OÖN ale připojuje další mimořádný úspěch. Za pět dnů, 15 hodin a 33 minut projel trať "Team Alpha – Tischlerei Grömmer" ze Sankt Romanu u Schärdingu jako vítěz závodu čtyřčlenných družstev! Tým tvořili Simon a Andreas Kislingerové, Christoph Mitterbauer a Sebastian Michetschläger. Doprovázel je osmnáctičlený podpůrný tým. Příští úterý je čeká v obci nepochybně bouřlivé přijetí, dodává deník a prezentuje výpravu na společné fotografii.

Zruší vnitrostátní lety?

Mluvčí Zelených pro politiku klimatu Lisa Badumová (35) nechce v budoucnu žádné lety mezi německými městy, napsal pasovský Am Sonntag. V diskusním pořadu k zastavení klimatických změn na konkrétní otázku uvedla, že podle ní by se mezi Berlínem a Mnichovem v roce 2038 už nemělo létat, a na twitteru dodala: To datum je velmi moderátní, do té doby se, doufejme, problém vyřeší, „nalétávány“ budou hlavně Frankfurt a Mnichov jako stanice dálkových letů. „Do té doby budeme už dlouho mít cenově výhodnější vlaky, lepší železniční spojení a méně dlouhých letů,“ napsala.

List poznamenává, že v Německu jsou některé lety skutečně extrémně krátké, třeba mezi Norimberkem a Mnichovem na 150 kilometrů. Linka Lufthansy Hamburk-Berlín byla zrušena už v roce 2002 z důvodu lepších spojení rychlovlaky ICE.

Žije si na velké noze

Ke Dnu nohy 26. června (v českých vyhledávačí o něm není zmínka, ale sousedé jej drží každou poslední středu v červnu s těžištěm na chůzi bosky) publikoval pasovský Am Sonntag několik zajímavostí o naší končetině. Největší nohy na světě má prý Jeison Rodriguez (23) z Venezuely – jeho levé chodilo měří 40,55 centimetrů, pravé 40,57 cm, v Guinnessově knize rekordů je s velikostí bot 66. „Protože v žádném obchodě nenajde odpovídající číslo, nechává si obuv šít v německém Vredenu,“ uvádí list.

Dále popisuje, že naše nohy mají 27 kloubů, 26 kostí, 32 svalů a šlach, 107 vazů a 1700 nervových zakončení. Naše achilovka může unést až jednu tunu. Během dne jsou nohy člověka vystaveny tlaku a váze průměrně 2520 tun, což odpovídá například hmotnosti čtyř vlaků ICE. Další média vypočítávají, že průměrný člověk obejde za život „po svých“ zhruba čtyřiapůlkrát zeměkouli.

Podle poměru palce a druhého prstu se nohám říká egyptská (když je palec delší), řecká (když je kratší) a římská, když jsou stejně dlouhé, uzavírá list.