V Berlíně vyvěsila XXL plakát velký 323 metrů čtverečních s jejím typickým držením rukou, při němž má před sebou dlaně otočené k břichu tak, že se palec a ukazováček dotýkají a dotvářejí tak čtverec. Pro Merkelovou, ve funkci 16 let, bylo toto gesto typickou součástí veřejných vystoupení. Mlékárna do jejích rukou "propašovala" sklenici mléka a nad symbol vložila titulek "Ahoj, matičko".

Reklamu doprovodila sdělením, že se chce v srdci hlavního města rozloučit s tímto nejznámějším gestem Německa, odcházejícím do zaslouženého politického důchodu - "samozřejmě se sklenicí našeho jedinečného mléka".

Uživatelé sociálních sítí na reklamu reagovali rozdílně. Rozčílilo je třeba slovo „Tschüss“ (ahoj, nashledanou, sbohem), které prý není autentické od Berchtesgadeňana. Firma mu odpověděla promptně, že má samozřejmě pravdu, ale v Berlíně že tomu pojmu rozumí každý…

K volbám s vlastním perem

Horní Rakousy vypracovaly pětistránkový "proticovidový" koncept pro zemské a komunální volby 26. října. Obsahuje ale jen doporučení, protože při nedodržení nesmí být voliči odepřena volba, píší OÖN.

Občané mají mít při vstupu do volební místnosti roušku. Ke zjištění totožnosti mohou být vyzváni, aby ji na chvilku odložili. Doklady mají předkládat komisi tak, aby se jich nemusela dotknout. Mají dodržovat bezpečnostní odstupy. Provoz volebních místností má být uspořádán jako jednosměrný. "Město Linec doporučuje navíc vzít si k volbám vlastní propisovačku a vyzývá ke korespondenční volbě, pro kterou zřídí na Hlavním náměstí tři schránky," uvádí list.

Protestující do preventivní vazby

Po úterních protestních akcích proti veletrhu aut IAA na dálnicích kolem Mnichova je nejméně devět demonstrantů v preventivní vazbě, napsala PNP. Mezi nimi jsou podle informací pasovského Klimacampu také dva aktivisté z regionu.

Policie sdělila, že 26 účastníků vyšetřuje pro nebezpečný zásah do dopravního provozu a pro útisk. Devět z nich bylo vzato do konce víkendu, tedy na dobu trvání veletrhu, do vazby. Osm dalších má zákaz vstupu do všech prostorů IAA Mobility 2021. Odpůrci veletrhu označují preventivní vazbu za "ilegální a neúnosnou". Slaňování z dálničních mostů není podle nich trestné. "Volná jízda aut není žádným základním právem, shromažďování ale ano," prohlašují.

Napadeni chrousty

Chrousti masivně zaplavují zelené plochy v Dolním Bavorsku. Dospělí jedinci ožírají dohola listnaté stromy, jejich larvy kořínky plodin, vysvětlují PNP. Po letošním "hlavním roce jejich vylétávání" lze čekat hlavní škodný rok 2022 s "totálními ztrátami" na zelených plochách a tím s výpadkem krmiv. Po zkušenostech z obdobného roku 2019 uvádí Siegfried Jäger, předseda Bavorského svazu zemědělců ve Freyungu, že od překročení výskytu ponrav nad asi 40 kusů na metr čtvereční činí ztráty krmiva a náklady nového výsevu až tisíc eur na hektar.

V Bavorském lese proto situaci šest týdnů monitorují za prostředky ministerstva zemědělství. Každý z proškolených týmů "vydloubává" v ohrožených oblastech rýči na deseti místech na hektar kus trávníku a počítá larvy v oblasti kořínků. "Už při prvních rýpnutích nacházeli kolem 250 ponrav na metru čtverečním," uvedl list. V Neureichenau a Jandelsbrunnu napočítali průměrně 200-220 ponrav. "Asi dvě třetiny okresu Freyung-Grafenau jsou postiženy masivně," řekl Siegfried Jäger.

Monitorují larvy chrousta.Zdroj: Deník/PNP

V týmu, který "rýpe za Freyung", jsou také dva iránští studenti vysoké technické školy v Deggendorfu. Na snímku je skupina při instruktáži monitoringu na pozemku Elke Binderové (vpravo).

Covid si vybírá mladší

Ve Vídni jsou aktuálně dvě třetiny pacientů na intenzivních koronavirových stanicích (ICU) mladší 60 let, čtyřem ještě nebylo třicet. V Horních Rakousích, kde 7. září měli na ICU 30 nemocných (dvě třetiny muži), z nich dva měli 15 a 29 let, dva byli mezi 30 a 44, dvanáct od 45 do 59 let. Sedm bylo ve věku 60 a 64 let, pět starších sedmdesáti.

Vyvážejí ilegálně odpad

Rakouské ministerstvo životního prostředí odhalilo více případů kriminálního ilegálního vývozu plastového odpadu. Jedna firma ho tak vypravila celkem 950 tun do Turecka. Asi 600 tun z něj tam zůstalo, zbývající se muselo po zásahu ministerstva ochrany klimatu vrátit do Rakouska, uvedl Volksblatt.

Další podnik exportoval od ledna 2021 kolem 300 tun plastového odpadu ilegálně do Srbska. Další vývoz zastavila kontrola ministerstva v podniku. Obdobná kontrola u jiné firmy zjistila, že dopravila ilegálně kolem 320 tun takového odpadu do Německa.

"Odhaduje se, že od začátku 50. let bylo vyprodukováno přes 8,3 miliardy tun plastového odpadu. Přes 60 procent z něj skončilo na skládkách nebo v přírodě," píše list.