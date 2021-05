Před 200 lety, 17. května 1821, se v Bad Wörishofenu v Allgäu narodil Sebastian Kneipp. Rodné lázeňské městečko si ho připomíná s jeho pěti pilíři zdravého života – vodou, pohybem, výživou, bylinkami a vnitřní rovnováhou.

Lázně na pohlednici. | Foto: Deník/OÖN

V roce 1855 byl povolán do zdejšího kláštera dominikánů jako zpovědník a působil zde až do své smrti v roce 1897. Řádové sestry následně jeho práci věnovaly muzeu. Návštěvníci mohou také zavítat do originálního “Kneippova hotelu”, který je dnes individuálním zdravotním hotelem s meditativním prostředím, prvotřídní kuchyní a samozřejmě Kneippovými “vynálezy”. Za návštěvu stojí také 163 000 metrů čtverečních velký lázeňský park s růžemi, bylinkami, hojivými vůněmi, stezkou pro bosé atd.