Vídeňský starosta Michael Ludwig, dolnorakouská šéfka Johanna Mikl-Leitnerová a Hans Peter Doskozil (Burgenland) byli pro otevření gastronomických zahrádek. “Právě na východu země je ale situace na intenzivkách nemocnic dramatická, což ovlivnila i blízkost hranic s ČR a Slovenskem. Ministr zdravotnictví Rudi Anschober proto naopak žádal zostření opatření,” píší OÖN. K dohodě strany nedospěly, “východ” se tedy sejde ještě v tomto týdnu znovu k vypracování společného návrhu.

Do té doby platí povinnost dvoumetrového odstupu na veřejných místech a na pracovišti (s výjimkami). Na vnitřních veřejných místech včetně MHD, při akcích, v obchodech a službách, na trzích, v hotelích a gastronomii (pokud otevřou) jsou povinné FFP respirátory. Od 20 do 6 hodin je dál zákaz vycházení (se známými výjimkami). Od 6 do 20 hodin se mohou setkávat maximálně dvě domácnosti se šesti dětmi. V domovech seniorů mají zaměstnanci povinnost testování každé tři dny a nošení roušek. Ten mají i návštěvy (maximálně dvakrát za týden dvě testované osoby). Zákazníci služeb “tělu blízkých” musí mít negativní PCR-test a respirátory, na jednoho musí mít provozovna deset metrů čtverečních. Sport venku je povolen, kontaktní ne. Do 18 let mohou trénovat skupiny do deseti osob plus dva trenéři. Gastronomie může vařit k odnesení od 9 do 19 hodin, k donášce kdykoliv. Ubytování je možné jen z pracovních důvodů. Muzea, knihovny, zoo a zahrady jsou otevřeny s povinností odstupu, jeden návštěvník musí mít 20 metrů čtverečních prostoru.

Na výše uvedeném “summitu” zemských hejtmanů bylo obecně uzavřeno, že pro hodnocení situace nemá být v budoucnu směrodatná jen incidence, ale také vytížení nemocnic a kvóta očkovaných nad 50 let.

Jako nerealizovatelný padl návrh při incidenci 400 uzavřít Vídeň. Odmítnut byl také návrh testů jako podmínky prodávání. Školy v regionech s incidencí 400 mají přejít na distanční vyučování. “O prodloužení velikonočních prázdnin konference nemluvila,” pokračují OÖN. Na rozdíl od Vánoc nemají mít Velikonoce žádná zvláštní pravidla navštěvování, která prý jen vyvolávají zmatky.

Cílové datum otevření gastronomie, turistiky a kulturních zařízení nebylo uvedeno (podle premiéra Kurze “co nejdřív”). “Z kruhu vyjednavačů se podává, že k uvolnění dojde nejdřív koncem dubna, začátkem května,” dodává list.

Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer má situaci ve své zemi “stabilní na vysoké úrovni”. Podle něho není důvod k uspokojení, ale ani k dalšímu zostřování. Žádná další otevírání nejsou možná, Velikonoce se budou moci slavit jen v rodinných kruzích.

… a čísla k úterku

V Rakousku přibylo za 24 hodin od pondělí do úterý 3415 nových případů korony, z toho 1091 ve Vídni. Zemřelo 32 dalších infikovaných. Na intenzivkách leželo 437 pacientů s covidem, o 27 víc než den předtím. V Horních Rakousích jich bylo 57, o tři víc. Na normálních odděleních ošetřovali 193 lidí. Regionální rozdíly jsou velké – Vídeň vykazovala sedmidenní incidenci 321,9, Horní Rakousy 240,4, Rakousko celkově 240,4, Vorarlberg jen 66,7.

V 11. kalendářním týdnu (15.-21. března) bylo v Rakousku 30 % ze 21 880 osob infikovaných covidem mladších 25 let. 3230 nemocných bylo v kategorii 15-24 let (15,3 %), 2440 případů spadalo do skupiny 5-14 let. Starších 65 let onemocnělo jen 1136, tedy 10,3 %. Incidence u mladších 25 let byla 338, u dětí do 14 let pak 320,8, u mladších pěti let 103,9. Průměrný věk infikovaných byl v tomto týdnu 38,4 roku. Začátkem roku byl 46,7, v polovině dubna loni 56,7.

Rakouské ministerstvo zahraničí varovalo před velikonočními cestami. Návrat z nich je spojen s povinností negativního PCR testu ne staršího 72 hodin (antigenní ne starší 48 hodin). Alternativně se lidé po návratu mohou odebrat do desetidenní karantény doma, ale do 24 hodin si musejí opatřit na vlastní náklady test. Výjimky mají návraty z Vatikánu, Islandu, Norska, Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Koreje a Singapuru. Turistická cesta do Česka není možná.

Německo vyhlásilo přes Velikonoce nejtvrdší lockdown od začátku pandémie před rokem, napsala PNP. Od 1. do 5. dubna, tedy od Zeleného čtvrtku do Velikonočního pondělí, bude ještě více omezen veřejný, hospodářský a soukromý život. “Zelený čtvrtek a Bílá sobota byly jednorázově prohlášeny za dny klidu a spojeny s dalším omezením kontaktů,” píše list. Pět dní má platit princip ,Zůstáváme doma´, jen v sobotu má otevřít v užším smyslu obchod s potravinami. Privátní kontakty se omezují na vlastní a jednu další domácnost s celkovým maximálním počtem pěti osob, děti nepočítaje.

Shromáždění ve veřejném prostoru nejsou povolena. Venkovní gastronomie, která je dnes otevřena, musí na pět dnů znovu zavřít. Kostely a obce věřících se prosí, aby o Velikonocích nabízely jen online služby. Jen očkovací a testovací centra mají zůstat v provozu. Katolická a evangelická církev ale nechtějí upustit od prezenčních bohoslužeb. Prosbou vlád byly překvapeny, řekli předseda Německé biskupské konference Georg Bätzing a předseda evangelické rady Heinrich Bedford-Strohm. Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitější svátek, žádná vedlejší věc, proto na ně církve nechtějí rezignovat. Evangelíci Bádenska-Württemberska nevidí nezbytným měnit svá přísná, osvědčená a trvalá pravidla veřejných bohoslužeb. Obdobně katolíci připomínají zaběhlou praxi dodržování odstupů, užívání respirátorů i na místech a vzdání se sborového zpěvu. Počet účastníků obřadu se řídí velikostí kostela.

Jednání kancléřky Merkelové s premiéry zemských vlád byla nejtěžší od začátku pandémie, poznamenává PNP. Trvalo více než jedenáct hodin.

Zdravotnické úřady SRN ohlásily 7485 nových infekcí covidem a 250 úmrtí za 24 hodin. Před týdnem bylo nákaz 5480 a úmrtí 238. Sedmidenní incidence byla 108,1, den předtím 107,3.

Bydlení zdražuje

Vlastníci bytů v Rakousku platí v průměru 448 eur měsíčně, nájemníci 646, tedy o 40 procent víc, informují OÖN z analýzy zjištění životních podmínek privátních domácností Evropské unie z roku 2017 Hospodářskou univerzitou Vídeň na zakázku ministerstva sociálních věcí.

Příjmy domácnosti žijící v nájmu jsou průměrně 2900 eur měsíčně, rodiny vlastnící byt asi 4400 eur. Na bydlení vydává desetina domácností více než 40 procent disponibilního příjmu. Vysoce to zatěžuje tři procenta vlastníků bytů, ale 19,1 procenta nájemníků.

Staré brýle na humanitu

Balení brýlí pro potřebné.Zdroj: Deník/PNP

Asi tisícovku starých brýlí pro lidi se zrakovými obtížemi v rozvojových zemích shromáždilo sdružení Fairtrade obce Burgkirchenu/Alz, napsala PNP. Jeho výzva k této akci 15. února měla velký ohlas, čtenáři novin houfně vyprazdňovali šuplíky a odevzdávali jim už nepotřebné věci pro dobrý účel. Některé ještě s obaly.

Martin Rasch, mluvčí sdružení, darovanou optiku na snímku prohlíží a průběžně balí k odeslání organizaci Brýle bez hranic v Oberkirchenu. “Skoro plné jsou už dva dvacetikilogramové kartony a dva menší,” uvádí list. V Oberkirchenu brýle důkladně vyčistí, změří a zkategorizují. Podle potřeby budou zaslány organizacím pomoci v rozvojových zemích a v místech určení pak přiděleny slabozrakým. Foto: Deník/PNP/Eiblmeier

V sobotu “zhasnou”

Linec se v sobotu zapojí do celosvětové „WWF Earth Hour“. Organizace vyzvala k aktivní účasti všechny obce a privátní osoby. Mají na hodinu zhasnout a tak symbolickým gestem upozornit na význam ochrany klimatu a záchranu Země, napsaly OÖN.

V Linci mezi 20.30 a 21.30 zhasnou například Ars Electronica Center, obě radnice kromě bezpečnostně relevantních míst a Most Nibelungů.

Je Světový den štěňat

Poslední jezevčice v městečku…Zdroj: Deník/PNP

23. březen je Světovým dnem štěňat. Deník PNP k tomuto “svátku” přinesl ohlédnutí předsedkyně Mezinárodního klubu jezevčíků (IDG) v Gergweisu ve Vilstalu Agnes Stadlerové.

Připomíná, že zakládající schůze spolku se sešla v červenci 1959. Za rok se “jezevčíci” přihlásili do registru spolků, kam byli zapsáni 12. prosince 1960. “Oslavit šedesáté jubileum nám zabránila korona,” uvádí Stadlerová.

Deset let po založení se gergweiský klub internacionalizoval, stejní lidé v místě založili mezinárodní svaz chovatelů loveckých ras.

Sdružení sídlí několik let v Roßbachu. Členský časopis byl doplněn domovskou internetovou stránkou.

Agnes Stadlerová připomíná, že dnes skoro v pravidelném pětiletém rytmu přicházejí a odcházejí “módní psi”, také proto, že chov a obchod s nimi je dnes bezohlednější než kdy předtím. Proto se samozřejmou povinností IDG stalo chránit jezevčíky před módními a kšeftařskými vlivy. Spolek tak podle šéfové přispívá významně k dlouhé úspěšné tradici této rasy.

Jezevčíci byli vždycky oblíbení. Stadlerovou to těší, ale stoupající poptávku po nich od vypuknutí pandémie vidí kriticky. "Kdo si v tomto čase opatří psa jen proto, že může k jeho venčení kdykoliv opustit dům či byt, nemyslí na dobro zvířete,” říká a uzavírá, že než si někdo přivede domů psa, měl by si pečlivě rozvážit, zda bude moci pečovat o jeho potřeby po celý psí život…

“V Gergweisu, kde bylo v minulých letech doma mnoho jezevčíků, je aktuálně jen jeden, psí dáma jménem Bella, kráska, obdivovaná kolemjdoucími, když jde s nerozlučnou paničkou nakoupit,” uzavírá pasovský list a připojuje Bellu na fotografii.

Medvídci proti strachu

Z předávání medvídků utěšitelů.Zdroj: Deník/PNP

Malí pacienti mívají při příchodu do nemocnice k ošetřování obavy z toho, co je čeká. “Právě proto je pro ně důležité mít heboučkého partnera,” píše PNP. “Proto dostávají v urgentním příjmu klinik Eggenfelden a Pfarrkirchen ,medvídka utěšitele´, který je pak provází během léčení a doma při uzdravování. Medvídci jsou darem banky v Rottal-Innu.”

“Plyšáčci jsou u malých pacientů vítanými uklidňujícími průvodci, a to ,bez vedlejších účinků´,” míní v deníku vedoucí lékař akutního příjmu v Eggenfeldenu Hans-Peter Kronawitter. Také přednosta kliniky Bernd Hirtreiter je přesvědčen, že medvídek dětem pomáhá překonat pocit opuštěnosti v cizím prostředí.

Věnování hraček bylo prý pro banku “věcí cti”, jak říká ředitel Stefan Sendlinger. “Máme radost z toho, že jsme si mohli dovolit takto pomoci a přejeme všem malým pacientům, kteří se z dárku těší, aby jim medvídci pomohli v uzdravování,” říká. Věnovali 600 “utěšitelů”, čímž podle Ruperta Starznera, předsedy podpůrného spolku nemocnice, bude pokryta potřeba zhruba na jeden rok. Na snímku jsou s činovníky nemocnice zprava zástupci banky Helmut Haas a Stefan Sendlinger, třetí od kraje je Hans-Peter Kronawitter. Foto: Deník/PNP/hl